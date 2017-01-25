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Новости Екатеринбурга

Екатеринбург попал в топ-10 лучших российских городов
15:36, сегодня
Горнохрустальная в Горе Хрустальной: в Екатеринбурге у двух улиц появятся новые имена
15:12, сегодня
В Нижнем Тагиле при пожаре в квартире обгорел мужчина: у него 50 процентов тела в ожогах
14:00, сегодня
Свердловский судья получил взятку в шесть миллионов рублей и сбежал из России
13:45, сегодня1
«Ой-ой! Опасно!» Сервис аренды жилья подсчитал, сколько в Екатеринбурге геев
13:04, сегодня
Гороскоп на неделю с 30 января по 5 февраля 2017 года
13:03, сегодня
Цель приезда? Два иностранца промышляли на улицах Екатеринбурга грабежами и разбоем
12:39, сегодня3
Чтобы поехать на отдых в Армению, россиянинам теперь не нужен загранпаспорт
12:30, сегодня
Иномарка и ВАЗ столкнулись с фурой в Екатеринбурге
12:03, сегодня
Самолет не смог вылететь из Екатеринбурга из-за примерзшей двери
11:29, сегодня
В Свердловской области машина сбила четырехлетнюю девочку
11:19, сегодня
В Новоуральске сын избил свою 83-летнюю мать
10:48, сегодня
Действует банда? В Екатеринбурге ограбили очередной салон связи
10:07, сегодня1
Родителям запретят называть детей так, как хочется
08:33, сегодня
Не по стопам Екатеринбурга: Нижний Тагил проведет собственную транспортную реформу
20:32, 25.01.20172
Арест сына довел до больницы: маму екатеринбургского блогера Руслана Соколовского госпитализировали
19:28, 25.01.2017
В Свердловской области педофилу из поезда дали два года
17:52, 25.01.20173
Водитель «четырнадцатой», под колесами которой погиб 8-летний мальчик в Серове, взял на себя похороны
17:30, 25.01.2017
В Екатеринбурге водителя фуры поймали с правами из подземного перехода
16:40, 25.01.2017
Ученые УрФУ разработают метод восстановления костей
16:26, 25.01.2017
В Свердловской области мужчина застрелил соседа из охотничьего ружья
15:37, 25.01.2017
Экс-милиционера, убивавшего бомжей ради армии зомби, признали вменяемым
15:13, 25.01.20172
Екатеринбург засветился в рекламе французского режиссера: здесь есть Ельцин Центр, памятник Ленину и Белый дом
14:55, 25.01.2017
В екатеринбургском интернате ребенка-инвалида заставляли убирать снег по ночам и отгонять собак
14:15, 25.01.20174
В Екатеринбурге у должника по налогам судебные приставы в бронежилетах и касках забрали внедорожник «Прадо»
14:00, 25.01.2017
В Екатеринбурге открывают выставку, посвященную родам
13:40, 25.01.2017
В Екатеринбурге умер 8-летний мальчик, прыгнувший под колеса «четырнадцатой» в Серове
13:27, 25.01.2017
Зима пригодилась: на железнодорожном вокзале Екатеринбурга поймали мужчину, который прятал наркотики в варежки
13:05, 25.01.2017
В Екатеринбурге запускают экскурсии по местам Бориса Ельцина
13:00, 25.01.20173
В Нижнем Тагиле пропала девятиклассница: дома ее ждет годовалая дочь
12:41, 25.01.20172
В Екатеринбурге перенесли митинг против транспортной реформы
12:20, 25.01.2017
«Уральские пельмени» снялись в фильме про везучего Валерку из Екатеринбурга
12:11, 25.01.2017
Из Екатеринбурга во Францию: два оркестра Свердловской филармонии в феврале выступят на фестивале «Безумные дни»
12:05, 25.01.2017
Под Каменском-Уральским грузовик МАЗ расплющил легковушку с мужчиной за рулем
12:00, 25.01.2017
В Свердловской области похолодает до минус 39 градусов
11:41, 25.01.2017
Из Дегтярска не может выехать общественный транспорт и школьный автобус
11:10, 25.01.2017
В Свердловской области 29-летняя женщина зарезала мужчину, с которым только что познакомилась
10:39, 25.01.20173
В основном пострадали дети: в Первоуральске зафиксировано массовое отравление водой из-под крана
Зарегистрировано 120 случаев заболевания острой кишечной инфекцией.
