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Новости Екатеринбурга

«Интервал 5-7 минут — это сказки»: водитель автобуса перечислил недостатки транспортной реформы в Екатеринбурге«Интервал 5-7 минут — это сказки»: водитель автобуса перечислил недостатки транспортной реформы в Екатеринбурге
Водитель усомнился в достоверности данных, собранных авторами новой маршрутной сети.
19:22, 29.01.2017
В Реже столкнулись маршрутка и Chevrolet Niva. Среди пострадавших 8-летний ребенок
18:06, 29.01.2017
За ребенком никто не следил: прокуратура выяснила подробности гибели ребенка в бассейне Первоуральска
12:57, 29.01.20171
Екатеринбург утонет в сугробах: конфликт коммунальщиков с руководством может закончиться забастовкой
12:25, 29.01.20172
25 – 28 января Новосибирский питомник приглашает на выставку-продажу растений для северных регионов России
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В Екатеринбурге отметят флешмобом 500 дней до ЧМ-2018
11:03, 29.01.2017
Екатеринбуржец Максим Ковтун установил рекорд на чемпионате Европы по фигурному катанию
18:27, 28.01.20174
В Екатеринбурге пьяный водитель врезался в остановку с людьми
17:52, 28.01.2017
Ученые выяснили, от каких болезней защищает кофе
17:11, 28.01.2017
Выгодная покупка сноуборда и аксессуаров для зимних видов спорта
Под Екатеринбургом водитель иномарки погиб в ДТП с грузовиком
14:38, 28.01.2017
В Сеть попала дата премьеры нового сезона «Игры престолов»
12:55, 28.01.2017
В Екатеринбурге «Тойота» врезалась в «Шкоду», которую грузили на эвакуатор: пострадали три человека
12:05, 28.01.2017
Смог накроет Екатеринбург и Свердловскую область на несколько дней
11:01, 28.01.20172
Два самолета с екатеринбуржцами почти на сутки задержались на Ямале
10:15, 28.01.2017
В Екатеринбург пришло потепление: прогноз погоды на выходные
09:36, 28.01.2017
Свердловский омбудсмен вступилась за екатеринбурженку, осужденную за репост с издевательствами
20:28, 27.01.20171
Задержанный за госизмену сотрудник ФСБ оказался бывшим хакером из Екатеринбурга
19:45, 27.01.2017
В России отменили уголовное наказание за домашнее насилие
19:10, 27.01.2017
Придумала, что душил и бил ногами: под Нижним Тагилом женщина пыталась из мести обвинить возлюбленного
18:29, 27.01.20172
Sverdlovesk стал официальным товарным знаком Свердловской области
16:54, 27.01.2017
Администрация Екатеринбурга начала борьбу с «черными» похоронщиками
16:07, 27.01.2017
В Свердловской области хозяин дома зарезал гостью
16:00, 27.01.2017
В Екатеринбурге суд вынес приговор банде, торговавшей наркотиками в трех уральских регионах
15:19, 27.01.2017
Приехал помыть машину, заодно прихватил женскую сумочку и телефон: в Серове автолюбитель обокрал сотрудницу автомойки
15:01, 27.01.20172
Маршрутки — только для россиян? В Екатеринбурге мигрантам могут запретить быть водителями общественного транспорта
14:32, 27.01.20173
В Екатеринбурге разработали карту новых маршрутов специально для студентов
13:54, 27.01.2017
В Екатеринбурге около стелы Европа-Азия будет снесена гостиница-замок
13:48, 27.01.20172
Свидетели не нужны: в Свердловской области хозяйка магазина оформляла кредиты на подставных лиц, которые затем исчезали
13:47, 27.01.20173
В центре Екатеринбурга столкнулись два автобуса и иномарка
12:58, 27.01.2017
Только на вид мягкие: древесные дикобразы-иглошерсты приехали в зоопарк Екатеринбурга прямиком из Чехии
12:55, 27.01.2017
Всемирно известный транспортный эксперт раскритиковал новую маршрутную сеть Екатеринбурга
12:36, 27.01.2017
В Екатеринбурге «Уралвагонзавод» выпустил книгу о приключениях маленького танка
12:17, 27.01.20172
В Екатеринбурге переименуют остановку «Декабристов»
12:14, 27.01.2017
В Екатеринбурге выбрали новую тему для главного ледового городка на площади 1905 года
11:43, 27.01.2017
Фура с отцепившейся кабиной перекрыла въезд в Екатеринбург
11:35, 27.01.2017
Россияне рассказали, каким размером пенсии они будут довольны
11:15, 27.01.20174
В Кольцово полиция сняла девочку, которая залезла на карниз на девятом этаже
08:50, 27.01.20171
Екатеринбургской улице дадут имя легендарного полковника
19:54, 26.01.20171
Московского бизнесмена поймали на взятке полковнику свердловского УМВД
19:10, 26.01.2017
В Екатеринбурге автомобилисты устроили стихийную парковку в Историческом сквере
Чиновники и автоинспекторы перекладывают друг на друга ответственность за зону отдыха.
