Звезды ТНТ призывают жителей Екатеринбурга помочь детям-сиротам

Звезды ТНТ совместно с фондом "Арифметика добра" и ГПМ КИТ призывают жителей Екатеринбурга помочь детям-сиротам. Специально для этого они записали несколько видео о том, как живется детям-сиротам и с чем они сталкиваются после того, как покидают детский дом. Многим из них трудно освоить даже бытовые приборы, потому что в учреждениях им готовят, за них стирают и делают другие важные дела (а в обычной жизни это делают наши родители). Как показывает статистика, после детского дома только один из десяти детей-сирот живет полноценной самостоятельной жизнью.

Социальный проект поддержали Нурлан Сабуров, Марина Кравец, Юлия Ахмедова, Ирина Мягкова, Николай Наумов, Анна Хилькевич, Дмитрий Шепелев, Валентина Мазунина, Антон Жижин и Игорь Ознобихин.