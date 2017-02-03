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Новости Екатеринбурга

«Недетское кино»: рецензия на фильм «Голос Монстра»«Недетское кино»: рецензия на фильм «Голос Монстра»
Премьера фильм состоялась 2 февраля 2017 года.
20:35, 03.02.2017
Бесплатный гектар – каждому: как получить землю на Дальнем Востоке
19:15, 03.02.2017
Уралец выиграл золото на всемирных играх X-Games
18:36, 03.02.2017
Мутко хочет использовать екатеринбургский манеж «Урал» для матчей РФПЛ
18:33, 03.02.2017
В Сведловской области на «трассе смерти» в кювет вылетел автобус с детской хоккейной командой
15:52, 03.02.20171
«Бессонница» – юбилейное шоу Кристины Орбакайте в Екатеринбурге
15:52, 03.02.20171
Преследовал женщин пенсионного возраста: в Свердловской области задержали серийного грабителя
14:44, 03.02.2017
В Екатеринбурге сняли ролик о революции 1917 года
14:37, 03.02.2017
Екатеринбуржец 15 лет не мог попасть домой
14:19, 03.02.2017
В аэропорту Екатеринбурга у иностранца отобрали 33 килограмма крема
13:44, 03.02.2017
Пропавшую в Нижнем Тагиле 8-летнюю Катю нашли у соседки в ее же доме
13:30, 03.02.2017
В Нижнем Тагиле второклассница после школы пошла кататься с горки и не вернулась
13:00, 03.02.2017
В Екатеринбурге за серию убийств будут судить банду Тропиканки
12:43, 03.02.2017
Вечеринка в лагере для лучших школьников Нижнего Тагила прошла с алкоголем и наркотиками: подросток попал в реанимацию
12:40, 03.02.20171
Детсадовцы в Екатеринбурге заболели острой кишечной инфекцией
12:14, 03.02.2017
Массовое ДТП под Екатеринбургом перекрыло ЕКАД
12:08, 03.02.2017
Солнце, снегопады и легкий мороз: прогноз погоды на выходные в Екатеринбурге
11:46, 03.02.2017
В Екатеринбург спецборт МЧС вернул тяжелобольного ребенка после лечения в Москве
11:15, 03.02.2017
В Екатеринбурге следователи выяснили, кем был погибший в автомобиле на Баумана
08:55, 03.02.2017
Вне закона: в Верх-Исетском районе Екатеринбурга суд обязал убрать больше 20 скамеек
20:25, 02.02.2017
2 февраля в Екатеринбурге: сход вагона с рельсов и татуированный кот
19:48, 02.02.2017
В Екатеринбурге прокуратура проверит школу № 165, где девочка сломала позвоночник на уроке физкультуры
19:43, 02.02.2017
Уволен глава Уральского регионального центра МЧС
19:24, 02.02.20171
Прокуратура пообещала: хозяйке «черной» передержки в Екатеринбурге грозит две уголовные статьи
18:45, 02.02.2017
Вынесен приговор жительнице Красноуральска, которая задушила сожителя проводом от утюга
18:43, 02.02.2017
Довели до срыва: в Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе» за подколы в свой адрес рабочий поджег коллегу
17:20, 02.02.20173
На строительство дорог в Свердловской области выделено 910 миллионов рублей
16:35, 02.02.20171
В Свердловской области пассажирка сломала позвоночник в автобусе
16:20, 02.02.2017
Трехчасовой танцевальный марафон: в Екатеринбург едут «Звезды дискотек 90-х»
15:55, 02.02.2017
«28 панфиловцев» откроют форум кинематографистов в Екатеринбурге
15:50, 02.02.2017
В Камышлове из-за болезни повара не кормили школьников
15:48, 02.02.2017
В Екатеринбурге запустят горячую линию по транспортной реформе
15:38, 02.02.20173
В Первоуральске банда подростков сильно избила мальчика, который пошел в магазин за «Гарри Поттером»
15:36, 02.02.20172
В Свердловской области женщина зарубила топором спящего возлюбленного
14:44, 02.02.20172
Гороскоп на неделю с 6 по 12 февраля 2017 года
14:10, 02.02.2017
В Екатеринбурге школьника, убившего свою мать, отправили в психбольницу
13:24, 02.02.20171
Свердловский баскетболист обманул покупателей автомобилей на 13 миллионов рублей
13:00, 02.02.20171
Глава ГИБДД Екатеринбурга раскритиковал транспортную реформу
12:14, 02.02.2017
Избирательная оценка: Авторы транспортной реформы в Екатеринбурге ответили на критику ГИБДД
В фонде «Город.PRO» обвинили ГИБДД в блокировке всех инициатив по улучшению общественного транспорта.