16:49, 29.01.2017
Гнал под сотню: в Екатеринбурге микроавтобус вылетел на трамвайные рельсы
Для эвакуации машины потребовался джип.
15:40, 29.01.2017
«Боярышник» не скоро вернется: Роспотребнадзор продлил запрет на продажу спиртосодержащих жидкостей
Также продолжатся усиленные рейды по изъятию лосьонов и жидкостей для ванн.
14:53, 29.01.2017
Устроили гонки: в Красноуфимске водитель ВАЗа влетел в грузовик
Второй участник импровизированных гонок избежал ДТП.
14:19, 29.01.2017
В сотне лучших: Павел Дацюк из Екатеринбурга признан одним из величайших хоккеистов в НХЛ
Вместе с Дацюком в список попали еще трое российских спортсменов.
13:45, 29.01.2017
«Все произошло очень быстро»: в первоуральском бассейне утонул 12-летний мальчик
По одной из версий школьнику не провели инструктаж безопасности на воде.
10:29, 29.01.2017
В Екатеринбурге проходит отборочный этап мирового турнира по киберфутболу
Киберспортсмены сражаются за место на Кубке и чемпионате РФПЛ по киберфутболу.
15:18, 28.01.2017
Посмотрят на чиновников: в Екатеринбурге пенсионеры устроят флешмоб из-за ограничения льгот
Пожилые горожане протестуют против новых тарифов на ЕКАРТУ.
20:02, 27.01.20174
Настоящее кибермочилово! В Екатеринбурге 128 человек заявились на отборочный этап мирового турнира по игре в FIFA 2017
Победители примут участие в мировом чемпионате Ultimate Team Championship.
17:39, 27.01.2017
В Екатеринбурге умер бульдог Сэм, которого хозяйка пыталась похоронить заживо в сугробе
Несмотря на двойное переливание крови, врачи не смогли спасти пса.
17:30, 27.01.20172
«Мне придется забить всю птицу»: фазанью ферму екатеринбургского бизнесмена отключили от электричества
Фермер не поделил электричество с бывшим депутатом гордумы Первоуральска.
17:20, 27.01.20172
Могло быть хуже: рецензия на фильм «Притяжение»
Премьера состоялась 26 января 2017 года.
17:20, 27.01.2017
Безрезультатно: в Екатеринбурге блогеру Руслану Соколовскому меру пресечения – арест – оставили без изменения
Сегодня состоялось рассмотрение апелляционной жалобы адвокатов блогера.
16:02, 27.01.20173
«Пусть покажут эффективные работы»: соавтор транспортной реформы в Екатеринбурге ответил на критику экспертов
Учредитель фонда «Город.PRO» Андрей Толмачев считает критику проявлением конкуренции.
15:32, 27.01.20172
Незавершенные дела грозы Пионерки: екатеринбуржец Игорь Новоселов снова под следствием
Молодой человек помещен в СИЗО и ждет суда, который должен состояться в феврале.
12:35, 27.01.2017
В Екатеринбурге напавший на редактора журнала оказался бизнесменом и поклонником боев без правил
Мужчина был несколько раз судим.
10:40, 27.01.20173
В Екатеринбурге на VIP-вечеринке главному редактору журнала «Кураж» в голову прилетел кальян
Девушка планирует написать заявление в полицию.
09:30, 27.01.20173
Выходные в Екатеринбурге с 28 по 29 января: концерт Мураками, кинопроект в Ельцин Центре и экстремальные гонки
НАША подскажет, как отдохнуть и культурно обогатиться.
