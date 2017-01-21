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Новости Екатеринбурга

Батальон полицейских в Нижнем Тагиле помог потушить пожар и спас 25 человекБатальон полицейских в Нижнем Тагиле помог потушить пожар и спас 25 человек
Двое сотрудников ППСП влезли по пожарной лестнице в окно, чтобы вывести женщину.
21:10, 21.01.2017
Ученые выяснили, что курение может свести с ума
19:00, 21.01.2017
Минздрав планирует отменить медосмотры для поступления в детсады и школы
17:36, 21.01.20171
«Айфоны» могут запретить? На Apple подали в суд с требованием остановить продажи
15:17, 21.01.20172
Подожгли цветы: в Екатеринбурге сгорел офис гипермаркета «Вбукете.рф»
14:13, 21.01.2017
В Екатеринбурге за проверки Госжилинспекции ТСЖ выставило счета всем жителям дома
13:20, 21.01.20171
Сысерть отрезали от области: водители объявили забастовку
12:15, 21.01.2017
В РФС разрешили спор между ФК «Урал» и экс-тренером Вадимом Скрипченко
20:45, 20.01.2017
В центре Екатеринбурга ограбили крупный салон сотовой связи «Евросеть»
20:10, 20.01.2017
В Свердловскую область возвращаются 30-градусные морозы
19:40, 20.01.20171
Погибшие при падении люльки в Екатеринбурге не имели трудовых отношений с застройщиком
19:10, 20.01.2017
На трассе Пермь – Екатеринбург полицейские обогрели замерзшего водителя грузовика
18:40, 20.01.2017
Свердловчанин умер от малярии после отпуска на Гоа
18:24, 20.01.2017
Два человека погибли во время пожара в екатеринбургской пятиэтажке
16:52, 20.01.2017
Екатеринбургская интернет-звезда Лиза Монеточка выпустила клип об уходе к реалистам
16:27, 20.01.2017
Ажиотаж возле штаба ЦВО: в Екатеринбург приехал министр обороны Шойгу
16:12, 20.01.2017
Екатеринбург попал в схему межконтинентального метро Илона Маска
15:41, 20.01.2017
В феврале екатеринбуржцы смогут бесплатно провериться на онкологию
15:10, 20.01.2017
Свердловские чиновники регулярно таскают посуду из столовой
13:50, 20.01.20171
В Свердловской области поймали мошенницу, торговавшую дипломами и водительскими правами
13:30, 20.01.2017
На Первый канал съездила, а к сыну – нет: малыша екатеринбурженки, которая жила под теплотрассой, отдадут в дом ребенка
13:26, 20.01.2017
Екатеринбургский депутат рассказал о состоянии 15-летней дочери, чьи фото нашли на сайте секс-услуг
13:10, 20.01.20171
В Свердловской области уменьшилось число тяжких преступлений
13:00, 20.01.2017
В Екатеринбурге таксист сбежал после ДТП и бросил машину с пассажирами на дороге
12:34, 20.01.2017
Следователи возбудили дело из-за взрыва на стройке «Ленты» в Екатеринбурге
12:30, 20.01.2017
На екатеринбургском заводе, где обрушилась крыша, нашли десятки нарушений
12:27, 20.01.2017
«Лада» врезалась в трактор на свердловской трассе: пассажир легковушки погиб
11:34, 20.01.2017
В Тавде прокуратура нашла причину смога над городом
11:26, 20.01.2017
В Заречном елка, выброшенная с седьмого этажа, разбила окно
10:50, 20.01.2017
В Екатеринбурге везунчик выиграл в лотерею 9 миллионов рублей
10:30, 20.01.2017
Интимные фото 15-летней дочери депутата из Екатеринбурга на сайт секс-услуг выложил ее бывший парень
10:00, 20.01.20172
В Екатеринбурге троллейбусы и машины попали в ледяной плен из-за прорыва трубы на Уралмаше
09:30, 20.01.2017
В Екатеринбурге на перекрестке сбили ребенка-нарушителя
09:13, 20.01.2017
Дошли до ручки: в Екатеринбурге против блогера и ловца покемонов возбудили новое уголовное дело
09:10, 20.01.2017
Прокуратура требует закрыть свалку в Верхней Пышме
19:05, 19.01.2017
В Екатеринбурге 15-летняя дочь депутата попала на сайт секс-услуг
19:00, 19.01.20172
19 января в Екатеринбурге: Новиков и Соколовский
18:59, 19.01.2017
В Серове восьмилетний мальчик бросился под колеса «четырнадцатой»
18:31, 19.01.2017
Почти два десятка трупов кошек и собак нашли в «приюте смерти» в Екатеринбурге: хозяйке грозит уголовное дело
Хозяйка передержки говорила, что всех животных успешно вылечила и пристроила.
