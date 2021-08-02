Жители Екатеринбурга нашли способ отремонтировать двор, где были опасные для детей конструкции

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Жителям многоквартирного дома на ул. Таганская, 51а удалось добиться благоустройства двора, где были старые металлические конструкции и опасные качели. На помощь пришел депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев – он помог провести долгожданный ремонт с установкой новых элементов, добавив недостающую сумму для проведения всех необходимых работ.

По словам жителей дома, полгода назад старые металлические качели упали на одного из детей. К счастью, серьезных травм ребенок не получил, но этот случай послужил поводом для обращения к депутату.


- Жители дома обратились ко мне как к депутату с просьбой о том, что нужно помочь в строительстве детской площадки, собрали более четырёхсот подписей для выделения средств. На всё денег не хватило, мы добавили необходимую сумму. И вот через полгода появилась замечательная площадка из современных материалов. На ней удобно, приятно и безопасно проводить время как детям, так и взрослым, - рассказал Алексей Вихарев.

В ходе ремонта для детей младшего возраста установили новую детскую площадку с качелями, горками, баскетбольным кольцом, для ребят постарше – спортивный комплекс с турниками и брусьями.


В честь открытия обновленной площадки Алексей Вихарев организовал праздник для жителей: детям раздавали сладкую вату и бесплатно наносили аквагрим, а аниматоры провели для них развлекательную программу.


- Сегодня немало городских дворов ремонтируются также по федеральной программе, за счет областного финансирования. Отдельное спасибо хочу сказать губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. При его системной работе и правильном подходе город получает шанс на строительство таких же замечательных дворовых площадок и на благоустройство общественных территорий, - добавил Алексей Вихарев.
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