Жители Ямала выбирают «Карту возможностей»

С начала 2021 года «Картой возможностей» уже начали пользоваться более 4,5 тысячи ямальцев. Заявку на оформление кредитной карты можно подать онлайн. Решение банк принимает за несколько минут. Среди ключевых характеристик «Карты возможностей» — расширенный льготный период в 110 дней, в течение которого можно не платить проценты по кредиту, возможность снимать до 50 тыс. рублей в месяц наличными в банкоматах ВТБ без комиссии, а также получать кэшбек при оплате товаров и услуг от 1,5 до 15 процентов (при совершении покупок у партнеров банка – участников программы «Мультибонус»).

— Кредитная карта — очень удобный и современный способ решения своих финансовых задач, — считает управляющий ВТБ на Ямале Виктор Пирогов.

— А для наших действующих клиентов в приложении «ВТБ Онлайн» недавно появилась опция оформления цифровой кредитной карты, то есть все преимущества «Карты возможностей» теперь доступны даже без физического носителя. Пользователи могут самостоятельно выбрать платежную систему, подключить бонусную опцию и указать желаемый кредитный лимит. Дополнительно посещать отделение банка не требуется.