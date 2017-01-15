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Новости Екатеринбурга

«Мечтаю сразиться с Карякиным!»: обездвиженный житель Первоуральска языком обыгрывает лучших шахматистов мира«Мечтаю сразиться с Карякиным!»: обездвиженный житель Первоуральска языком обыгрывает лучших шахматистов мира
Николай - старший из двойняшек. Его брат родился полностью здоровым, а Коле в 1,5 года поставили диагноз ДЦП.
20:20, сегодня
В Екатеринбурге есть на что посмотреть
20:46, сегодня
В Екатеринбурге таксист сломал ногу полицейскому, протащив его за своим автомобилем
19:30, сегодня1
Старейшему ветерану ВОВ в Свердловской области поставили новый кардиостимулятор в 101 год
19:02, сегодня
8 декабря в Екатеринбурге на улице Саввы Белых, 3, открылась новая аптека Живика
Желаете познакомиться? В Свердловской области трое мужчин находили девушек в социальных сетях и при встрече грабили их
18:44, сегодня
В Екатеринбурге молчун с помощью записки пытался ограбить «Кольцо Урала»
18:00, сегодня
Лоукостеру «Победа» разрешили регулярно летать из Екатеринбурга на Гоа
16:57, сегодня
В Красноуральске поймали налетчиков на химзавод
16:26, сегодня
Соседи узнали бабушку, которая бродила по Екатеринбургу полураздетой
15:41, сегодня1
Крещение в Екатеринбурге: правила купания в проруби и список купелей
14:42, сегодня
Взятка для стражей порядка: в Лесном пьяный виновник ДТП пытался уговорить полицейских замять дело
14:12, сегодня
Под Красноуфимском «Вольво» протаранил внедорожник на обочине: в аварии погибла молодая женщина
14:00, сегодня
В Кольцово рассказали о гибели собаки, брошенной екатеринбурженкой в аэропорту
14:00, сегодня1
В Екатеринбурге пропал сотрудник уголовного розыска: в последний раз его видели на Вторчермете
13:10, сегодня
В Верхней Пышме женщина пошла опохмеляться, шагнув прямо с балкона пятого этажа
11:48, сегодня1
В Свердловской области врачи почтили память Доктора Лизы минутой молчания
11:35, сегодня
В России планируют отменить льготную ставку НДС на продукты и детские товары
11:24, сегодня
Екатеринбург попал в тройку лидеров по количеству туристов, отправленных на самолете в Крым
10:12, сегодня
Грузовой «Боинг» рухнул на жилые дома под Бишкеком
09:25, сегодня
В Екатеринбурге закроют один из перекрестков возле метро
09:09, сегодня
Евгений Ройзман улетел на похороны Доктора Лизы, погибшей в авиакатастрофе Ту-154
08:41, сегодня
Солнце, легкий мороз и немного снега: прогноз погоды на неделю в Екатеринбурге
08:22, сегодня
Создатели сериала «Шерлок» попросили россиян не распространять слитую в Сеть последнюю серию четвертого сезона
18:00, 15.01.2017
В Екатеринбурге 9-месячная девочка скончалась от электробатареи
15:05, 15.01.20172
«За угощение готов на все»: в Екатеринбурге енот Зорро раздевается за бананы
14:36, 15.01.20172
Нападение на свердловский химзавод по производству взрывчатки не связано с терроризмом
18:13, 14.01.2017
Ученые: кровяное давление матери влияет на пол будущего ребенка
17:32, 14.01.20171
В Екатеринбурге мать свесила ребенка с балкона пятого этажа, чтобы успокоить его
16:55, 14.01.20175
Молодой водитель задавил пешехода в Нижнем Тагиле
16:26, 14.01.2017
Старый Новый год в Екатеринбурге: как горожане встретили праздник
15:57, 14.01.2017
Родные тагильчанки Дарьи Зембицкой и подозреваемого в ее убийстве экс-мужа начали бороться за их детей
14:17, 14.01.20173
Нападение на свердловский химзавод: что производило предприятие и чем могло привлечь налетчиков
13:42, 14.01.2017
В Свердловской области крупную торговую сеть поймали на продаже спиртосодержащей жидкости
12:30, 14.01.20172
Россельхознадзор: в России подделывают четверть продуктов
12:13, 14.01.20173
Вооруженные люди напали на свердловский завод по производству взрывчатки
10:40, 14.01.20172
В столице Урала пройдут большие военные сборы
21:08, 13.01.2017
Уральцу грозит срок за то, что он вовлек подростка в преступную деятельность
20:29, 13.01.20171
В Нижнем Тагиле арестовали подозреваемого в убийстве Дарьи Зембицкой
19:56, 13.01.2017
То, чего боялись архитекторы: в Екатеринбурге «косой дом» ушел с молотка
Защитники памятников ранее протестовали против планов по реконструкции объекта.
