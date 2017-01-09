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Новости Екатеринбурга

В Свердловской области пенсионер покончил с собой после визита коллекторов
20:02, 09.01.2017
В Екатеринбурге школьник напал с ножом на брата
19:06, 09.01.2017
В Москве во время аномальных холодов насмерть замерзла екатеринбурженка
18:05, 09.01.2017
Без тормозов: «Субару» въехала в новый гипермаркет «Лента» в Академическом
17:13, 09.01.2017
Лошадь убила мужчину во время рождественской прогулки в Свердловской области
16:59, 09.01.2017
Екатеринбуржец победил на международном фестивале ледовых скульптур «Вифлеемская звезда»
15:52, 09.01.2017
Екатеринбург «вырос» на 350 жителей за новогодние каникулы
15:50, 09.01.2017
«Мы должны подарить ему эти деньги?» Футбольный клуб «Урал» требует своей зарплаты с экс-главного тренера
15:36, 09.01.2017
В Екатеринбурге грабители ювелирного магазина прострелили охраннику голову
15:10, 09.01.2017
Гости из Екатеринбурга зарезали пожилую женщину и ее сына в Челябинске
14:34, 09.01.2017
На трассе Невьянск – Екатеринбург застрял рейсовый автобус, полный пассажиров
14:15, 09.01.2017
В Свердловской области скорая не приехала к умирающему молодому человеку
13:48, 09.01.20171
Жилые дома в Екатеринбурге остались без отопления в 30-градусный мороз
13:35, 09.01.2017
Режиссеру из Екатеринбурга Василию Сигареву кинотеатры не выплатили деньги за прокат «Страны Оз»
13:19, 09.01.2017
Как использовать елку после новогодних праздников: шесть полезных советов
12:56, 09.01.2017
AliExpress приостановил экспресс-доставку товаров в Россию
12:20, 09.01.2017
В аэропорту Екатеринбурга из-за морозов не заводятся самолеты
11:57, 09.01.2017
В Каменске-Уральском мама нашла в новогоднем подарке опасный леденец с металлической стружкой
11:45, 09.01.2017
Мужчину, гулявшего с девушкой и собакой в Каменске-Уральском, случайный прохожий убил из-за ревности
11:20, 09.01.2017
Антон Шипулин впервые показал своего сына
10:40, 09.01.2017
«Мы все умрем!» В Екатеринбурге обещают до 215 градусов мороза
09:50, 09.01.20171
В Североуральске мужчина на улице напал на глубоко беременную женщину
09:27, 09.01.2017
СМИ: родившимся после 2014 года курить запретят
09:18, 09.01.2017
В Кушве застрелили местного жителя, известного как Мася
08:44, 09.01.2017
Первая рабочая неделя в Екатеринбурге будет морозной
08:33, 09.01.2017
Школьник в Екатеринбурге чуть не убил собственную мать
16:43, 08.01.2017
Под Талицей молодая женщина была раздавлена собственным автомобилем
16:22, 08.01.2017
Следователи задержали нападавших в баре «Мизантроп» в Екатеринбурге
14:00, 08.01.20172
Балерина Театра оперы и балета Киосун Пак снялась у модного фотографа в Екатеринбурге
13:31, 08.01.20172
В Екатеринбурге задержали лжеминера и «тру-угонщика»
12:22, 08.01.2017
Екатеринбург ожидает новая волна морозов
11:18, 08.01.20172
Снегопад задержал утренние вылеты в Кольцово
10:35, 08.01.2017
Российские туристы застряли в Таиланде: на Самуи уже больше недели идут ливни
21:58, 07.01.2017
В Асбесте при пожаре в частном жилом доме заживо сгорели руководитель ансамбля танца и ее муж
21:36, 07.01.2017
Катаясь с горки в ледовом городке, мужчина сломал себе ногу
19:15, 07.01.20172
В Екатеринбурге запретили размещать блоки кондиционеров на фасадах зданий
18:10, 07.01.20171
В Свердловской области женщина спасла раненую косулю и решила оставить ее у себя жить
15:55, 07.01.20171
Пранкер Лексус и документалист Андрей Крупин из Екатеринбурга сделают граффити в Турции в память об убитом после России
Параллельно с этим будет снят фильм «Под одним небом».
20:56, 09.01.2017
В Перми поженились Дед Мороз и Снегурочка из Екатеринбурга
Молодожены пришли во дворец бракосочетаний 31 декабря в костюмах сказочных персонажей.
20:30, 09.01.2017
Известная екатеринбургская учительница не может вернуться из Германии из-за того, что не хватает денег
Женщина внезапно заболела, страховка покрыла часть расходов, но этого оказалось мало.
19:30, 09.01.2017
Неосторожное обращение с огнем – основная причина гибели людей в пожарах за новогодние праздники в Свердловской области
МЧС подвело итоги прошедших выходных после наступления Нового года.
19:12, 09.01.2017
Призы стоимостью 2 миллиона рублей: объявлена дата и место проведения «Лыжни России – 2017» в Екатеринбурге
Как и на чем добраться до места проведения состязаний – в материале «Нашей Газеты».