20:02, 03.02.2017
Поиграл в футбол и обещал помочь: как вице-премьер Мутко проверял подготовку Екатеринбурга к ЧМ-2018
Вице-премьер России пожелал, что Центральный стадион необходимо ввести раньше срока.
19:04, 03.02.2017
В Нижнем Тагиле отчим и мать в течение нескольких лет насиловали несовершеннолетнюю дочь
В правоохранительных органах комментариев не дают.
16:20, 03.02.20172
25 – 28 января Новосибирский питомник приглашает на выставку-продажу растений для северных регионов России
Вас ждут уникальные сорта смородины, жимолости, малины, ежевики, садовой земляники. Не упустите шанс купить саженцы высокого качества без посредников.
Желающих не нашлось: подрядчики отказались ремонтировать ЕКАД
За ремонт участка обещали заплатить почти 5 млрд рублей.
15:58, 03.02.2017
В Свердловской области мужчина хотел купить права у начальника Госавтоинспекции без сдачи
14:28, 03.02.2017
Новый предсказатель погоды из екатеринбургского зоопарка расскажет, какой будет весна: онлайн-трансляция
Онлайн-трансляция из зоопарка.
13:48, 03.02.20173
На Свердловскую область надвигается северный циклон
Температура воздуха в некоторых районах опустится до минус 34 градусов.
13:08, 03.02.2017
В Екатеринбурге китайский студент снялся в видеоролике, показав, как оплачивать проезд, когда тебя не понимают
В общественном транспорте молодому человеку, не говорящему по-русски, не смог помочь ни один кондуктор.
10:30, 03.02.20174
В Екатеринбурге саентологов вновь проверили ФСБ и полиция: в штаб-квартиру «сектантов» нагрянули с обысками
Благодаря лекциям и семинарам руководители организации заработали несколько десятков миллионов рублей.
09:30, 03.02.20172
Выходные в Екатеринбурге с 4 по 5 февраля: шоу «Уральских пельменей», отчаянные гонки и экскурсия по местам Ельцина
НАША подскажет, как отдохнуть и культурно обогатиться.
09:00, 03.02.2017
В Екатеринбурге на полигоне нашли тело уральского водителя-химика
Предположительно, военный мог покончить жизнь самоубийством.
08:24, 03.02.20172
Куда жаловаться, если маршрутка или автобус слишком долго стоят на остановках
08:02, 03.02.20176
Свердловская область получит 748 миллионов на школы
Эти средства пойдут на строительство, приобретение и капитальный ремонт зданий учебных заведений.
18:34, 02.02.2017
В Екатеринбурге в гипермаркете Hoff подделывают подписи клиентов и не выдают им товар
Екатеринбуржец не смог получить свои комод и тумбу на складе магазина.
18:30, 02.02.20174
Покажите, на что тратят деньги: повышение стоимости проезда в Екатеринбурге оспорили в суде
Исковое заявление подал депутат Екатеринбургской гордумы.
18:19, 02.02.20172
Киногерой и бегун: глава Екатеринбурга Евгений Ройзман возглавил рейтинг мэров на Урале
В список вошли десять глав муниципалитетов УрФО.
17:43, 02.02.20172
В Каменске-Уральском сделали макет надгробия с фотографией Барака Обамы
Местные жители не одобрили рекламный ход ритуальный службы.
16:59, 02.02.20172
Готовимся к отключениям: в Екатеринбурге на ВИЗе прорвало трубу холодного водоснабжения
Сотрудники «Водоканала» начнут раскопки 3 февраля.
16:57, 02.02.2017
В Екатеринбурге в автомобиле с заглохшим двигателем найден труп мужчины
Погибшему было 32 года.
