Жители Екатеринбурга жалуются на сбои в работе приложения крупного банка

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Самое большое количество жалоб зафиксировано в 15.00 (одномоментно 525 сообщений).

Жители Екатеринбурга жалуются на сбои в работе мобильного приложения "Альфа-Банка". По данным сервиса Downdetector, первые сбои были зафиксированы в 13.20. Причем среди тех, кто не может зайти в свой банковский аккаунт, есть жители и Москвы, и Санкт-Петербурга. Самое большое количество жалоб зафиксировано в 15.00 (одномоментно 525 сообщений).

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Чаще всего пользователи жалуются на то, что не могут войти в приложение банка со смартфона или с компьютера. При вводе пароля приложение начинает тормозить, а позже - выдает ошибку.

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