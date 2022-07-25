Женщину с маленькой дочкой выгнали из поезда в Екатеринбурге, хотя у них были билеты и документы

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Им пришлось искать попутчика, чтобы добраться домой.

Жительницу Кургана Светлану вместе с ее 4-летней дочкой не пустили на поезд в Екатеринбурге, хотя у нее были документы и электронные билеты. Ей пришлось искать попутчика, чтобы добраться до родного города.


В прошлую субботу, 16 июля, Светлана приехала в Екатеринбург для оформления временной прописки. В Центре муниципальных услуг у нее приняли заявление и забрали паспорт.

— На руки выдали расписку о том, какие оригиналы документов были сданы. Электронный билет на обратную дорогу я купила на себя и дочку в пятницу. В телефоне были сканы всех документов, — цитирует Светлану E1.RU.

В воскресенье, 17 июля, женщина с дочкой сели в поезд до Кургана на станции Кольцово. Светлана показала свидетельство о рождении ребенка и скан паспорта, а также справку о том, что оригинал паспорта забрали для оформления прописки. Проводника это не устроило.

— Проводник вызвал начальника поезда и описал ситуацию. Тот сказал: «Выходите, не задерживайте электричку», — добавила женщина.

В итоге женщина не смогла уехать домой на поезде и вовремя попасть на работу. После этого Светлана поехала на железнодорожный вокзал, чтобы разобраться в ситуации.

— Меня уверили, что в течение 12 часов можно будет вернуть часть денег за билеты, которыми, по сути, я не воспользовалась, — отметила потерпевшая.

При этом деньги кассиры отдавать отказались, а помощник начальника вокзала ответила, что не имеет компетенции решать такие вопросы. Светлане пришлось возвращаться в Курган через сервис поиска попутчиков.


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