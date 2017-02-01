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Новости Екатеринбурга

В Екатеринбурге после 10-летнего ремонта библиотека имени Белинского наконец заработала в полном объеме
19:22, 01.02.2017
Сыграют друг против друга: игроки екатеринбургского ХК «Автомобилист» разъедутся по национальным сборным
19:02, 01.02.2017
«Сама виновата»: в Екатеринбурге во время физкультуры второклассница сломала себе руку
17:45, 01.02.20172
Трамвая не приметил: в Екатеринбурге в аварии пострадали пассажиры общественного транспорта
17:35, 01.02.2017
Теперь заиграют! ФК «Урал» заключил контракт с 18-летним киберфутболистом
17:03, 01.02.2017
Такси «Три десятки» перевернулось на крышу на Эльмаше
16:37, 01.02.2017
Третий – лишний: в Асбесте две женщины во время застолья убили подругу
16:20, 01.02.2017
Арт-объекту «Звезда надежды» нашли новое место в Екатеринбурге
16:00, 01.02.2017
Двести домов остались без тепла и горячей воды в Екатеринбурге
15:34, 01.02.2017
Железнодорожный вокзал Екатеринбурга будет модернизирован к чемпионату мира по футболу
15:12, 01.02.20171
Мошенники оформили на вас кредит: куда идти и что делать
14:50, 01.02.20171
Россиянам пригрозили дефицитом риса
14:01, 01.02.20172
Рокировочка: экс-глава управления образования Екатеринбурга Евгения Умникова назначена директором ТЮЗа
13:48, 01.02.2017
Прокуратура проверила школу в Байкалово, где семиклассник сломал руку
13:00, 01.02.2017
Свердловским пенсионерам будут компенсировать плату за капремонт
12:50, 01.02.20173
В Алапаевске мужчина зашел в магазин через окно, чтобы забрать деньги из сейфа
12:40, 01.02.2017
Монархист из Екатеринбурга Антон Баков хочет построить новую Российскую империю на островах в Тихом океане
12:36, 01.02.20173
Экс-директор спортшколы, воспитанники которой погибли в ДТП в ХМАО, выйдет на свободу
12:34, 01.02.2017
Шенген вернулся: в Екатеринбурге вновь открыли визовый центр Испании
12:05, 01.02.20171
Николай Коляда прокомментировал желание мага Симакова устроить выставку картины в Коляда-театре
11:26, 01.02.2017
Россияне смогут получать паспорта и водительские права в МФЦ
11:08, 01.02.20171
Автомобилистам запретили быстро ездить по дублеру Сибирского тракта в Екатеринбурге
10:45, 01.02.2017
Спонсор объяснил, почему в Екатеринбурге остановились часы обратного отсчета до ЧМ-2018
10:40, 01.02.20171
Особенно активен гонконгский грипп: свердловские школы и детсады уходят на карантин из-за эпидемии
09:58, 01.02.2017
Российские власти решили повысить пенсионный возраст
09:14, 01.02.20174
В день рождения бывшего президента вдова Ельцина прочитает отрывки из своих мемуаров в Екатеринбурге
08:45, 01.02.20172
«Нас облили грязью!» Родных погибшей в Нижнем Тагиле Дарьи Зембицкой обманом заманили в эфир НТВ
20:50, 31.01.201711
В свердловской школе учеников кормили объедками с плесенью и червяками
19:40, 31.01.20171
31 января в Екатеринбурге: Ройзман против Трампа и в «Ералаше»
19:19, 31.01.2017
Держитесь! В полночь в Екатеринбурге начнется запись будущих первоклассников в школы
19:00, 31.01.2017
Торговый центр «Глобус» в Екатеринбурге эвакуировали из-за мины в Исети
18:40, 31.01.2017
В Нижнем Тагиле мужчина сжег иномарку соседки, которая громко сигналила по ночам
18:20, 31.01.20172
Им продлят срок: заключенных, избивших сокамерника в Екатеринбурге, признали виновными в его смерти
17:20, 31.01.20171
Семья екатеринбургского блогера Руслана Соколовского получит 150 тысяч рублей
17:20, 31.01.20171
Ельцин Центр отказал: маг Симаков хочет устроить выставку своей картины в «Коляда-театре»
16:52, 31.01.2017
В Свердловской области пропали две школьницы: девочек ищут более 10 дней
16:35, 31.01.2017
В Екатеринбурге проходит кастинг актеров-подростков в новый российский сериал «Хор»
15:56, 31.01.2017
Наина Ельцина представила в Екатеринбурге книгу воспоминаний
Супруга первого президента России рассказала о самых важных событиях из жизни с Борисом Ельциным.