12:38, сегодня
В Китайский Новый год в Екатеринбурге появится квартал Chinatown
Здесь можно будет попробовать паназиатскую еду, сладости, безалкогольный эль и купить необычные вещи.
11:45, сегодня
А воз и ныне там! В Екатеринбурге состоится пикет в поддержку возвращения Краснознаменной группы на прежнее место
Прошло ровно четыре года с момента ее демонтажа.
11:35, сегодня
Прокуратура проводит проверку по жалобе на школу-интернат на Уралмаше, где ребенок убирал снег по ночам
Мама ребенка рассказала, что ее дочку так наказывали.
09:24, сегодня2
На Плотинке вновь появилась Краснознаменная группа
15-метровый арт-объект нарисован на льду.
08:56, сегодня
На премьере фильма «Притяжение» в кинотеатре «Гринвича» дрон распорол руку маме с малышом
Аппарат внезапно поменял траекторию и полетел прямо в лицо гостям.
08:42, сегодня2
Советы для водителей Екатеринбурга, как завести автомобиль в мороз
Что нужно делать, чтобы быстро привести аккумулятор в рабочее состояние?
08:29, сегодня2
Идем к рекорду? Госдолг Свердловской области за год вырос почти на 10 млрд рублей
Большую часть долгов областные власти набрали в банках.
20:13, 25.01.2017
В Екатеринбурге у «Белой башни» трое пассажиров праворульки расстреляли грузовик вместе с водителем
Мужчина за рулем большегруза при этом претензий не имеет.
19:55, 25.01.20173
Несите ваши деньги: ставки по депозитам в Екатеринбурге могут снизиться в ближайшие месяцы
НАША рассказывает о ситуации на рынке банковских вкладов и об альтернативных способах сбережения денег.
18:41, 25.01.2017
Пропавшую в Екатеринбурге студентку медколледжа все-таки нашли: они с подругой успели убежать в Курганскую область
Девушки сбежали из-за проблем в семье.
18:40, 25.01.20173
Земли екатеринбургского барда Александра Новикова в «Бухте Квинс» под арестом
Такое решение принял сегодня Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.
18:35, 25.01.2017
На Синих камнях мужчина упал на козырек подъезда, спускаясь вниз по кабелю для интернета
На помощь ему пришли спасатели.
18:30, 25.01.2017
Теплые остановки включат в план развития Екатеринбурга
Молодая художница смогла добиться своего.
18:10, 25.01.2017
Одинокий петушок, грустный слоненок и суровые рабочие с пилами: репортаж с разбора ледового городка в Екатеринбурге
Что сегодня осталось от главного новогоднего объекта на площади 1905 года.
17:50, 25.01.20172
Реконструкция по-новому: на Верх-Исетском бульваре начали снос старинного здания военного госпиталя
В Управлении госохраны объектов культурного наследия возразили, что сам памятник архитектуры будет восстановлен, а сносят только поздние пристрои.
17:32, 25.01.2017
«С мыслями о семье». Екатеринбургский биатлонист Антон Шипулин возвращается домой после золотоносного Антхольца
В расписании биатлонного сезона наступила небольшая пауза перед чемпионатом мира в Хохфильцене.
13:24, 25.01.2017
Кардинально: в Свердловской области дорогу закидали кирпичами, чтобы не было скользко
Сами коммунальщики отрицают, что сделали это.
12:30, 25.01.2017
Свердловский облсуд рассмотрит апелляцию на продление ареста блогера Руслана Соколовского
Заседание состоится на этой неделе.
11:37, 25.01.20172
«Я приехал победить, и сделаю это!» Первое интервью Сергея Карякина в Екатеринбурге после ралли «Дакар 2017»
Жизненные принципы екатеринбургского спортсмена.
21:00, 24.01.2017
Девочка, упавшая в люк, рассказала, кто ее спас
У ребенка – ушиб спины и сильный испуг.
