Змеиный яд в корейской косметике: как работает и насколько безопасен для использования

Наверняка вы успели заметить, что в корейской косметике особый акцент делается на использование экзотических ингредиентов. В линейках самых популярных азиатских брендов легко можно встретить косметику с экстрактами ласточкиного гнезда, лошадиным маслом, улиточным муцином и даже змеиным ядом! Сегодня мы хотим подробнее остановиться именно на продуктах с маркировкой "змеиный яд", потому что отношение наших соотечественниц к таким средствам довольно неоднозначное. Вместе с экспертами Aumishop мы внимательно изучили этот вопрос и разобрались, насколько змеиный яд в косметике безопасен для нашего с вами здоровья.

Действительно ли это яд

На самом деле, ни одна змея при производстве такой косметики не пострадала. Змеиным ядом (или змеиным пептидом) называют компонент Syn-Ake. Он представляет собой искусственно синтезированный пептид, молекула которого полностью повторяет структуру молекулы яда индийской храмовой гадюки. То есть для здоровья человека такая косметика полностью безопасна. Специалисты утверждают, что Syn-Ake пептиды способны уменьшать подвижность мимических мышц, поэтому их часто называют пептидами с эффектом ботокса.

Принцип работы Syn-Ake

Так как мы уже сравнили этот пептид с ботоксом, то принцип его действия должен быть +/- понятен. Syn-Ake в микро-дозировках может воздействовать на рецепторы мышечных клеток, то есть фактически мышца начинает меньше сокращаться. Но здесь мы должны уточнить, что речь идет не о глубоких заломах, а о мелких мимических морщинках. Пептид не оказывает действия на морщины, которые образовались из-за возраста. Через некоторое время использования крема со змеиным ядом вы заметите:

визуальное уменьшение сеточки мимических морщин;

гладкость кожи лица;

точечное расслабление мышц лица (отсутствие гипертонуса);

активацию выработки эластина и естественного коллагена.

Есть ли противопоказания

Как и у любых других экзотических компонентов, у Syn-Ake есть ряд противопоказаний. Их производитель указывает на упаковке. Если обобщить, то такие средства нужно осторожно использовать в области вокруг глаз. Дополнительно можем отметить несовместимость пептидов с ретинолом. То есть вреда для здоровья не будет, просто Syn-Ake не будет действовать должным образом. При склонности к отекам средства с пептидом Syn-Ake рекомендуем использовать с осторожностью, лучше в сочетании с косметикой, обладающей противоотечным действием.