17:29, 09.01.2017
История с Новиковым продолжается: пайщики «Бухты Квинс» пожаловались на застройщика Путину
Люди, оставшиеся без квартир, в решении их проблемы просят помощи у президента.
16:52, 09.01.2017
Смерть из-за любви: в Новоуральске в подъезде жилого дома нашли тело подростка
Друзья рассказали, что погибший был добрым и отзывчивым человеком.
15:45, 09.01.20171
На «Уралах» из Санкт-Петербурга: байкеры за неделю добрались до Екатеринбурга в –35
В Ирбите они заберут новенький мотоцикл прямо с конвейера, а потом рванут в Челябинск.
15:08, 09.01.2017
Итоги новогодних праздников от ГИБДД: за восемь дней на дорогах Свердловской области погибло шесть человек
Особое внимание в Госавтоинспекции уделили травмированию детей.
13:00, 09.01.2017
На Восточной столкнулись три автомобиля, в одном были дети
09:00, 09.01.2017
Полицейские спасли водителя из Екатеринбурга, у которого разорвало колесо на морозе
Мужчина возвращался с женой из уральской столицы.
16:07, 08.01.2017
Пила уже под водой: карьер Старая Линза под Екатеринбургом затапливает грунтовыми водами
Уже к лету знаменитый карьер может полностью скрыться под водой.
15:45, 08.01.2017
Google составил карту екатеринбургского стрит-арта
Всего на карту попало 40 работ уличных художников.
14:55, 08.01.2017
«Не называйте нас Сибирью!» Екатеринбург стал героем публикации The Washington Post
11:07, 08.01.20174
На ЕКАД на светофоре груженый бензовоз столкнулся с грузовиком
Большегруз был полон топлива.
20:14, 07.01.2017
В аварии на трассе под Новой Лялей погибла пассажирка «Форда», травмы получили еще пять человек
В больницу попал пятилетний ребенок.
11:45, 07.01.2017
В Свердловской области в лесу найдены тела двух подростков: родители запрещали им встречаться
Ведется проверка ЧП.
11:20, 07.01.20173
«Они только из Полуночного смогли позвонить в МЧС»: в поселке Ушма, откуда МЧС эвакуировало манси, давно нет сообщения
В 2015 году здесь же из-за отсутствия дороги чуть не умерла женщина.
19:11, 06.01.20173
Зеркало, свечи, иглы и кольца: самые распространенные способы гадания на Рождество
Как через зеркало призвать будущего суженого или узнать свое будущее по свече – в справке «Нашей Газеты».
17:42, 06.01.2017
Уральские синоптики: Рождество в Екатеринбурге будет холодным
Не потеплеет и после новогодних праздников.
15:13, 06.01.20172
Всенощное бдение, Божественная литургия и Рождественская вечеря: расписание работы храмов Екатеринбурга в Рождество
Какие богослужения возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл – в материале «Нашей Газеты».
13:56, 06.01.2017
«В Ревде умеют отмечать Новый год!» Под Екатеринбургом участники флэшмоба создали новогоднюю автоелку из 74 машин
Автор проекта поделился с НАШЕЙ, как проходили съемки.
12:46, 06.01.20173
Из северного поселка рядом с перевалом Дятлова на вертолете МЧС эвакуировали больных манси
Из-за сильных морозов у них не было возможности добраться до больницы в райцентре.
10:21, 06.01.2017
Парад снежных баб: в Екатеринбурге прошел первый фестиваль снеговиков
Более сотни человек работали над созданием снежных скульптур.
20:30, 05.01.2017
В Екатеринбурге улицу на ЖБИ залило коричневой водой
А ранее холодной водой залило Шефскую. Холода и коммунальные аварии в Екатеринбурге неразлучны.
19:45, 05.01.2017
Обручальное кольцо и бумажник украли у пьяного посетителя бара, когда тот уснул в заведении
Но доблестные полицейские Нижнего Тагила по горячим следам раскрыли кражу. Вора нашли, а вот остальное...
19:00, 05.01.2017
Из всех ледяных скульптур на площади 1905 года горожанам больше всего нравится черепаха и лягушки
За понравившуюся скульптуру можно голосовать в Интернете, не вставая с дивана.
17:00, 05.01.2017
Пара горок, каток и елка: обзор районных ледовых городков в Екатеринбурге
НАША представляет новогодние комплексы семи районов уральской столицы.
14:51, 05.01.2017
В ДТП в Нижнем Тагиле пострадали четыре человека
В аварии получили травмы водители и пассажиры ГАЗелей – грузовой и пассажирской.
14:00, 05.01.2017
За год население Екатеринбурга увеличилось на 17 тысяч человек
Социологи подсчитали, сколько человек живет сейчас в Екатеринбурге и какой район самый густонаселенный, а также людей какого возраста больше всего в столице Урала.
12:39, 05.01.2017
Где в новогодние дни можно встретиться с мэром города
Сегодня в музее на Плотинке Евгений Ройзман проведет экскурсию для горожан.
11:00, 05.01.2017
«Впервые была на подводной лодке «Екатеринбург»: Чичерина и Настя Полева побывали на военно-морской базе под Мурманском
Уральских музыкантов посвятили в подводники.