18:47, сегодня
Прокуратура проверит мэрию Екатеринбурга на законность внедрения новой транспортной схемы общественного транспорта
Прокуратура проверит законность действий администрации Екатеринбурга по внедрению новой схемы общественного транспорта, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 16 января.
18:40, сегодня
В Сбербанке на Малышева пожилой женщине стало плохо, но вместо скорой ей вызвали такси
А также подвели к банкомату, чтобы она сняла деньги.
18:13, сегодня
Оптимизация – успех или провал: что может ожидать общественный транспорт Екатеринбурга после реформы
Разбираемся с будущей маршрутной схемой на примере Казани и Тюмени.
17:46, сегодня
Бывший водитель трамвая Иван Соломин о новой транспортной схеме Екатеринбурга: «Реформа будет, и нужно с этим смириться»
Блогер TramEkb поддерживает изменения в работе общественного транспорта, но подверг критике то, что власти не проинформировали это должным образом.
17:43, сегодня
В Екатеринбурге в старый Новый год ребенку чуть не оторвало руку петардой
11-летний подросток неосторожно ее поджег.
15:38, сегодня
«Здоровья вам и легких родов»: поклонники звезды «Уральских пельменей» Юлии Михалковой поздравили ее с беременностью
Актриса оставила загадочное сообщение в своем Инстаграме.
15:35, сегодня
«Мои навыки в музыке заканчиваются на колыбельной»: 9-летняя екатеринбурженка научила футболиста играть на саксофоне
Нападающий «Урала» Артем Фидлер раньше брал в руки гитару, но так ее и не освоил.
13:04, сегодня
Губернатор Куйвашев нырнет в прорубь в Екатеринбурге
Глава области не поедет на крещенские купания в Верхотурье, как делал в предыдущие годы.
12:36, сегодня2
«Будешь порезана на куски»: свекровь убитой в Нижнем Тагиле Дарьи Какшиной угрожала девушке незадолго до смерти
Женщина предупреждала девушку, чтобы та не вела слишком раскованный образ жизни.
10:36, сегодня1
Екатеринбуржцы за границей: «Комната в японском отеле может быть размером с кровать»
Как живется нашему земляку в Токио, где на работе всех называют только по фамилиям, дома не имеют центрального отопления, а улицы - названий.
09:00, сегодня2
Вопрос - ответ: как лучше всего ухаживать за кожей в холодное время года?
Какие методы предпринять, чтобы выглядеть свежо и красиво даже зимой?
08:23, сегодня
В начале недели синоптики предупреждают о гололеде на дорогах в Екатеринбурге и Свердловской области
Погода с 16 по 18 января в уральском регионе.
17:20, 15.01.2017
Екатеринбургский биатлонист Антон Шипулин чуть не взял бронзу в гонке преследования в Рупольдинге
Екатеринбургский биатлонист занял четвертое место в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге в воскресенье, 15 января.
16:18, 15.01.20171
Вестерн по-уральски: полицейским Дегтярска пришлось открыть стрельбу в ходе погони за «уазиком»
За рулем машины сидел пьяный водитель.
15:56, 15.01.20171
«А как еще успокоить!» В Екатеринбурге к истории с мамой, свесившей с балкона дочь, подключились следователи из СКР
Организована доследственная проверка.
13:49, 15.01.2017
«Удаляюсь на неопределенный срок»: один из авторов транспортной схемы Екатеринбурга закрывает страницу в соцсетях
Так учредитель фонда «Город.PRO» Лариса Бузунова отреагировала на хамские комментарии по поводу новой маршрутной сети в столице Урала.
13:08, 15.01.20173
Ссоры с соседом и алкоголь довели екатеринбуржца до лжетерроризма
Мужчина со Вторчермета может провести следующие три года в колонии.
12:31, 15.01.20171
В Екатеринбурге ФСБ задержала основателя клуба «Храбр», воспитанники которого участвовали в разборке на Депутатской
Мужчина подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Ему предъявлено обвинение.
12:06, 15.01.2017
«Ты теперь настоящая легенда!»: екатеринбуржец Сергей Карякин стал обладателем «Золотого бедуина» в ралли «Дакар»
Житель Екатеринбурга выступает в ралли с 2014 года, но ни разу не становился победителем.
10:54, 15.01.2017
Заводные BOGACHI, элегантные барабанщики и лиричный «Калинов мост»: ради чего стоило сходить на «Старый новый рок 2017»
Фоторепортаж «Нашей Газеты» с музыкального рок-фестиваля.
13:03, 14.01.2017
Болонка Тори погибла в аэропорту Кольцово из-за 9 тысяч рублей
Ее хозяйка не стала покупать билет на своего «зайца».