20:25, 24.01.20173
На съемках актеры вместо мороженого едят картофельное пюре – оно не тает: 10 фактов о мороженом, которые вы не знали
Сегодня – День рождения эскимо!
19:43, 24.01.2017
30 миллионов только на информирование: Липович раскрыл детали транспортной реформы в Екатеринбурге
Чиновники и урбанисты рассказали о работе маршрутной сети после 1 июля 2017 года.
18:32, 24.01.20173
В Екатеринбурге над 12-летней беременной цыганкой оформляют опекунство, чтобы забрать ее домой
Суд должен установить личность девочки, чтобы ей выдали свидетельство о рождении.
16:18, 24.01.20173
«Ваша поддержка не давала мне расслабиться!»: в аэропорту Кольцово встретили победителя Dakar 2017 Сергея Карякина
Чемпиону вскоре хотят присвоить звание мастера спорта.
15:10, 24.01.2017
В Свердловской области ищут девочку из детдома Нижнего Тагила, сбежавшую еще в декабре
16-летняя Настя уже не в первый раз скрывается от полиции у друзей.
15:00, 24.01.20172
В метро Екатеринбурга введут повременной тариф
Повременной тариф начнет действовать с 15 июня 2017 года.
14:37, 24.01.20175
В Екатеринбурге пешеход, упав под колеса маршрутки, сломал себе череп
Мужчина покачнулся, переходя дорогу вне пешеходного перехода, и ударился о лобовое стекло «Богдана».
12:33, 24.01.2017
«Будем жить, усвоив урок»: в Екатеринбурге дочке депутата после скандала с эротическими снимками пришлось сменить школу
Девушку затравили в соцсетях.
11:18, 24.01.20173
«Еще Чернецкий выносил распоряжение!» Очистят ли здание Администрации Екатеринбурга от кондиционеров перед ЧМ-2018
К вопросу о постановлении Александра Якоба о генеральной уборке фасадов города к мундиалю.
11:13, 24.01.2017
Екатеринбурженка с помощью «Первого канала» хотела вернуть своих детей, которых спрятал от нее бывший муж
А мужчина, придя на передачу «Мужское/Женское», рассказал, что на самом деле Аза Алиева сама вела себя как мать-кукушка и ее лишили родительских прав.
10:40, 24.01.2017
Прокатят ли депутатов? Онлайн-трансляция по транспортной реформе из Екатеринбургской гордумы
Ранее народные избранники не могли принять участие в обсуждении новой маршрутной схемы.
10:26, 24.01.2017
В маршрутках Екатеринбурга собирают подписи против транспортной реформы
Директор компании уверяет – люди боятся остаться без работы.
09:48, 24.01.2017
На Тюменском тракте машина с матерью и малышом вылетела на встречку, женщина попала в реанимацию
Ребенок остался жив.
09:12, 24.01.2017
Прокурор области лично посетил Екатеринбургский детский дом-интернат, где в душевой ребенок обварился кипятком
Прокурор проверил ванную комнату и поговорил с персоналом.
08:30, 24.01.20173
ГИБДД отменила автобусы до Березовского, Изоплита и Калиновки
Из-за плохой очистки дороги здесь много сугробов и накатов, что делает движение небезопасным.
08:21, 24.01.2017
Никита Высоцкий в Екатеринбурге впервые исполнит песни отца
«Наша Газета» узнала, сколько стоит билет на концерт.
08:00, 24.01.20173
Тест «Докажи, что ты не робот», пройти который может только человек
Предлагаем пройти тест, на котором валится искусственный интеллект, а человек раскалывает вопросы как орешки!
19:20, 23.01.20172
Под Екатеринбургом двое скончались в результате лобового столкновения с Камазом
Иномарку выбросило на встречную полосу движения.
17:57, 23.01.2017
«Я думала, он умер»: в Екатеринбурге семья взяла в приюте старого бульдога, а затем бросила его умирать на морозе
Тело собаки в простыне нашли в сугробе.
17:13, 23.01.20172
«Это будет классная кампания»: оппозиционер Алексей Навальный откроет предвыборный штаб в Екатеринбурге
В планах кандидата на пост президента России открыть 77 штабов в 65 регионах по всей стране.
