Житель Екатеринбурга установил новый мировой рекорд

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Новый мировой рекорд по долгому тату-сеансу в Екатеринбурге установил мастер с 10-летним опытом работы Павел Вятчанинов. Он бил тату 63 часа подряд.


В Екатеринбурге Павел Вятчанинов поставил мировой рекорд на самый долгий тату-сеанс с несколькими моделями. Безостановочно бил 8 тату 63 часа.

Несколько слов о рекордсмене


5-летний Павел Вятчанинов в сфере тату более 10 лет. Как сообщает источник, начинал учеником в студии на дому. В Екатеринбурге стал идейным вдохновителем для тату-студии Night Tattoo Club. Открыл тату-школу и ведет канал «Территория татуировки» на YouTube. Два образования — педагогическое и художественное — помогают успешно привлекать новых подписчиков на канал и ежегодно выпускать около 100 тату-мастеров.

Из домашних мастеров в мировые рекордсмены

В 2021 году Павел Вятчанинов посетил тату-фестиваль в Санкт-Петербурге, где и появилась идея побить предыдущий рекорд по долгому тату-сеансу. Концепция рекорда заключалась в имитации рабочего дня, который не заканчивается.

Идею воплотил в жизнь спустя год, потому что не мог оторваться от основной работы. В мировой практике были подобные рекорды. Чтобы обойти коллег по цеху, Павлу Вятчанинову нужно было работать дольше 62 часов. Рабочий процесс должен был быть беспрерывным. Нельзя отдыхать и спать.

Как Павел Вятчанинов установил новый мировой рекорд

В сеансе приняли участие 8 человек. Работа с каждой моделью велась строго по записи. Клиенты могли ненадолго прерваться, чтобы сходить в туалет или покурить. Несмотря на небольшие перерывы, уложились в рамки отведенного для моделей времени.


Этапы сеанса:

  • сборка и разборка рабочего места;
  • отрисовка эскиза;
  • перенос эскиза на кожу;
  • нанесение татуировки;
  • фотосъемка работы;
  • обработка кожи с нанесением специальной заживляющей пленки.

9 июля 2022 года начали самый долгий сеанс татуировки с несколькими моделями и закончили 11 июля. Велась видеосъемка работы мастера. Все процессы в режиме реального времени поясняли табличками с надписями о происходящем в конкретный момент.

Первые сутки дались легко. Павел ждал клиентов, покидавших студию на перекур или посещение туалета. В остальное время продолжал бить тату. По окончании сеанса находился в ясном сознании и был готов продолжать работу. Позже признался, что из-за нехватки отдыха тяжело было с 5 утра до 12 дня. По итогу Павел Вятчанинов сделал 8 тату и ни одного портака. Чистое время работы — 63 часа.

Павел Вятчанинов ранее занимался спортом и получил черный пояс по карате киокусинкай, участвовал в марафонах, уральских и всероссийских чемпионатах. Неудивительно, что у этого человека такая воля к победе.

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