20:30, 21.01.20173
В Екатеринбурге болельщики ФК «Урал» оригинально поздравили президента клуба с днем рождения
Надпись видна издалека.
17:14, 21.01.2017
Сегодня можно обниматься даже с незнакомыми людьми: 21 января Международный день объятий
НАША подборка «чудаковатых» праздников, которые отмечают во всем мире.
11:00, 21.01.20172
«Я никогда этим званием не козырял»: сегодня одному из миллионных жителей Свердловска исполнилось 50 лет
НАША встретилась с семьей Кузнецовых – одной из семей Свердловска, где в 1967 году родились уникальные дети.
09:00, 21.01.20172
Первая победа в карьере: биатлонист Антон Шипулин выиграл гонку на Кубке мира в Антерсельве
Екатеринбургскому спортсмену удалось выиграть индивидуальную гонку.
19:50, 20.01.2017
«Его мечта должна сбыться»: пользователи соцсетей собирают деньги на девайс для парализованного жителя Первоуральска
28-летний Николай, несмотря на диагноз ДЦП, смог добиться успехов в шахматах.
19:15, 20.01.2017
Как сэкономить на коммуналке: снижаем расходы на ЖКХ перед повышением тарифов в Екатеринбурге
Министр и управляющие компании рассказывают о способах экономии.
18:42, 20.01.20174
«Егор Крид на стероидах»: рецензия на фильм «Три Икса: Мировое господство»
Фильм про героев с пониженной социальной ответственностью.
18:02, 20.01.2017
В Екатеринбурге сотрудник МЧС пытался покончить с собой на рабочем месте после разговора с беременной женой
Молодой человек сейчас в реанимации в тяжелом состоянии.
17:04, 20.01.20173
«Это нормальный нарциссизм»: екатеринбургский психолог объяснила, почему подростки фотографируются голыми
Она призвала защитить девочку и отметила, что никто не может быть уверен, что его откровенные фото не попадут в Сеть.
16:30, 20.01.20173
Цех ЗиКа, у которого рухнула крыша, будут перестраивать и запускать летом 2017
На его месте построят новый корпус.
15:50, 20.01.2017
Сыновей убитой тагильчанки Дарьи Зембицкой отвезли в городской реабилитационный центр
Их бабушки оформляют документы на опеку.
15:00, 20.01.2017
Погода в Екатеринбурге продолжает радовать: на выходные обещают потепление
А вот на следующей неделе ждем заморозков.
10:54, 20.01.2017
Выходные в Екатеринбурге с 21 по 22 января: изобретения Леонардо да Винчи, туристическая эстафета и трюки на велосипедах
НАША подскажет, как хорошо провести время.
09:00, 20.01.2017
Мест хватит не всем, или Как записать ребенка в школу в Екатеринбурге
В Управлении образования напомнили варианты, каким способом подавать заявку в учебное заведение.
08:47, 20.01.2017
Атмосфера 90-х, высокие цены, маленькие зарплаты: экс-уральцы рассказали о том, как теперь живет Крым
Две истории от тех, кто переехал к морю – после присоединения Республики к России.
08:30, 20.01.20173
«Боже, что я делаю?» Журналист «Нашей Газеты» поделилась ощущениями после посещения одной из екатеринбургских купелей
Как сегодня окунались екатеринбуржцы в прорубь – в дневном фоторепортаже НАШЕЙ.
23:38, 19.01.2017
Суд в Екатеринбурге продлил арест блогеру Руслану Соколовскому
Ловец покемонов останется в СИЗО на месяц.
20:36, 19.01.2017
В Екатеринбурге пайщики «Бухты Квинс» выступили против участия экс-депутата Владимира Конькова в строительстве
Бывшему парламентарию предложили разобраться для начала со своими дольщиками.
20:12, 19.01.2017
Полицейские начальники сдавали нормативы по стрельбе и проходили фейс-контроль
Сегодня руководители территориальных ОВД Свердловской области сдавали зачеты по служебной и боевой подготовке.
