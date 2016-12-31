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Новости Екатеринбурга

Сразу после боя курантов в Екатеринбурге вспыхнул пожар
11:40, сегодня
В Екатеринбурге мужчина забрал у доброго пенсионера сумку с миллионом рублей и убежал
19:23, 31.12.2016
График работы больниц Екатеринбурга в новогодние каникулы
18:00, 31.12.2016
В Екатеринбурге на стене единственного в городе хосписа уличные художники нарисовали портрет Доктора Лизы
14:59, 31.12.2016
Константин Райкин экстренно госпитализирован в Москве
12:15, 31.12.2016
Еще одна жертва 2016 года: под Нижними Сергами в ВАЗе насмерть разбилась женщина
11:55, 31.12.2016
График работы банков в новогодние праздники в Екатеринбурге
10:30, 31.12.2016
Тепло и снежно: погода в новогодние выходные в Екатеринбурге будет приятной
08:46, 31.12.2016
Нашли крайнего: в Екатеринбурге за упавший на дом башенный кран ответит 40-летний монтажник
20:10, 30.12.2016
В центре Екатеринбурга прекращает работу кафе здорового питания Freelance Cafe
18:24, 30.12.2016
Соревнования по лепке снеговиков пройдут в новогодние каникулы в Солнечном
16:50, 30.12.2016
В Екатеринбурге и в новогодние каникулы можно будет пожаловаться на плохую очистку дорог
16:17, 30.12.2016
Под Екатеринбургом иномарка врезалась в «Газель» во время обгона фуры
15:45, 30.12.2016
Погибшие в авиакатастрофе ТУ-154 не будут выплачивать кредиты
14:40, 30.12.2016
В Екатеринбурге задержали водителя БМВ, который выстрелил в прохожего из-за места на парковке
14:19, 30.12.2016
Стоит ли похмеляться после Нового года: главный совет от главного нарколога России
14:06, 30.12.2016
В Екатеринбурге внедорожник врезался в автомобиль Росгвардии
11:46, 30.12.2016
Пять тысяч бутылок приготовили для магазинов: под Екатеринбургом нашли цех с поддельным алкоголем
11:10, 30.12.2016
Пожилой водитель погиб в массовом ДТП под Екатеринбургом
09:22, 30.12.2016
«Быдло-бандито-самка» из Екатеринбурга получила премию «Чудак года»
09:14, 30.12.2016
Самолет Дубай – Екатеринбург не смог сесть в Кольцово из-за снежной бури
08:19, 30.12.2016
Крупный торговый центр в Екатеринбурге превратят в сельскохозяйственный рынок
19:48, 29.12.2016
В Екатеринбурге построят 150-метровую «сталинскую высотку»
19:33, 29.12.2016
29 декабря в Екатеринбурге: суд Новикова и огромный приз
19:20, 29.12.2016
В екатеринбургском детсаду нашли кишечную палочку
19:05, 29.12.2016
В Верхней Пышме из-за ненормального жителя пришлось эвакуировать половину дома: полицию напугали надписи на стенах
18:32, 29.12.2016
Два человека скончались от отравления метанолом в Нижнем Тагиле
18:07, 29.12.2016
«Что-то громко хлопнуло»: на заводе в Калиново, производящем взрывчатку, произошел взрыв
16:50, 29.12.2016
В Екатеринбурге закрыли сеть домашних борделей
15:43, 29.12.2016
В Екатеринбурге двое мужчин погибли после того, как выпили антисептический раствор
15:20, 29.12.2016
«Я и сам не знал, что я такой честный»: в Екатеринбурге суд отменил решение о домашнем аресте для Александра Новикова
14:08, 29.12.20164
В Екатеринбурге мужчина погиб под колесами грузового поезда
13:46, 29.12.2016
Изувеченное тело женщины в колодце: в селе Талицкого района полиция нашла убийц по горячим следам
13:20, 29.12.2016
Екатеринбурженка выиграла сертификат на 40 тысяч рублей на мебель, победив в конкурсе «Нашей Газеты»
13:03, 29.12.2016
Гигантская стройтехника под елкой, девочки из 90-х и гламурные красотки: в Екатеринбурге прошли безумные корпоративы
13:00, 29.12.2016
Большой жилой квартал появится у Каменных палаток в Екатеринбурге
12:56, 29.12.2016
В Екатеринбурге десятки жилых домов остались без отопления и горячей воды
12:05, 29.12.2016
Стеклый, как трезвышко: рассказываем, как избавиться от похмелья и прийти в себя после Нового года
Без лишних слов...