18:25, 13.01.20173
В «Город.PRO» рассказали, когда маршруты общественного транспорта в Екатеринбурге станут понятными
Авторы схемы признались, что не знают о своем участии во внедрении новой маршрутной сети.
17:26, 13.01.20173
«Дети дышали этим запахом»: екатеринбуржец о разлагающемся трупе в общежитии на Комвузовской
Жильцы общежития не могли достучаться до городских служб и были вынуждены самостоятельно бороться с трупным запахом.
16:44, 13.01.2017
Невыносимо прекрасно: рецензия на фильм «Ла-Ла-Лэнд»
Одним только глазам Эммы Стоун уже можно давать Оскара.
15:40, 13.01.2017
Насколько цена поездки в Екатеринбурге ниже, чем в Европе, и выше, чем на Дальнем Востоке
Готовьте 216 рублей за пользование метро Лондона и 15 рублей за проезд в Иркутске.
15:20, 13.01.20172
Проснулись: власти Екатеринбурга пообещали когда-нибудь объяснить работу новой маршрутной схемы
Два дня власти города не реагировали на панику из-за сокращения автобусных маршрутов.
14:36, 13.01.2017
Депутат Екатеринбургской гордумы оспорит в суде повышение стоимости проезда
Народный избранник требует вывести из тени аргументы в пользу повышения тарифов.
13:55, 13.01.20174
Родные назвали день прощания с трагически погибшей тагильчанкой Дарьей Зембицкой
Девушку похоронят на Рогожинском кладбище.
11:50, 13.01.2017
Общественный транспорт в Екатеринбурге подорожает с 1 февраля
Теперь нам придется платить за проезд 28 рублей.
11:10, 13.01.20172
«Вечно молодой» и «Убили негра» с оркестром: в Ельцин Центре прошла закрытая вечеринка «Старого нового рока – 2017»
Сегодня состоится основное мероприятие.
10:06, 13.01.2017
Глобальное потепление: Екатеринбург ждут выходные без морозов и снега
Гадаем до 19 января, а в пятницу, 13-го, не даем в долг и не ссоримся.
09:16, 13.01.2017
Выходные в Екатеринбурге с 14 по 15 января: велосипедная гонка, «Черный квадрат» по-новому и библиотека «Об этом»
НАША подскажет, как хорошо провести время.
09:00, 13.01.2017
Дело о пятнице 13-м: почему она считается несчастливым днем
13 причин быть осторожнее в этот день.
08:45, 13.01.20172
Оставят ли Екатеринбург без автобусов? Автор новой схемы объяснил причину паники горожан
В фонде «Город.PRO» пообещали представить маршрутную схему с учетом пожелания горожан.
20:31, 12.01.2017
Друзья убитой в Нижнем Тагиле Дарьи Зембицкой собирают деньги, чтобы помочь ее маленьким сыновьям
Они опубликовали реквизиты мамы и сестры погибшей девушки.
19:40, 12.01.2017
«Ребенка не вывели из наркоза»: в Екатеринбурге начался процесс по делу о гибели девочки после посещения стоматолога
Сегодня состоялось предварительное слушание и была назначена дата первого заседания по уголовному делу.
17:23, 12.01.2017
Тагильчанка Дарья Зембицкая была еще жива, когда муж закопал ее в сугробе
Точные причины смерти девушки выясняет следствие.
17:21, 12.01.20172
ГИБДД исполнила угрозу: в Екатеринбурге ограничат автобусный маршрут из-за плохой уборки дороги
Причиной для ограничения стало ДТП, в результате которого пострадал пешеход.
17:19, 12.01.2017
Ушел из дома с ружьем и не вернулся: в Полевском ищут 46-летнего мужчину
17:02, 12.01.2017
В Ревде и Дегтярске отменили все рейсовые автобусы
Сотрудники ГИБДД недовольны работой коммунальщиков.
16:38, 12.01.2017
«Будут ошибки и сбои»: Алексей Беззуб призвал горожан не паниковать из-за сокращения маршрутов в Екатеринбурге
«Дыры» в новой сети Беззуб предложил перекрыть коммерческими перевозчиками.
13:38, 12.01.2017
Попытка номер два: в Екатеринбурге идет суд по делу депутата Армена Карапетяна
Народному избраннику грозит лишение прав за пьяную езду.
11:47, 12.01.2017
«Главное — выдыхать добро»: таков последний статус убийцы Даши Зембицкой, травля которого началась в соцсетях
В убийстве девушки признался ее бывший муж, Сергей Какшин.
11:28, 12.01.20173
Екатеринбуржцы за границей: похороны с петардами, современные проспекты и разбитые лачуги Филиппин
Страна контрастов и ее улыбчивые жители.
