Жители Екатеринбурга нашли способ отремонтировать двор, где были опасные для детей конструкции

По словам жителей дома, полгода назад старые металлические качели упали на одного из детей. К счастью, серьезных травм ребенок не получил, но этот случай послужил поводом для обращения к депутату.

- Жители дома обратились ко мне как к депутату с просьбой о том, что нужно помочь в строительстве детской площадки, собрали более четырёхсот подписей для выделения средств. На всё денег не хватило, мы добавили необходимую сумму. И вот через полгода появилась замечательная площадка из современных материалов. На ней удобно, приятно и безопасно проводить время как детям, так и взрослым, - рассказал Алексей Вихарев.

В ходе ремонта для детей младшего возраста установили новую детскую площадку с качелями, горками, баскетбольным кольцом, для ребят постарше – спортивный комплекс с турниками и брусьями.

В честь открытия обновленной площадки Алексей Вихарев организовал праздник для жителей: детям раздавали сладкую вату и бесплатно наносили аквагрим, а аниматоры провели для них развлекательную программу.

- Сегодня немало городских дворов ремонтируются также по федеральной программе, за счет областного финансирования. Отдельное спасибо хочу сказать губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. При его системной работе и правильном подходе город получает шанс на строительство таких же замечательных дворовых площадок и на благоустройство общественных территорий, - добавил Алексей Вихарев.