16:40, 02.02.2017
«Ничто человеческое ему не чуждо»: активисты мемориала «Романовых» пойдут на просмотр «Матильды» в Екатеринбурге
Православные активисты призывают не судить о фильме до его выхода в прокат.
16:02, 02.02.20172
Стала известна дата проведения «Тотального диктанта» в этом году
Организаторы международной акции решили провести ее на этот раз в начале апреля.
15:30, 02.02.2017
Послушают ли Чернецкого? В Екатеринбурге назначены слушания по проекту жилищного комплекса возле ж/д вокзала
Объект планируется построить в районе улиц Азина — Свердлова — Шевченко.
14:36, 02.02.20173
Все суды Екатеринбурга в одном списке. Расположение, время работы и контакты
Для удобства читателей публикуем список судов Екатеринбурга с контактами и адресами.
14:23, 02.02.20174
Тату коту: в Екатеринбурге мастер забил своего сфинкса татуировками
Врачи отнеслись к инициативе владельца сфинкса крайне неодобрительно.
13:37, 02.02.2017
Замглавы МУГИСО Артёма Богачёва отстранили от должности
Распоряжение об этом подписал глава региона.
13:15, 02.02.2017
Американская лаборатория нашла допинг во второй пробе боксера Александра Поветкина
Из-за допингового скандала в декабре 2016 года отменили титульный бой Поветкина в Екатеринбурге.
13:05, 02.02.2017
Екатеринбург в эпоху Средневековья: когда увлечение становится образом жизни
История екатеринбуржцев, которые любят из обычных горожан превращаться в рыцарей и принцесс.
08:34, 02.02.20172
Наина Ельцина представила в Екатеринбурге книгу воспоминаний
Супруга первого президента России рассказала о самых важных событиях из жизни с Борисом Ельциным.
19:13, 01.02.20172
В Екатеринбурге арендаторам в жилых домах запретили платить УК за коммунальные услуги
Компании должны заключить прямой договор с ресурсоснабжающими компаниями.
16:46, 01.02.2017
В Екатеринбурге девочка-подросток избила воспитательницу в детдоме
Воспитательница потребовала от сироты прекратить громко разговаривать по телефону ночью.
15:39, 01.02.20172
«Дом.ру», чей квадрокоптер на премьере фильма поранил руку девушке, отказался оплачивать ей расходы на лечение
Екатеринбурженка подала заявление в полицию.
13:55, 01.02.2017
Деньги нашлись: в Екатеринбурге отсрочили остановку трамваев и троллейбусов
Задолжавшие энергетикам предприятия составили график по выплатам.
12:25, 01.02.20172
Справка для автомобилистов: где в торговом центре «Гринвич» в Екатеринбурге дешевле припарковаться
Разбираемся в тарифах на паркинг в новом «Гринвиче» и показываем схему, где парковка стоит дешевле.
08:51, 01.02.2017
Родители брали штурмом екатеринбургские школы, чтобы записать детей в первый класс
Сайт госуслуг завис в первые минуты записи.
08:45, 01.02.20172
«Винный» бунт, талоны, бутерброды с дефицитной колбасой: вспоминаем легендарные магазины Свердловска, которых больше нет
НАША окунулась в советское прошлое и вместе с горожанами погрустила о продуктах и привычках, которые уже не вернуть.
08:25, 01.02.2017
Льготники в заложниках конфликта: прокуратура заинтересовалась спором застройщика ЖК «Рудный» и «Водоканала»
Жильцам в ЖК «Рудный» придется ждать своих квартир на 1,5 года дольше обещанного.
20:23, 31.01.2017
Новые правила получения виз разъяснили в консульстве США в Екатеринбурге
Изменения вступили в силу после указа Дональда Трампа.
16:40, 31.01.2017
Реформа началась? В Екатеринбурге из-за долгов без света осталось управление муниципальных автобусов
На очереди у энергетиков «Трамвайно-троллейбусное управление».
16:11, 31.01.2017
Цена поездки будет выше 50 рублей: что думают водители маршруток о транспортной реформе в Екатеринбурге
Водители маршрутных автобусов рассказали, как можно отладить систему перевозок в городе.
