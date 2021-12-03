Звезды ТНТ призывают жителей Екатеринбурга помочь детям-сиротам

Звезды ТНТ совместно с фондом "Арифметика добра" и ГПМ КИТ призывают жителей Екатеринбурга помочь детям-сиротам. Специально для этого они записали несколько видео о том, как живется детям-сиротам и с чем они сталкиваются после того, как покидают детский дом. Многим из них трудно освоить даже бытовые приборы, потому что в учреждениях им готовят, за них стирают и делают другие важные дела (а в обычной жизни это делают наши родители). Как показывает статистика, после детского дома только один из десяти детей-сирот живет полноценной самостоятельной жизнью.
Социальный проект поддержали Нурлан Сабуров, Марина Кравец, Юлия Ахмедова, Ирина Мягкова, Николай Наумов, Анна Хилькевич, Дмитрий Шепелев, Валентина Мазунина, Антон Жижин и Игорь Ознобихин.
Помочь сиротам можно на сайте проекта "Арифметика добра". Если вы не готовы стать приемным родителем, то можете оказать волонтерскую или финансовую помощь.
- Социальный проект "Это не просто" создан телеканалом ТНТ и ГПМ КИТ в рамках социально-культурного проекта "Территория КИТ" при поддержке фонда "маленькое КИНО" и АНО «ИРИ».
- К Новому году Всероссийский Дед Мороз исполняет детские мечты. Он исполнил желание мальчика с ДЦП из Екатеринбурга, а скоро поедет в гости еще к одной уральской семье, где ребенок мечтает покататься на лимузине.
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