19:05, 19.01.2017
Битва за Каменные палатки: трансляция с публичных слушаний по застройке на ЖБИ в Екатеринбурге
Сторонники сохранения парка выступают против планов «Общества Малышева 73».
16:03, 19.01.2017
«Надеюсь, меру пресечения не продлят». В Екатеринбурге пересматривают срок задержания блогера Руслана Соколовского
Трансляция из зала суда.
15:55, 19.01.2017
В поселке Кольцово в детском саду отравилась целая группа малышей
Родители обеспокоены.
14:02, 19.01.2017
«Полный бюджет фильма страшно считать»: екатеринбуржец снял кино про катание на горных вершинах и безумные трюки
Фильм выйдет в малом прокате и отправится на фестивали.
13:50, 19.01.2017
Очередное ЧП в доме-интернате на Ляпустина в Екатеринбурге: серьезно пострадал ребенок
На месте происшествия работают специалисты прокуратуры и следователи.
13:20, 19.01.2017
Александр Новиков пообещал достроить «Бухту Квинс»
Пайщики при этом могут вернуть свои деньги и отказаться от проекта.
11:53, 19.01.20173
В Верхней Пышме в одной из школ обвалилась крыша прямо во время уроков
Из-за тяжести обрушившейся конструкции также прорвало трубу с кипятком на чердаке здания.
11:07, 19.01.2017
Екатеринбуржец рассказал, зачем полицейские в Испании вкалывают себе в макушку ботокс
Андрей Ушатинский живет в Испании полтора года и уже успел узнать много удивительного об этой стране.
08:30, 19.01.20172
Забористый мат, предельная вежливость и ледяная вода: как екатеринбуржцы окунулись в прорубь в Крещение
Фоторепортаж НАШЕЙ из освещенной купели на Верх-Исетском пруду.
00:34, 19.01.2017
«Ой, оно брызгается!» НАША выяснила, где купить китайские продукты в Екатеринбурге и стоит ли это есть
20:41, 18.01.20175
Проезд для льготников подорожает в два раза: утверждены новые тарифы на ЕКАРТУ в Екатеринбурге
В среднем стоимость электронного проездного вырастет на 200 – 300 рублей.
20:06, 18.01.201713
Мать погибшей после наркоза трехлетней Лизы заставили вспомнить, как умирал ее ребенок
В Екатеринбурге сегодня, 18 января, состоялись предварительные слушания по делу врача, который ставил анестезию девочке.
19:35, 18.01.20172
Еще один долгострой: как дольщики «Первого Николаевского» в Екатеринбурге выступают против депутата
История провала амбициозного проекта в окружении промзоны.
18:25, 18.01.2017
Сказочная дымка: екатеринбуржцы делятся фотографиями затуманенного города
Подборка из соцсетей снимков с туманом на улицах Екатеринбурга.
15:43, 18.01.2017
«Своей вины он не признает»: в Екатеринбурге начался процесс по делу о гибели ребенка после посещения стоматолога
На скамье подсудимых врач-анестезиолог-реаниматолог ДГКБ № 9 Артем Шабалин. Онлайн-трансляция судебного процесса.
14:32, 18.01.20172
Чиновники не заплатили за проезд: частные перевозчики требуют с мэрии Екатеринбурга сотни миллионов рублей
Иски связаны с отсутствием компенсаций за льготников.
14:21, 18.01.20172
«Нас спасет только ветер»: синоптики Екатеринбурга обещают, что смог уйдет к концу недели
В пятницу, 20 января, ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду.
14:12, 18.01.2017
Появились первые фотографии с места взрыва на стройплощадке «Ленты» на Уралмаше
На место ЧП выехали представители прокуратуры и следственная группа.
13:05, 18.01.2017
Енот, сурикат и «медовый медведь»: пушистые и смешные обитатели Екатеринбургского зоопарка, которых можно потрогать
Отдел прирученных животных глазами взрослого.
08:30, 18.01.20172
Водные лыжи, снегоход и эскимо: топ-10 изобретений, которые создали дети, но об этом никто не догадывался
Маленькие экспериментаторы придумали прототип телевизора, батут и машинки для больных детей.
20:40, 17.01.2017
«Мы как раз собирались там чистить»: коммунальщики объяснили, почему на женщину упал лед в Екатеринбурге
В управляющей компании готовы обсудить с пострадавшей вопрос компенсации.
