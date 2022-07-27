Змеиный яд в корейской косметике: как работает и насколько безопасен для использования

0
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51674

Использование змеиного яда в корейской косметике полностью безопасно для нашего с вами здоровья.

Наверняка вы успели заметить, что в корейской косметике особый акцент делается на использование экзотических ингредиентов. В линейках самых популярных азиатских брендов легко можно встретить косметику с экстрактами ласточкиного гнезда, лошадиным маслом, улиточным муцином и даже змеиным ядом! Сегодня мы хотим подробнее остановиться именно на продуктах с маркировкой "змеиный яд", потому что отношение наших соотечественниц к таким средствам довольно неоднозначное. Вместе с экспертами Aumishop мы внимательно изучили этот вопрос и разобрались, насколько змеиный яд в косметике безопасен для нашего с вами здоровья.

Действительно ли это яд

На самом деле, ни одна змея при производстве такой косметики не пострадала. Змеиным ядом (или змеиным пептидом) называют компонент Syn-Ake. Он представляет собой искусственно синтезированный пептид, молекула которого полностью повторяет структуру молекулы яда индийской храмовой гадюки. То есть для здоровья человека такая косметика полностью безопасна. Специалисты утверждают, что Syn-Ake пептиды способны уменьшать подвижность мимических мышц, поэтому их часто называют пептидами с эффектом ботокса.

Принцип работы Syn-Ake

Так как мы уже сравнили этот пептид с ботоксом, то принцип его действия должен быть +/- понятен. Syn-Ake в микро-дозировках может воздействовать на рецепторы мышечных клеток, то есть фактически мышца начинает меньше сокращаться. Но здесь мы должны уточнить, что речь идет не о глубоких заломах, а о мелких мимических морщинках. Пептид не оказывает действия на морщины, которые образовались из-за возраста. Через некоторое время использования крема со змеиным ядом вы заметите:

  • визуальное уменьшение сеточки мимических морщин;
  • гладкость кожи лица;
  • точечное расслабление мышц лица (отсутствие гипертонуса);
  • активацию выработки эластина и естественного коллагена.

Есть ли противопоказания

Как и у любых других экзотических компонентов, у Syn-Ake есть ряд противопоказаний. Их производитель указывает на упаковке. Если обобщить, то такие средства нужно осторожно использовать в области вокруг глаз. Дополнительно можем отметить несовместимость пептидов с ретинолом. То есть вреда для здоровья не будет, просто Syn-Ake не будет действовать должным образом. При склонности к отекам средства с пептидом Syn-Ake рекомендуем использовать с осторожностью, лучше в сочетании с косметикой, обладающей противоотечным действием.

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51674

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2022 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined