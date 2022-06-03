Житель Екатеринбурга встретил в подъезде мошенниц

В Екатеринбурге лжесотрудники Водоканала начали обходить квартиры, интересоваться качеством воды и фиксируют жалобы. После этого они пытаются продать доверчивым горожанам дорогие фильтры. Один из жильцов однако понял, кто перед ним и заснял их на видео.

— Девушки представляются сотрудниками "Водоканала". Одеты они в спецовки, есть какие-то папочки. Я попытался побеседовать с девушками, они отказались предъявить какие-либо удостоверения. Вели себя борзо. Обходят жильцов днем, когда пенсионеры дома, а остальные находятся на работе, — цитирует местного жителя Е1.RU.

Мужчина все же успел снять злоумышленниц на видео, затем он передал записи в полицию. Там уже подтвердили, что по квартирам действительно ходят мошенники. Силовики просят горожан быть максимально бдительными и не пускать домой чужих людей, а также ничего у них не покупать.

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