ЖК Фрукты: ультрасовременные дома с потрясающим видом из окон

ЖК Фрукты расположены в районе с современной инфраструктурой и новыми автомагистралями.

Основные сведения о ЖК Фрукты

Сдача этого комплекса запланирована на второй квартал 2022 года. Данный ЖК состоит из 9 монолитных домов, имеющих собственное название: Черничный, Абрикосовый, Персиковый, Виноградный, Апельсиновый, Гранатовый, Лимонный, Сливовый и Яблочный. Жилье в этом комплексе соответствует классу «комфорт».

В ЖК Фрукты представлены:

1-комнатные квартиры площадью от 31 м2 и ценой от 14,6 до 20,7 млн. рублей;

2-комнатные квартиры площадью от 62 м2 и ценой от 27,5 до 30,4 млн. рублей;

3-комнатные квартиры площадью от 76 м2 и ценой 32,4 млн. рублей.

На территории этого объекта расположена гостевая парковка, детские площадки и места для отдыха. Безопасность жильцов обеспечивается за счет установки сразу нескольких камер видеонаблюдения, а также наличия ограждения по всему периметру комплекса и пропускной системы.

Инфраструктура района

ЖК Фрукты в Сочи расположен в районе с развитой социальной инфраструктурой. В 5-15 минутах неспешной ходьбы от этого объекта находится супермаркет Магнит, продуктовый магазин, школа № 100 и 2 детских сада. Неподалеку от данного объекта также расположены МДОУ № 50, орнитологический парк, музей истории Адлера, поликлиника и еще несколько супермаркетов Магнит.

Преимущества ЖК Фрукты

Решение купить квартиру в данном жилом комплексе позволяет рассчитывать на следующие преимущества:

Удобное расположение . Объект находится в непосредственной близости от супермаркетов, учебных учреждений, медучреждений, пляжей Черного моря и различных спортивных объектов.

. Объект находится в непосредственной близости от супермаркетов, учебных учреждений, медучреждений, пляжей Черного моря и различных спортивных объектов. Вид на горы и море . Из квартир в ЖК Фрукты открывается потрясающий вид на горы, море и различные олимпийские объекты. Жильцы этого комплекса могут ежедневно встречать рассветы и закаты, наслаждаясь невероятным пейзажем и морским воздухом.

. Из квартир в ЖК Фрукты открывается потрясающий вид на горы, море и различные олимпийские объекты. Жильцы этого комплекса могут ежедневно встречать рассветы и закаты, наслаждаясь невероятным пейзажем и морским воздухом. Современные технологии строительства. Благодаря использованию инновационных технологических решений, в ЖК Фрукты обеспечивается отличная тепло- и звукоизоляция, высокая сейсмостойкость, приятный внешний облик корпусов и возможность беспроблемной перепланировки квартиры.

Как купить квартиры в ЖК Фрукты

Чтобы купить квартиру от застройщика в жилом комплексе Фрукты, следует обратиться в агентство недвижимости GRC. Консультанты этого агентства ответят на все интересующие вопросы потенциальных покупателей, бесплатно подберут лучшие варианты квартир и помогут сэкономить время на поиски подходящего жилья. К тому же специалисты этого агентства подберут наиболее выгодный вариант оплаты (например, материнский капитал или ипотека) и добьются специальных условий покупки.