11:13, сегодня2
Выражаясь фигурально: как не превратиться в «воздушный шарик» после новогодних праздников
Советы, как свести к минимуму последствия десяти выходных.
10:51, сегодня
Подарок от мэрии: Екатеринбург сняли с высоты птичьего полета
Появилось два новогодних вида города.
10:12, сегодня
Группа компаний «WISDOM» анонсировала новый и уникальный продукт на рынке малоэтажного и загородного строительства
На любовь, на судьбу, на желание: 10 гаданий для новогодней ночи
Популярные и необычные новогодние гадания.
20:00, 31.12.2016
Люди, которые удивили Екатеринбург в 2016-м году
НАША подводит итоги уходящего года.
19:00, 31.12.2016
Горячие источники, горы и свежий воздух: идеи для отдыха в новогодние праздники под Екатеринбургом
НАША подскажет, как отдохнуть за городом.
16:35, 31.12.2016
Три фильма, без которых невозможно представить себе Новый год
С чем ассоциируется Новый год у детей и взрослых? Конечно же, с ярко украшенной елкой, миганием разноцветных гирлянд, запахом мандаринов, долгожданными подарками.
Елки, праздничные шоу и рождественские встречи: новогодние каникулы в Екатеринбурге с 31 декабря по 8 января
НАША подскажет, чем заняться в затяжные выходные.
15:31, 31.12.2016
В Серове главный зимний городок успели разрушить за два дня
13:45, 31.12.2016
Что приготовить на Новый год, если курицу нельзя из-за Года Петуха
Простые рецепты «горячего» и легких десертов на праздничный стол.
12:31, 31.12.2016
В Екатеринбурге стартовала большая распродажа товаров для спорта и отдыха
Успевайте купить подарки к Новому году по привлекательным ценам.
О шампанском, мюзле и перляже: правильный подход к выбору праздничного напитка на Новый год. Советы эксперта
Корреспондент «Нашей Газеты» окунулся в волшебный мир игристых вин и еле оттуда выбрался.
10:00, 31.12.20164
Екатеринбургский психолог рассказала, какие мультики показывать детям, чтобы не навредить
Мультики заставляют детей подражать их героям.
09:00, 31.12.2016
Кошка съела дождик или мишуру: что делать?
Как оказать первую помощь вашему любимцу.
21:40, 30.12.20163
Сдавайте билеты: концерта Кинчева в Екатеринбурге не будет из-за перенесенного им инфаркта
И весь следующий год коллектив будет отдыхать.
19:02, 30.12.2016
Древнерусская тоска: рецензия на фильм «Викинг»
НАШЕЙ показалось, что это первый фильм, снятый по статье в Википедии.
18:45, 30.12.2016
Суд забрал малышку у приемной мамы-фельдшера из Заречного: она будет жить с бабушкой
Юлия оспаривать решение суда не будет: ребенок должен быть в родной семье.
17:35, 30.12.2016
Администрация установит освещение на памятник Ленину на площади 1905 года
Схему проекта ждут в 2017 году.
16:00, 30.12.2016
Тапонарики, книги-шкатулки, ореховый микс: что подарить на Новый год
Делимся идеями: что можно купить прямо сегодня в Екатеринбурге, чтобы получился хороший подарок для близких.
13:43, 30.12.20162
Одной башней-долгостроем меньше: в Екатеринбурге сдали небоскреб «Исеть»
Вместе с небоскребом сдан бизнес-центр «Демидов».
13:39, 30.12.2016
Перед Новым годом по центру Екатеринбурга пробежались голые Деды Морозы
В начале недели в соседней Тюмени были также замечены полуголые мужчины в новогодних костюмах.
13:36, 30.12.2016
Цветы и пятна крови: накануне Нового года в Свердловской области погибла пожилая женщина из-за неработающего лифта
Ей пришлось подниматься пешком на девятый этаж.
