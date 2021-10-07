Жители Екатеринбурга этой осенью смогут получить кешбэк с покупки продуктов

Каждый день мы тратим немалую сумму денег на товары первой необходимости: молоко, хлеб, детские товары, что-то вкусное к чаю. И за месяц набегает уже приличная сумма. По данным платежной системы «Мир», только за первые полгода 2021 года россияне оплатили свои покупки в супермаркетах и гипермаркетах национальной платежной картой более 800 миллионов раз.

Помните, что часть расходов на продукты реально вернуть в виде кешбэка. Такую возможность предоставляет новая партнерская программа платежной системы «Мир» и сети супермаркетов «Перекресток». Ассортимент розничной сети включает более 70 000 товаров для дома, офиса и дачи, за одно посещение можно закупиться всем и сразу.

Теперь совершать покупки на выгодных условиях смогут не только посетители супермаркетов, но и те, кто предпочитает заказывать продукты с доставкой на дом, на сайте онлайн-гипермаркета Vprok.ru Перекрёсток.

С 1 октября по 30 ноября 2021 года держатели карт «Мир» будут получать кешбэк 10% за каждый заказ на сайте Vprok.ru. Кешбэк вернется рублями в течение 3-5 дней на карту, с которой была оплачена покупка. Максимальная сумма, которую участники акции смогут получить за весь период акции – 2000 рублей.

– Мы постоянно расширяем число выгодных предложений с нашим партнером – торговой сетью «Перекресток». И теперь совершать покупки на выгодных условиях смогут не только посетители супермаркетов торговой сети, но и те, кто предпочитает заказывать товары с доставкой на дом, на сайте онлайн-гипермаркета Vprok.ru, – отметил Дмитрий Бувин, коммерческий директор платежной системы «Мир».