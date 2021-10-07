Жители Екатеринбурга этой осенью смогут получить кешбэк с покупки продуктов

Каждый день мы тратим немалую сумму денег на товары первой необходимости: молоко, хлеб, детские товары, что-то вкусное к чаю. И за месяц набегает уже приличная сумма. По данным платежной системы «Мир», только за первые полгода 2021 года россияне оплатили свои покупки в супермаркетах и гипермаркетах национальной платежной картой более 800 миллионов раз.
Помните, что часть расходов на продукты реально вернуть в виде кешбэка. Такую возможность предоставляет новая партнерская программа платежной системы «Мир» и сети супермаркетов «Перекресток». Ассортимент розничной сети включает более 70 000 товаров для дома, офиса и дачи, за одно посещение можно закупиться всем и сразу.
Теперь совершать покупки на выгодных условиях смогут не только посетители супермаркетов, но и те, кто предпочитает заказывать продукты с доставкой на дом, на сайте онлайн-гипермаркета Vprok.ru Перекрёсток.
С 1 октября по 30 ноября 2021 года держатели карт «Мир» будут получать кешбэк 10% за каждый заказ на сайте Vprok.ru. Кешбэк вернется рублями в течение 3-5 дней на карту, с которой была оплачена покупка. Максимальная сумма, которую участники акции смогут получить за весь период акции – 2000 рублей.
– Мы постоянно расширяем число выгодных предложений с нашим партнером – торговой сетью «Перекресток». И теперь совершать покупки на выгодных условиях смогут не только посетители супермаркетов торговой сети, но и те, кто предпочитает заказывать товары с доставкой на дом, на сайте онлайн-гипермаркета Vprok.ru, – отметил Дмитрий Бувин, коммерческий директор платежной системы «Мир».
– Согласно внутренним исследованиям, клиенты онлайн-гипермаркета Vprok.ru Перекресток активно интересуются бонусами, баллами и кешбэком, поэтому оффер с возвратом 10% на продукты в дополнение ко всем действующим скидкам - очень привлекательное для них предложение. Мы рассчитываем, что благодаря этой акции среди наших покупателей возрастет доля новых пользователей карты «Мир», а те их них, кто уже являются держателями карты, станут чаще расплачиваться ею в нашем онлайн-гипермаркете, – рассказывает Денис Марфутин, директор по операционному маркетингу онлайн-гипермаркета Vprok.ru Перекрёсток.
Чтобы получить возврат части средств на карту, необходимо еще до оплаты покупок зарегистрировать свою карту «Мир» на сайте privetmir.ru.
- Подробности новой акции можно узнать по ссылке: https://privetmir.ru/promo/produkty-pitaniya/produkty-s-dostavkoy-i-keshbekom-na-vprok-ru-perekryestok/
Загрузка комментариев