09:10, 27.01.2017
В Свердловской области отец забил насмерть свою трехмесячную дочку
Если не докажут, что мужчина невменяемый, то ему грозит пожизненное.
08:32, 27.01.20173
«Глаз не подведет – рука не дрогнет». Где в Екатеринбурге можно пострелять из настоящего оружия
Адреса и стоимость услуг в стрелковых тирах города – в материале «Нашей Газеты».
08:10, 27.01.2017
Екатеринбургский майонез под угрозой: национальный уральский соус давят федеральные конкуренты
ЕЖК за 17 лет выбыл из тройки крупнейших производителей страны.
20:23, 26.01.20173
Был в бегах полтора года: екатеринбургский автохам Новоселов сдался полиции
Игорь Новоселов обвиняется в нападении на таксиста, которое произошло летом 2014 года.
18:01, 26.01.2017
В основном пострадали дети: в Первоуральске зафиксировано массовое отравление водой из-под крана
Зарегистрировано 120 случаев заболевания острой кишечной инфекцией.
12:38, 26.01.2017
В Китайский Новый год в Екатеринбурге появится квартал Chinatown
Здесь можно будет попробовать паназиатскую еду, сладости, безалкогольный эль и купить необычные вещи.
11:45, 26.01.2017
А воз и ныне там! В Екатеринбурге состоится пикет в поддержку возвращения Краснознаменной группы на прежнее место
Прошло ровно четыре года с момента ее демонтажа.
11:35, 26.01.20173
Прокуратура проводит проверку по жалобе на школу-интернат на Уралмаше, где ребенок убирал снег по ночам
Мама ребенка рассказала, что ее дочку так наказывали.
09:24, 26.01.20173
На Плотинке вновь появилась Краснознаменная группа
15-метровый арт-объект нарисован на льду.
08:56, 26.01.2017
На премьере фильма «Притяжение» в кинотеатре «Гринвича» дрон распорол руку маме с малышом
Аппарат внезапно поменял траекторию и полетел прямо в лицо гостям.
08:42, 26.01.20173
Советы для водителей Екатеринбурга, как завести автомобиль в мороз
Что нужно делать, чтобы быстро привести аккумулятор в рабочее состояние?
08:29, 26.01.20173
Идем к рекорду? Госдолг Свердловской области за год вырос почти на 10 млрд рублей
Большую часть долгов областные власти набрали в банках.
20:13, 25.01.2017
В Екатеринбурге у «Белой башни» трое пассажиров праворульки расстреляли грузовик вместе с водителем
Мужчина за рулем большегруза при этом претензий не имеет.
19:55, 25.01.20173
Несите ваши деньги: ставки по депозитам в Екатеринбурге могут снизиться в ближайшие месяцы
НАША рассказывает о ситуации на рынке банковских вкладов и об альтернативных способах сбережения денег.
18:41, 25.01.2017
Пропавшую в Екатеринбурге студентку медколледжа все-таки нашли: они с подругой успели убежать в Курганскую область
Девушки сбежали из-за проблем в семье.
18:40, 25.01.20173
Земли екатеринбургского барда Александра Новикова в «Бухте Квинс» под арестом
Такое решение принял сегодня Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.
18:35, 25.01.2017
На Синих камнях мужчина упал на козырек подъезда, спускаясь вниз по кабелю для интернета
На помощь ему пришли спасатели.
18:30, 25.01.2017
Теплые остановки включат в план развития Екатеринбурга
Молодая художница смогла добиться своего.
18:10, 25.01.2017
Одинокий петушок, грустный слоненок и суровые рабочие с пилами: репортаж с разбора ледового городка в Екатеринбурге
Что сегодня осталось от главного новогоднего объекта на площади 1905 года.
17:50, 25.01.20172
Реконструкция по-новому: на Верх-Исетском бульваре начали снос старинного здания военного госпиталя
В Управлении госохраны объектов культурного наследия возразили, что сам памятник архитектуры будет восстановлен, а сносят только поздние пристрои.
17:32, 25.01.2017
«С мыслями о семье». Екатеринбургский биатлонист Антон Шипулин возвращается домой после золотоносного Антхольца
В расписании биатлонного сезона наступила небольшая пауза перед чемпионатом мира в Хохфильцене.
