Житель Екатеринбурга установил новый мировой рекорд

В Екатеринбурге Павел Вятчанинов поставил мировой рекорд на самый долгий тату-сеанс с несколькими моделями. Безостановочно бил 8 тату 63 часа.

Несколько слов о рекордсмене

5-летний Павел Вятчанинов в сфере тату более 10 лет. Как сообщает источник, начинал учеником в студии на дому. В Екатеринбурге стал идейным вдохновителем для тату-студии Night Tattoo Club. Открыл тату-школу и ведет канал «Территория татуировки» на YouTube. Два образования — педагогическое и художественное — помогают успешно привлекать новых подписчиков на канал и ежегодно выпускать около 100 тату-мастеров.

Из домашних мастеров в мировые рекордсмены

В 2021 году Павел Вятчанинов посетил тату-фестиваль в Санкт-Петербурге, где и появилась идея побить предыдущий рекорд по долгому тату-сеансу. Концепция рекорда заключалась в имитации рабочего дня, который не заканчивается.

Идею воплотил в жизнь спустя год, потому что не мог оторваться от основной работы. В мировой практике были подобные рекорды. Чтобы обойти коллег по цеху, Павлу Вятчанинову нужно было работать дольше 62 часов. Рабочий процесс должен был быть беспрерывным. Нельзя отдыхать и спать.

Как Павел Вятчанинов установил новый мировой рекорд

В сеансе приняли участие 8 человек. Работа с каждой моделью велась строго по записи. Клиенты могли ненадолго прерваться, чтобы сходить в туалет или покурить. Несмотря на небольшие перерывы, уложились в рамки отведенного для моделей времени.