13:15, 30.12.2016
Екатеринбургских застройщиков УФАС заподозрила в сговоре: «Это свидетельствует о признаках их согласованных действий»
Причиной стало заявление гендиректора «РСГ-Академическое» Виктора Киселева.
12:39, 30.12.20163
Кто работает за Деда Мороза? Семья из Красноуфимского района получила двух поросят после обращения к Путину
У многодетной семьи не было денег на расширение подсобного хозяйства.
12:11, 30.12.2016
7 простых салатов на Новый год
Рецепты вкусных и несложных салатов на праздничный стол.
11:30, 30.12.2016
Скандальный, позитивный и печальный: самые яркие события 2016 года в жизни Екатеринбурга
Уходящий 2016-й год оказался для жизни Екатеринбурга чрезвычайно богатым на события. Что интересного, событийного, скандального и позитивного происходило в жизни города – в подборке «Нашей Газеты».
11:28, 30.12.2016
5 советов от врача: как не умереть от обжорства в Новогоднюю ночь
Говорят, как Новый год встретишь – так год и проведешь. Если вы не хотите весь год мучиться от дискомфорта в желудке и ощущать себя «бурдюком на ножках», осоловевшим и вялым, учтите несколько советов от врачей, как избежать переедания в новогоднюю ночь.
09:30, 30.12.2016
Сказочные фигуры, световое шоу и пушистые снеговики: в Екатеринбурге открылся ледовый городок
Посетить комплекс горожане смогут до 22 января 2017 года.
21:01, 29.12.2016
А у вас какая елочка? Пользователи соцсетей выкладывают фотографии своих новогодних елок
Креативные, смешные, шикарные, зеленые и не только – новогодние деревья.
20:45, 29.12.20162
Тест «Готовы ли вы к Новому году?»
Настройтесь на праздничный лад и проверьте свою эрудицию!
20:30, 29.12.2016
«Ух ты, мы вышли из Бухты!» Экс-замминистра Свердловской области Михаил Шилиманов обжалует свой арест
Онлайн-трансляция из Свердловского областного суда.
13:21, 29.12.2016
Деньги, путешествия и гаджеты: что хотят получить россияне в подарок на Новый год
Но обретут ли они желаемое? Социологи рассказали о желаемых и приобретаемых вещах перед праздником.
12:27, 29.12.2016
Три самых громких скандала с Александром Новиковым
Бард имеет репутацию ярого противника гомосексуализма, неправильных парковок и наглых водителей.
11:48, 29.12.2016
«Не страшна тюрьма – страшно бесчестье»: екатеринбургский бард Александр Новиков обжалует свой арест, трансляция из суда
Онлайн-трансляция из Свердловского областного суда.
11:23, 29.12.2016
График работы ледового городка в Екатеринбурге в 2017 году
Он будет открыт с 29 декабря до 22 января.
09:20, 29.12.2016
Екатеринбуржцы за границей: «О нашем Подсолнуховом штате даже сами американцы не знают»
На языке индейцев, населявших Канзас, название штата означает «люди южного ветра».
09:00, 29.12.2016
«У нас такие традиции»: в Екатеринбурге в больницу попала 12-летняя беременная цыганка
Следователи возбудили уголовное дело из-за возраста девочки.
08:50, 29.12.2016
Хотелось проекта для души: как екатеринбургский предприниматель создал фазанью ферму
Дмитрий Панов рассказывает, как фермеру приходится искать свои пути развития.
08:48, 29.12.2016
Отопительный сезон в Екатеринбурге: что делать, если зимой в квартире холодно
Причины и решение проблемы в инструкции «Нашей Газеты».
08:15, 29.12.2016
Плюшевый мишка остался без своей маленькой хозяйки в аэропорту Кольцово, но ждет ее с нетерпением
Сотрудники заботятся о нем, пока его подружка не вернется из отдыха в Таиланде и не заберет мишутку.
20:55, 28.12.2016
Паркоматам можно не платить — штрафы по-прежнему не согласованы с ГИБДД
Об этом рассказал глава свердловской госавтоинспекции Юрий Демин.
18:30, 28.12.2016
«Везде кровь, его выбросили»: в Екатеринбурге на Сортировке мужчина выпал из окна
Уголовное дело пока не возбудили.