13:24, 25.01.2017
Кардинально: в Свердловской области дорогу закидали кирпичами, чтобы не было скользко
Сами коммунальщики отрицают, что сделали это.
12:30, 25.01.2017
Свердловский облсуд рассмотрит апелляцию на продление ареста блогера Руслана Соколовского
Заседание состоится на этой неделе.
11:37, 25.01.20172
«Я приехал победить, и сделаю это!» Первое интервью Сергея Карякина в Екатеринбурге после ралли «Дакар 2017»
Жизненные принципы екатеринбургского спортсмена.
21:00, 24.01.2017
Девочка, упавшая в люк, рассказала, кто ее спас
У ребенка – ушиб спины и сильный испуг.
20:25, 24.01.20173
На съемках актеры вместо мороженого едят картофельное пюре – оно не тает: 10 фактов о мороженом, которые вы не знали
Сегодня – День рождения эскимо!
19:43, 24.01.2017
30 миллионов только на информирование: Липович раскрыл детали транспортной реформы в Екатеринбурге
Чиновники и урбанисты рассказали о работе маршрутной сети после 1 июля 2017 года.
18:32, 24.01.20173
В Екатеринбурге над 12-летней беременной цыганкой оформляют опекунство, чтобы забрать ее домой
Суд должен установить личность девочки, чтобы ей выдали свидетельство о рождении.
16:18, 24.01.20173
«Ваша поддержка не давала мне расслабиться!»: в аэропорту Кольцово встретили победителя Dakar 2017 Сергея Карякина
Чемпиону вскоре хотят присвоить звание мастера спорта.
15:10, 24.01.2017
В Свердловской области ищут девочку из детдома Нижнего Тагила, сбежавшую еще в декабре
16-летняя Настя уже не в первый раз скрывается от полиции у друзей.
15:00, 24.01.20172
В метро Екатеринбурга введут повременной тариф
Повременной тариф начнет действовать с 15 июня 2017 года.
14:37, 24.01.20175
В Екатеринбурге пешеход, упав под колеса маршрутки, сломал себе череп
Мужчина покачнулся, переходя дорогу вне пешеходного перехода, и ударился о лобовое стекло «Богдана».
12:33, 24.01.2017
«Будем жить, усвоив урок»: в Екатеринбурге дочке депутата после скандала с эротическими снимками пришлось сменить школу
Девушку затравили в соцсетях.
11:18, 24.01.20173
«Еще Чернецкий выносил распоряжение!» Очистят ли здание Администрации Екатеринбурга от кондиционеров перед ЧМ-2018
К вопросу о постановлении Александра Якоба о генеральной уборке фасадов города к мундиалю.
11:13, 24.01.2017
Екатеринбурженка с помощью «Первого канала» хотела вернуть своих детей, которых спрятал от нее бывший муж
А мужчина, придя на передачу «Мужское/Женское», рассказал, что на самом деле Аза Алиева сама вела себя как мать-кукушка и ее лишили родительских прав.
10:40, 24.01.2017
Прокатят ли депутатов? Онлайн-трансляция по транспортной реформе из Екатеринбургской гордумы
Ранее народные избранники не могли принять участие в обсуждении новой маршрутной схемы.
10:26, 24.01.2017
В маршрутках Екатеринбурга собирают подписи против транспортной реформы
Директор компании уверяет – люди боятся остаться без работы.
09:48, 24.01.2017
На Тюменском тракте машина с матерью и малышом вылетела на встречку, женщина попала в реанимацию
Ребенок остался жив.
09:12, 24.01.2017
Прокурор области лично посетил Екатеринбургский детский дом-интернат, где в душевой ребенок обварился кипятком
Прокурор проверил ванную комнату и поговорил с персоналом.
08:30, 24.01.20173
ГИБДД отменила автобусы до Березовского, Изоплита и Калиновки
Из-за плохой очистки дороги здесь много сугробов и накатов, что делает движение небезопасным.
08:21, 24.01.2017
Никита Высоцкий в Екатеринбурге впервые исполнит песни отца
«Наша Газета» узнала, сколько стоит билет на концерт.
08:00, 24.01.20173
Тест «Докажи, что ты не робот», пройти который может только человек
Предлагаем пройти тест, на котором валится искусственный интеллект, а человек раскалывает вопросы как орешки!
19:20, 23.01.20173
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