15:58, 31.01.2017
В Екатеринбурге горит Дворец спорта: на место выехали больше 10 пожарных машин
Ведется эвакуация людей из здания.
14:00, 31.01.20173
Народ против транспортной реформы: онлайн-трансляция с митинга против новой маршрутной сети в Екатеринбурге
Акция протеста проходит на площади Обороны.
12:59, 31.01.20172
В Екатеринбурге не стали задерживать борца без правил, который на вечеринке ударил кальяном главреда журнала «Кураж»
Журналистка с травмой головы была доставлена в больницу.
12:45, 31.01.20172
Кина не будет: в Екатеринбурге встали часы отсчета дней до чемпионата мира 2018
Открытие их состоялось в Историческом сквере лишь вчера, 30 января.
10:30, 31.01.2017
«Просто сыграл сам себя»: мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман снялся в «Ералаше»
Серия выйдет в конце мая — начале июня 2017 года.
09:10, 31.01.20176
На Радищева в Екатеринбурге встали трамваи – в один из них влетел «Ауди»
Водитель иномарки пытался уйти от столкновения.
15:40, 30.01.2017
«Руки опускаются, но...»: екатеринбургский бизнесмен попытается сохранить фазанью ферму
Пользователи соцсети разделились на сторонников предпринимателя и экс-депутата, который отключил свет.
15:06, 30.01.2017
Европейский суд по правам человека разберется в деле уральского Робин Гуда, разбившего машины депутатов
Мужчина по решению суда находится на принудительном лечении.
14:27, 30.01.2017
Что нельзя ввозить в Россию: за какие покупки с Aliexpress таможня может привлечь к ответственности
И от наказания вас не спасет незнание законов.
14:26, 30.01.20172
Откусил и сломал челюсть: жители Екатеринбурга купили хлеб, нашпигованный пластиком
На хлебокомбинате покупателям посоветовали внимательнее кушать хлеб.
13:35, 30.01.2017
«Один из самых ох…х чуваков». Зять барда Александра Новикова отказывается работать с Артемием Лебедевым
Анатолий Зенков даже сделал футболку с письмом известного российского дизайнера.
13:23, 30.01.2017
Перелом позвоночника из-за гололеда: в Екатеринбурге прокуратура проверяет скандальную управляющую компанию
Пенсионерка вышла из подъезда и поскользнулась.
11:32, 30.01.2017
Уральцы могут попасть в Книгу рекордов Гиннесса с массовым спуском с фонариками в Нижнем Тагиле
В акции приняли участие почти 400 человек. Ради нее было полностью выключено все освещение горы.
10:37, 30.01.2017
Снежно и прохладно: погода в Екатеринбурге на неделю с 30 января до 5 февраля
К концу недели ожидается -25 градусов.
08:42, 30.01.20172
«Интервал 5-7 минут — это сказки»: водитель автобуса перечислил недостатки транспортной реформы в Екатеринбурге
Водитель усомнился в достоверности данных, собранных авторами новой маршрутной сети.
19:22, 29.01.2017
В Екатеринбурге автомобилисты устроили стихийную парковку в Историческом сквере
Чиновники и автоинспекторы перекладывают друг на друга ответственность за зону отдыха.
16:49, 29.01.2017
Гнал под сотню: в Екатеринбурге микроавтобус вылетел на трамвайные рельсы
Для эвакуации машины потребовался джип.
15:40, 29.01.2017
«Боярышник» не скоро вернется: Роспотребнадзор продлил запрет на продажу спиртосодержащих жидкостей
Также продолжатся усиленные рейды по изъятию лосьонов и жидкостей для ванн.
14:53, 29.01.2017
Устроили гонки: в Красноуфимске водитель ВАЗа влетел в грузовик
Второй участник импровизированных гонок избежал ДТП.
14:19, 29.01.2017
В сотне лучших: Павел Дацюк из Екатеринбурга признан одним из величайших хоккеистов в НХЛ
Вместе с Дацюком в список попали еще трое российских спортсменов.
13:45, 29.01.2017
«Все произошло очень быстро»: в первоуральском бассейне утонул 12-летний мальчик
По одной из версий школьнику не провели инструктаж безопасности на воде.
10:29, 29.01.2017
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