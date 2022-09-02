Знания – сила: клиентам УК «Открытие» подарят книги за инвестиции

Чтобы принять участие в акции, клиенту достаточно инвестировать средства в любой открытый паевой инвестиционный фонд компании в период с 1 сентября по 31 октября. После покупки паев все клиенты получат промокод сразу на 3 книги в подарок. Ссылка на специальную подборку от экспертов «Открытие Инвестиции» придет на электронную почту клиента. Активировать ее можно до конца ноября. Подарочная подборка состоит из следующих книг:

· По большому счету. История Центрального Банка России (Е.Письменная) (аудио). История о том, как формировалась финансовая система постсоветской России. Автор рассматривает историю создания Центробанка РФ сквозь призму политических и экономических преобразований эпохи перестройки. Книга основана на интервью с каждым из председателей ЦБ.

· Спираль обучения. 4 принципа развития детей и взрослых (М.Резник) (аудио) Книга о том, как людям всех возрастов развивать креативность и мышление.

· Утренние ритуалы. Как успешные люди начинают свой день (Б.Сполл, М.Ксандер) (электронная книга) Утренние ритуалы и привычки успешных людей, лидеров бизнеса и профессиональных спортсменов — от медитации и завтрака до тренировок.

Артем Ганичев, руководитель направления Управления продуктов УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»):

«Мы рады в День знаний, 1 сентября запустить акцию с нашим новым партнером – настоящим проводником в мир открытий и знаний – известным российским издательством МИФ. Мы поддерживаем принцип «книга – лучший подарок», ведь знания помогают добиться лучших результатов не только в искусстве инвестирования, но и в жизни в целом. Именно поэтому мы предоставляем всем клиентам доступ к специальной подборке подарочных книг МИФа при инвестировании любой суммы в наши открытые фонды. Желаем успешных инвестиций и приятного чтения!»

Отметим, что книги можно получить и при покупке одного из самых востребованных продуктов УК «Открытие» – фонда «Открытие – Сбалансированный Рантье» , который предполагает ежеквартальные выплаты дохода на банковский счет клиента. Объем привлечений в фонд меньше, чем за 3 месяца, уже превысил миллиард рублей, что свидетельствует о его широкой популярности у россиян.

Подробные условия акции доступны по ссылке .

МИФ появился в 2005 году как бизнес-издательство, выпускающее книги для бизнесменов, менеджеров, управленцев, консультантов и слушателей программ МВА. За 17 лет издательство стало одним из самых крупных в стране, расширив границы до литературы для детей и родителей, графических романов, художественной прозы, а также запуска собственных курсов. МИФ.Курсы — это курсы по важным навыкам и знаниям, почерпнутым из книг МИФ и не только — саморазвитие, отношения с собой и окружающими, а еще — финансовая грамотность.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

«Открытие Инвестиции» – бренд, объединяющий продукты «Открытие Брокер» и УК «Открытие» на единой онлайн-витрине. Главная задача бренда — предлагать клиентам максимально широкий спектр инвестиционных решений. Синергия компетенций, ресурсов, инфраструктуры и разработок компаний в рамках единого пространства позволяет обеспечить широкий спектр финансовых предложений для всех категорий инвесторов. Компания имеет максимальный рейтинг надёжности на уровне «ААА.ru.iv», ежегодно подтверждая его с 2010 года.

ООО УК «ОТКРЫТИЕ» создана в 2000 году и предлагает широкий спектр инвестиционных услуг. Ключевые направления деятельности: управление активами паевых инвестиционных фондов, индивидуальные инвестиционные счета, оказание услуг доверительного управления, инвестирование средств НПФ, страховых компаний, эндаумент-фондов. Индивидуальный рейтинг надежности Рейтингового агентства «Эксперт РА» — «А++» (наивысший уровень надежности и качества услуг). __

Информация предоставляется в рамках предложения финансового инструмента

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Ознакомиться с информацией в отношении ООО УК «ОТКРЫТИЕ» можно на официальном сайте компании в сети Интернет по адресу: https://www.open-am.ru/ru/about/info-list/.

Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Сбалансированный рантье» зарегистрированы Банком России 23.05.2022 №4962.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 115114, город. Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5, тел.: 8 (800) 500-78-25 (звонок по России бесплатный), в сети Интернет по адресу: www.open-am.ru , а также в агентских пунктах (со списком агентов можно ознакомиться в сети Интернет по адресу https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/ ).

Размещенная информация носит исключительно информативный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей.

ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

Риски, связанные с финансовым инструментом, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».