17:22, 17.01.2017
Ноу-хау из старой «Приоры» и офисного кресла: екатеринбуржец сваял раритетный велосипед
Так мужчина решил воплотить в жизнь детскую мечту. Сегодня – Всемирный день детских изобретений.
16:10, 17.01.20174
Вовлекали людей в церковь против воли: на екатеринбургский храм пожаловались в прокуратуру
Причиной для жалобы стала трансляция церковной службы через динамики.
14:31, 17.01.2017
«Язычники — вот и окунаются»: священники разбирают мифы о крещенском купании в Екатеринбурге
Священнослужители развеивают мифы, связанные с православным праздником.
13:05, 17.01.2017
«Нас обманули»: депутат Госдумы раскритиковал транспортную реформу Екатеринбурга
Парламентарий назвал предложенные нововведения полумерами.
11:48, 17.01.2017
И сразу освободили: в Екатеринбурге прошел суд над врачом, у которого во время операции чуть не сгорел ребенок
15-летняя Яна из Камышлова теперь живет со шрамами на лице и руке.
09:45, 17.01.20171
Моржевание – это по-русски: любители зимнего плавания в Екатеринбурге рассказали, как не мерзнуть в холода
Василий Ястребов – морж со стажем.
08:30, 17.01.20172
«Мечтаю сразиться с Карякиным!» Обездвиженный житель Первоуральска языком обыгрывает лучших шахматистов мира
Николай – старший из двойняшек. Его брат родился полностью здоровым, а Коле в 1,5 года поставили диагноз ДЦП.
20:20, 16.01.20171
То, чего боялись архитекторы: в Екатеринбурге «косой дом» ушел с молотка
Защитники памятников ранее протестовали против планов по реконструкции объекта.
18:47, 16.01.2017
Прокуратура проверит мэрию Екатеринбурга на законность внедрения новой транспортной схемы общественного транспорта
Прокуратура проверит законность действий Администрации Екатеринбурга по внедрению новой схемы общественного транспорта, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 16 января.
18:40, 16.01.2017
В Сбербанке на Малышева пожилой женщине стало плохо, но вместо скорой ей вызвали такси
А также подвели к банкомату, чтобы она сняла деньги.
18:13, 16.01.20173
Оптимизация – успех или провал: что может ожидать общественный транспорт Екатеринбурга после реформы
Разбираемся с будущей маршрутной схемой на примере Казани и Тюмени.
17:46, 16.01.2017
Бывший водитель трамвая Иван Соломин о новой транспортной схеме Екатеринбурга: «Реформа будет, и нужно с этим смириться»
Блогер TramEkb поддерживает изменения в работе общественного транспорта, но подверг критике то, что власти не проинформировали это должным образом.
17:43, 16.01.2017
В Екатеринбурге в старый Новый год ребенку чуть не оторвало руку петардой
11-летний подросток неосторожно ее поджег.
15:38, 16.01.2017
«Здоровья вам и легких родов»: поклонники звезды «Уральских пельменей» Юлии Михалковой поздравили ее с беременностью
Актриса оставила загадочное сообщение в своем Инстаграме.
15:35, 16.01.2017
«Мои навыки в музыке заканчиваются на колыбельной»: 9-летняя екатеринбурженка научила футболиста играть на саксофоне
Нападающий «Урала» Артем Фидлер раньше брал в руки гитару, но так ее и не освоил.
13:04, 16.01.2017
Губернатор Куйвашев нырнет в прорубь в Екатеринбурге
Глава области не поедет на крещенские купания в Верхотурье, как делал в предыдущие годы.
12:36, 16.01.20174
«Будешь порезана на куски»: свекровь убитой в Нижнем Тагиле Дарьи Какшиной угрожала девушке незадолго до смерти
Женщина предупреждала девушку, чтобы та не вела слишком раскованный образ жизни.
10:36, 16.01.20172
Екатеринбуржцы за границей: «Комната в японском отеле может быть размером с кровать»
Как живется нашему земляку в Токио, где на работе всех называют только по фамилиям, дома не имеют центрального отопления, а улицы - названий.
09:00, 16.01.20172
Вопрос - ответ: как лучше всего ухаживать за кожей в холодное время года?
Какие методы предпринять, чтобы выглядеть свежо и красиво даже зимой?
08:23, 16.01.2017
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