16:44, 23.01.2017
В Екатеринбурге в середине января женщину укусил клещ
Пострадавшая думает, что его принесла на себе с улицы ее собака.
15:48, 23.01.2017
Матч 11 футболистов «Урала» против 200 школьников номинирован на престижную премию в сфере PR
Финалиста определят в Москве 16 и 17 февраля.
13:57, 23.01.2017
«Мы не хотим, чтобы его посадили!» Екатеринбуржец оказался прикован к кровати после ДТП с бизнесменом на «Субару»
Семье в первую очередь требуется материальная помощь, а не уголовное наказание для виновника ДТП.
13:21, 23.01.20174
Помощник прокурора в Верхней Пышме стрелял в толпу молодежи в своем подъезде
Конфликт произошел из-за шумной компании на лестничной площадке.
13:03, 23.01.20175
Денег нет — учитесь дома: в Екатеринбурге закрыли единственную на Широкой речке школу
Родители обвиняют руководство школы в замалчивании проблемы.
18:32, 22.01.20172
Екатеринбургский биатлонист Антон Шипулин взял «бронзу» в масс-старте на Кубке мира
Среди соотечественников Шипулин показал лучший результат.
17:45, 22.01.2017
«Поддержите массой»: зоозащитница предложила засыпать полицию заявлениями на живодерку из Екатеринбурга
Общественница Анна Вайман опасается, что хозяйке «черной» передержки удастся избежать суда.
17:11, 22.01.20173
Антона Шипулина оправдали? IBU прекратил расследование в отношении 22 российских биатлонистов
Под подозрением в употреблении допинга остаются семь спортсменов.
15:28, 22.01.2017
Бунт в Елани: Минобороны России выселяет из квартир 300 бывших работников воинской части
Людям не хватило одного дня трудового стажа для получения жилья.
14:11, 22.01.20175
Едва не сгорел заживо: в Екатеринбурге водители вытащили таксиста из горящей машины
За сутки люди дважды приходили на помощь горящим автомобилистам.
12:36, 22.01.2017
Обыграли лучшую команду России: в Екатеринбурге казанские волейболистки проиграли «Уралочке»
Екатеринбургская команда увеличила свои шансы пройти в плей-офф.
11:45, 22.01.2017
В Тавде сотрудники исправительной колонии вынесли пенсионера из огня
Пожилой мужчина не мог самостоятельно выбраться из горящего дома.
11:09, 22.01.2017
Батальон полицейских в Нижнем Тагиле помог потушить пожар и спас 25 человек
Двое сотрудников ППСП влезли по пожарной лестнице в окно, чтобы вывести женщину.
21:10, 21.01.2017
Почти два десятка трупов кошек и собак нашли в «приюте смерти» в Екатеринбурге: хозяйке грозит уголовное дело
Хозяйка передержки говорила, что всех животных успешно вылечила и пристроила.
20:30, 21.01.20175
В Екатеринбурге болельщики ФК «Урал» оригинально поздравили президента клуба с днем рождения
Надпись видна издалека.
17:14, 21.01.2017
Сегодня можно обниматься даже с незнакомыми людьми: 21 января Международный день объятий
НАША подборка «чудаковатых» праздников, которые отмечают во всем мире.
11:00, 21.01.20172
«Я никогда этим званием не козырял»: сегодня одному из миллионных жителей Свердловска исполнилось 50 лет
НАША встретилась с семьей Кузнецовых – одной из семей Свердловска, где в 1967 году родились уникальные дети.
09:00, 21.01.20172
Первая победа в карьере: биатлонист Антон Шипулин выиграл гонку на Кубке мира в Антерсельве
Екатеринбургскому спортсмену удалось выиграть индивидуальную гонку.
19:50, 20.01.2017
«Его мечта должна сбыться»: пользователи соцсетей собирают деньги на девайс для парализованного жителя Первоуральска
28-летний Николай, несмотря на диагноз ДЦП, смог добиться успехов в шахматах.
19:15, 20.01.2017
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РАССЫЛКА

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