17:52, 28.12.2016
В Москве 15-летняя девушка упала в мусоропровод
Девушка-подросток пролетела 7 этажей и осталась жива.
13:38, 28.12.2016
Один из крупных поставщиков сыра на Урале компания «Сыробогатов» ликвидирует компанию
Компания обслуживала более 1,5 тысяч торговых точек в Екатеринбурге и области: «Кировский», «Купец», «Звездный», «Монетка» и другие.
12:10, 28.12.20164
Судьба Александра Новикова и Михаила Шилиманова под вопросом: в Екатеринбурге рассмотрят жалобы их адвокатов
В Свердловском областном суде в четверг, 29 декабря, будут рассмотрены апелляционные жалобы уральского барда Александра Новикова и бизнесмена Михаила Шилиманова.
10:41, 28.12.20163
Эволюция Нового года. Как изменились ледовые городки в Екатеринбурге за 20 лет
Обзор ледовых городков уральской столицы с 1996 по 2016 годы.
20:45, 27.12.2016
Тест «Хорошо ли вы помните СССР?»
25 лет назад, в декабре 1991 года, официально распался СССР.
19:42, 27.12.201625
Власти Екатеринбурга определили новую стоимость проезда в общественном транспорте
Глава Администрации города объяснил причины очередного подорожания проезда.
19:13, 27.12.20163
Особенности уральской охоты: как под Екатеринбургом добывают фазанов
Откуда в Свердловской области появились фазаны и как на них ведут охоту.
17:17, 27.12.2016
«Мы – нетающие снежинки!» Команда серьезных девушек от 60 до 75 лет будет поздравлять горожан с Новым годом
А задорной Снегурочке у них 74 года.
20:48, 26.12.2016
Уральский художник Слава ПТРК принял участие в международном проекте «Время идет только вперед!»
Творческие люди из 14 стран посвятили свою акцию годовщине распада СССР.
20:13, 26.12.2016
Храм-на-воде и арест барда Новикова: губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев о главном в 2016 году
Евгений Куйвашев ответил на самые главные вопросы, которые волнуют свердловчан.
19:34, 26.12.20163
Осталось три дня: ледовый городок в Екатеринбурге почти готов к открытию
Какими скульптурами, горками и развлечениями он удивит в этом году горожан – в фоторепортаже «Нашей Газеты».
17:22, 26.12.2016
Среди погибших на самолете Ту-154 было двое уральцев
Они пели в ансамбле имени Александрова.
16:58, 26.12.2016
Теперь «Боярышник» не купишь: в России запретили торговать спиртосодержащей непищевой продукцией
Запрет коснется продукции с содержанием спирта более 25%.
14:20, 26.12.20163
«Пора поставить точку»: губернатор Евгений Куйвашев подтвердил, что храм-на-воде в Екатеринбурге будет построен
Губернатор подчеркнул, что вопрос о строительстве храма решен окончательно.
12:57, 26.12.20163
Ройзман предложил назвать екатеринбургский хоспис именем Доктора Лизы
Губернатор поддержал эту идею.
12:28, 26.12.2016
Траурные свечи зажглись на фасаде Ельцин Центра
Президентский центр Ельцина присоединился к Всероссийскому дню траура.
12:05, 26.12.2016
День траура по погибшим в Ту-154: губернатор Евгений Куйвашев отменил все праздничные мероприятия в регионе
Только для детей будут проведены новогодние елки.
10:28, 26.12.2016
Раздетые сноубордистки устроили горячую фотосессию на горе Ежовой
«Мы планируем привлечь внимание молодежи к активному отдыху: сноуборду, горным лыжам», – сказал автор фотосессии. Ему это удалось!
10:04, 26.12.20163
«Мы все набирали ее номер телефона»: Куйвашев и Ройзман рассказали о Докторе Лизе
За две недели до крушения Ту-154 Доктор Лиза сказала, что не знает, вернется ли живой.
09:30, 26.12.20162
Певец Александр Новиков написал письмо президенту Путину
Бард считает обвинение против него сфабрикованным и просит президента вмешаться в происходящее.
08:54, 26.12.2016
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РАССЫЛКА

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