10:05, 05.01.2017
Синоптики выступили с экстренным предупреждением о 40-градусных морозах в Свердловской области
В период аномальных морозов спасатели МЧС работают в усиленном режиме.
23:40, 04.01.2017
Домашние посиделки, катки и прогулки: НАША подсмотрела, как жители Екатеринбурга развлекаются в новогодние каникулы
Мы заглянули на странички горожан в социальных сетях и узнали, какие виды отдыха в эти каникулы у нас наиболее популярны.
18:30, 04.01.2017
В Каменске-Уральском дороги патрулировали Дед Мороз и Снегурочка
Традиция поздравлять автомобилистов с праздником зародилась в Каменске-Уральском 15 лет назад.
11:18, 04.01.2017
Пенсионер из Николо-Павловского отправится в тюрьму за то, что сел за руль пьяным
Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
10:50, 04.01.20173
В Каменске-Уральском нашли труп в машине
На теле молодого мужчины не было признаков насильственной смерти.
10:00, 04.01.2017
Готовимся к снегопадам и холодам: синоптики прогнозируют похолодание в Екатеринбурге
В ближайшие дни столбик термометра опустится до минус 20 градусов.
17:24, 02.01.2017
«Планы на 2017 год – в урну»: в компании, отвечающей за ЧМ-2018 в Екатеринбурге, прошли массовые сокращения
Массовым сокращениям в «Урал-2018» предшествовали долги и обыски в предприятии.
15:32, 02.01.2017
Лоджия охвачена огнем: в Екатеринбурге утром полыхала квартира в многоэтажке
Из дома эвакуировали десять человек.
11:13, 02.01.2017
Спасибо теплой погоде: Новый год в ледовом городке Екатеринбурга встретили 5 тысяч человек
На площади 1905 года екатеринбуржцы водили хоровод и катались с горок.
10:15, 02.01.2017
Две тысячи свердловчан встречали Новый год без света
Причина в аварии на линии электропередачи в Дегтярске.
16:20, 01.01.2017
С 1 января 2017 в России подорожает алкоголь
14:44, 01.01.2017
Стеклый, как трезвышко: рассказываем, как избавиться от похмелья и прийти в себя после Нового года
Без лишних слов...
11:13, 01.01.20174
Выражаясь фигурально: как не превратиться в «воздушный шарик» после новогодних праздников
Советы, как свести к минимуму последствия десяти выходных.
10:51, 01.01.2017
Подарок от мэрии: Екатеринбург сняли с высоты птичьего полета
Появилось два новогодних вида города.
10:12, 01.01.2017
На любовь, на судьбу, на желание: 10 гаданий для новогодней ночи
Популярные и необычные новогодние гадания.
20:00, 31.12.2016
Люди, которые удивили Екатеринбург в 2016-м году
НАША подводит итоги уходящего года.
19:00, 31.12.2016
Горячие источники, горы и свежий воздух: идеи для отдыха в новогодние праздники под Екатеринбургом
НАША подскажет, как отдохнуть за городом.
16:35, 31.12.2016
Елки, праздничные шоу и рождественские встречи: новогодние каникулы в Екатеринбурге с 31 декабря по 8 января
НАША подскажет, чем заняться в затяжные выходные.
15:31, 31.12.2016
В Серове главный зимний городок успели разрушить за два дня
13:45, 31.12.2016
Что приготовить на Новый год, если курицу нельзя из-за Года Петуха
Простые рецепты «горячего» и легких десертов на праздничный стол.
12:31, 31.12.2016
О шампанском, мюзле и перляже: правильный подход к выбору праздничного напитка на Новый год. Советы эксперта
Корреспондент «Нашей Газеты» окунулся в волшебный мир игристых вин и еле оттуда выбрался.
10:00, 31.12.20164
Екатеринбургский психолог рассказала, какие мультики показывать детям, чтобы не навредить
Мультики заставляют детей подражать их героям.
09:00, 31.12.2016
Кошка съела дождик или мишуру: что делать?
Как оказать первую помощь вашему любимцу.
21:40, 30.12.20163
Сдавайте билеты: концерта Кинчева в Екатеринбурге не будет из-за перенесенного им инфаркта
И весь следующий год коллектив будет отдыхать.
19:02, 30.12.2016
Древнерусская тоска: рецензия на фильм «Викинг»
НАШЕЙ показалось, что это первый фильм, снятый по статье в Википедии.
18:45, 30.12.20162
Суд забрал малышку у приемной мамы-фельдшера из Заречного: она будет жить с бабушкой
Юлия оспаривать решение суда не будет: ребенок должен быть в родной семье.
17:35, 30.12.2016
Администрация установит освещение на памятник Ленину на площади 1905 года
Схему проекта ждут в 2017 году.
16:00, 30.12.2016
Тапонарики, книги-шкатулки, ореховый микс: что подарить на Новый год
Делимся идеями: что можно купить прямо сегодня в Екатеринбурге, чтобы получился хороший подарок для близких.
13:43, 30.12.20162
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РАССЫЛКА

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