09:00, 12.01.20173
«Ясновидящие сказали, что она жива»: погибшую Дарью Зембицкую в Нижнем Тагиле все это время искали родные
08:57, 12.01.20172
Тело Дарьи Зембицкой из Нижнего Тагила нашли в сугробе на трассе: под подозрением бывший муж
Бывший муж показал место, где спрятал тело.
08:24, 12.01.20175
Соединяя берега: все мосты Екатеринбурга
Какие мосты уже есть в городе, а какие только хотят построить.
08:18, 12.01.20173
Подозрение на травму позвоночника: на юго-западе Екатеринбурга в аварии пострадал 7-летний мальчик
Ребенок был пристегнут ремнем безопасности.
20:01, 11.01.2017
В Екатеринбург приходит каршеринг: как это будет выглядеть
Сервисы такси, автомобилисты и урбанисты оценили перспективы краткосрочной аренды автомобилей.
19:41, 11.01.2017
Новая маршрутная схема Екатеринбурга: какие маршруты общественного транспорта отменят с 1 июля этого года
В Администрации города представили план развития маршрутной сети до 2019 года.
19:06, 11.01.201714
С родственников пропавшей Дарьи Зембицкой из Нижнего Тагила потребовали выкуп
Сестре исчезнувшей девушки стали поступать странные сообщения с требованием денег.
18:10, 11.01.2017
Тест ко Всемирному дню «Спасибо»: проверьте, насколько вы вежливы
Сегодня – самый вежливый день в году. Проверьте себя, есть ли у вас пробелы в знании этикета.
18:02, 11.01.20172
Жить в Екатеринбурге оказалось дешевле, чем в Африке
У нас дешевле жить, чем в Москве, но дороже, чем в Новороссийске.
17:55, 11.01.2017
Последний концерт «Смысловых Галлюцинаций» и трансляция в Интернете: чем удивит «Старый новый рок–2017» в Екатеринбурге
Полная программа мероприятия в материале «Нашей Газеты».
17:40, 11.01.2017
Вдова застреленного в Реже врача решила требовать компенсацию за его смерть у любовницы
Уголовное дело в отношении Алексея Куренного прекращено «в связи со смертью обвиняемого».
16:15, 11.01.2017
Более половины суицидов в Свердловской области происходит из-за пьянства
В большинстве случаев специалистам удается спасти отчаявшихся уральцев.
14:50, 11.01.2017
Пропавшую в Нижнем Тагиле молодую маму могли убить: следователи возбудили уголовное дело
Родные женщины сегодня ищут ее сами вместе с волонтерами.
14:30, 11.01.2017
Екатеринбуржцы стали чаще ссориться с родственниками из-за новогодних каникул
Психотерапевт перечислил главные проблемы горожан в новогодние праздники.
13:55, 11.01.2017
Ставим рекорды: в новогодние каникулы Екатеринбург накрыло месячной нормой снега
13:05, 11.01.2017
Приговор Лошагину Ту 154 Тест Взятки Психология Животные Кризис и санкции Хоккей Красота Расстрел на Депутатской Мировые новости Высокие технологии Культура Растения Дело Пьянкова Расстрел Скорая помощь Развлечения Здоровье Мистика ИГИЛ Экономика Сибирская язва Фото ДТП Доска позора Мужчины Самолет Слухи Школа ЧМ-2018 Видео Афиша ГИБДД Позитив Храм святой Екатерины ЗАГС Расписание В Египте разбился самолет с российскими туристами Жизнь в городе Снос монастыря на Качканаре ЖКХ Парковки Биатлон Горячее Бэби-боксы Волейбол Искусство Дороги Катастрофа История успеха Музыка Спорт МЧС Общественный транспорт Строительство Пожар Суд Война ритуальных агентств Крушение самолета под Ростовом Погода Ельцин-центр Личное В Екатеринбурге -40 градусов Футбол Новый год Туризм Голодовка в колонии Недвижимость Выставки Отношения Необычное Студенты Отдых Дети Дом-2 Медицина Новости дня Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Эксклюзив Баскетбол Ошибки врачей Репортаж Коллекторы Мода Интернет Новости История Екатеринбурга Смерть Шоу-бизнес Секс Мотоциклы Семья Грипп СМИ Самолет Минобороны упал в Якутии Рецензия Скандалы Статистика Происшествия Политика Обрушение крыши на Калинина Деньги Женщины Бизнес Взрыв Горящие авто Транспорт Транспортная реформа Экономия Приостановка полетов в Египет Интервью Рейтинг Еда ВУЗ Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Гололед Лайфхак Кто заработал Скандал с Новиковым Отключение света Уралмаш, Эльмаш Мультимедиа Ловец покемонов Конкурсы Военный репортаж Опрос Убийство в Рахмангулово Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Криминал Пусть говорят Новости России Авто Дорожные воины Хэллоуин-2015 Путин Знаменитости Религия Образование Грипп в Екатеринбурге Производство Корь Розыск

РАССЫЛКА

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