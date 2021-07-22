Жизнь и история успеха Александра Брыксина

Все началось со спорта

Александр Брыксин родом из Кемеровской области. Об этом он всегда говорит с гордостью. Свое происхождение Александр Юрьевич никогда не скрывает и не забывает. «Здесь наш дом. Куда бы мы не уезжали, в большие города или другие страны, всегда знаем, где наш дом», — сказал он в одном из интервью.

Александр вырос в беднейшем районе Кемерова. Семья жила в маленьком двухкомнатном доме, все удобства находились на улице, а температура зимой опускалась до минус 50 градусов.

Мать Брыксина была председателем горкома профсоюзов. Отец работал на химическом предприятии. Из-за вредных условий труда он рано умер — в 52 года. Семья жила бедновато, а после его смерти стало совсем тяжело. Денег иногда не хватало на самую простую еду.

Спортивных дисциплин на Кузбассе было немного: борьба, бокс, хоккей с мячом. Поэтому, когда тренер по вольной борьбе пришел в школу и пригласил ребят на занятия, Александр с товарищами, недолго думая, согласился. Для мальчиков спорт стал единственной отдушиной, а позже для некоторых — дорогой в жизнь.

«Очень хорошо помню, как в первый раз, подростком, я сидел в самолете и не мог поверить, что это происходит со мной! И внутри у меня рождалось очень сильное желание сделать все возможное, чтобы победить на соревнованиях!», — вспоминает депутат.

Навстречу лучшей жизни

Александр Брыксин поступил в Кемеровский технологический институт пищевой промышленности в 1984 года, но через год ушел в армию. Вернувшись через два года, он продолжил учебу и тренировки. Времени на занятия в вузе было катастрофически мало из-за постоянных сборов, но он старался ни в чем не отставать. В итоге Брыксин вошел в сборную страны по вольной борьбе, а в 1988 году получил звание «Сильнейшего динамовца СССР».

Александр защитил диплом только в 1996-м и сразу уехал в Москву. Поначалу Брыксин много трудился и мало спал, хватался за любую работу. Он представлял интересы фирмы «Росконтракт», которая поставляла продукцию кемеровского химкомбината «Азот» энергетическим компаниям по всей России.

В 2007 году Александра Юрьевича пригласили работать в «Русский международный банк» на должность вице-президента. Позже он стал заместителем генерального директора по инвестициям в ЗАО «Курскрезинотехника». Вместе с партнером он купил это убыточное предприятие, модернизировал его и вывел из кризиса. Сейчас оно считается одним из крупнейших заводов резинотехнической промышленности страны.

Работа в Госдуме

В «Курскрезинотехнике» Брыксин занимался не только развитием компании, но и общественной работой: вдохновлял детей приобщаться к спорту, организовывал соревнования по вольной борьбе, покупал спортивный инвентарь для залов. До сих пор он помогает больницам, детским домам, одаренным детям и семьям, находящимся в трудной ситуации.

Его искреннее желание быть полезным городу и жителям не осталось без внимания, и Александру Юрьевичу предложили пойти в Госдуму. «Я шел на выборы с одной главной целью — привести в регион инвестиции, открыть предприятия и создать новые рабочие места», — вспоминает он.

Через пять лет Александра Брыксина снова избирают в Государственную думу. В новом созыве он становится членом комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. По его словам, религия в его жизни занимает не последнее место — три дяди Брыксина были священниками, и этим он очень гордится.

Спортивная семья

Жена и дети Брыксина полностью разделяет его любовь к спорту. Супруга Светлана — кмс по легкой атлетике. Пара вместе уже больше 30 лет и воспитала четверых детей.

Младший сын Максим любит футбол и, как отец, занимается борьбой, а 24-летний Егор Брыксин — дзюдоист.

16-летняя дочь Мария увлечена конным спортом, старшая Елизавета — мастер спорта международного класса по художественной гимнастике, вице-чемпионка страны. Когда девочке было пять лет, Александр Юрьевич стал вице-президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики.