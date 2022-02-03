Житель Екатеринбурга нашёл предсмертную записку в купленной им стиральной машине

Житель Екатеринбурга Сергей, основатель компании St.Friday Socks, нашёл предсмертную записку в купленной им стиральной машинке. Сейчас мужчина живёт в Санкт-Петербурге, а эта находка оказалась в документации к стиральной машинке Samsung.

— Алёна, если ты читаешь это, меня уже нет в живых. Я оставил штаны в шкафчике, чтобы ты помнила обо мне... Я продавал «Самсунг» с 1 звездой ради тебя, а ты мне так и не дала. Я решил уйти из этого мира.... Стас, — говорится в записке.

Сергей обратился в службу поддержки, там ему посоветовали связаться с полицией. Однако ситуацию прояснила пресс-служба «М.Видео», где и была куплена машина.

— С директором магазина мы провели тщательную проверку, пообщались с логистикой, посмотрели записи с видеокамер. Никаких оснований и предпосылок к реальности ситуации не увидели. Таких сотрудников в магазине нет и в последнее время не было. Стиральная машина стояла в магазине. Скорее всего, кто-то подкинул записку. Далее сложили, не разобравшись, вместе с документами и отправили в доставку. Искренне жаль, что это недоразумение омрачило впечатление от покупки, — сообщили представители магазина.

За подобный инцидент екатеринбуржцу подарили подписку на «Яндекс.Плюс», однако он всё же решил оставить записку на память.

Напомним, в 2019 году 16-летняя школьница из Екатеринбурга оставила предсмертную записку перед тем, как покончить с собой.

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