Звездопады, Солнечное затмение и Суперлуние: календарь астрономических явлений на 2022 год

Май 2022 года – звездопад Аквариды

Звездопадом Аквариды - это метеорный поток, связанный с кометой Галлея. Как правило, сильнее всего звездопад активен 6 мая. В этом году ожидается, что в час можно будет наблюдать до 60 падающих звезд. Наблюдать за звездопадом лучше всего перед рассветом, вдали от городских огней.



Август 2022 года – звездопад Персииды

Эффект падающих звезд появляется в результате прохождения Земли через полосу пылевых частиц, источником которой является комета Свифта — Таттла. В ночном небе будет сгорать до 100 метеоров в час.



Декабрь 2022 год – звездопад Геминиды

Звездопад Геминиды является одним из самых мощных из всех существующих. Горящие огоньки «вылетают» из созвездие Близнецов. По расчетам ученых, в небе можно будет увидеть до 150 объектов в час.

25 октября 2022 года – Солнечное затмение

Примерно в 13:00 солнечный диск будет перекрыт на 60-65 процентов. Особо зрелищным это событие будет при ясной солнечной погоде.



14 июня и 13 июля 2022 года – Суперлуние

Суперлуние возникает при совпадении полнолуния или новолуния с моментом наибольшего сближения Луны и Земли. В этот момент Луна кажется больше по размерам, чем обычно. 13 июня и 14 июля 2022 года Луна будет на 25 процентов ярче и 12 процентов крупнее.



25 декабря 2022 года – 7 января 2023 года – Парад планет

В этот период небесные тела выстроятся в ряд, получится небольшой парад планет. На одной линии окажутся Меркурий, Венера и Плутон. В 20 градусах от них можно будет увидеть Сатурн, а еще западней от них на 20 градусов расположится Юпитер. Наблюдать парад плнет удастся только в телескоп.