19:13, 01.02.20172
В Екатеринбурге арендаторам в жилых домах запретили платить УК за коммунальные услуги
Компании должны заключить прямой договор с ресурсоснабжающими компаниями.
16:46, 01.02.2017
В Екатеринбурге девочка-подросток избила воспитательницу в детдоме
Воспитательница потребовала от сироты прекратить громко разговаривать по телефону ночью.
15:39, 01.02.20173
25 – 28 января Новосибирский питомник приглашает на выставку-продажу растений для северных регионов России
Вас ждут уникальные сорта смородины, жимолости, малины, ежевики, садовой земляники. Не упустите шанс купить саженцы высокого качества без посредников.
«Дом.ру», чей квадрокоптер на премьере фильма поранил руку девушке, отказался оплачивать ей расходы на лечение
Екатеринбурженка подала заявление в полицию.
13:55, 01.02.2017
Деньги нашлись: в Екатеринбурге отсрочили остановку трамваев и троллейбусов
Задолжавшие энергетикам предприятия составили график по выплатам.
12:25, 01.02.20171
Справка для автомобилистов: где в торговом центре «Гринвич» в Екатеринбурге дешевле припарковаться
Разбираемся в тарифах на паркинг в новом «Гринвиче» и показываем схему, где парковка стоит дешевле.
08:51, 01.02.2017
Выгодная покупка сноуборда и аксессуаров для зимних видов спорта
Родители брали штурмом екатеринбургские школы, чтобы записать детей в первый класс
Сайт госуслуг завис в первые минуты записи.
08:45, 01.02.20171
«Винный» бунт, талоны, бутерброды с дефицитной колбасой: вспоминаем легендарные магазины Свердловска, которых больше нет
НАША окунулась в советское прошлое и вместе с горожанами погрустила о продуктах и привычках, которые уже не вернуть.
08:25, 01.02.2017
Льготники в заложниках конфликта: прокуратура заинтересовалась спором застройщика ЖК «Рудный» и «Водоканала»
Жильцам в ЖК «Рудный» придется ждать своих квартир на 1,5 года дольше обещанного.
20:23, 31.01.2017
Новые правила получения виз разъяснили в консульстве США в Екатеринбурге
Изменения вступили в силу после указа Дональда Трампа.
16:40, 31.01.2017
Реформа началась? В Екатеринбурге из-за долгов без света осталось управление муниципальных автобусов
На очереди у энергетиков «Трамвайно-троллейбусное управление».
16:11, 31.01.2017
Цена поездки будет выше 50 рублей: что думают водители маршруток о транспортной реформе в Екатеринбурге
Водители маршрутных автобусов рассказали, как можно отладить систему перевозок в городе.
15:58, 31.01.2017
В Екатеринбурге горит Дворец спорта: на место выехали больше 10 пожарных машин
Ведется эвакуация людей из здания.
14:00, 31.01.20173
Народ против транспортной реформы: онлайн-трансляция с митинга против новой маршрутной сети в Екатеринбурге
Акция протеста проходит на площади Обороны.
12:59, 31.01.20172
В Екатеринбурге не стали задерживать борца без правил, который на вечеринке ударил кальяном главреда журнала «Кураж»
Журналистка с травмой головы была доставлена в больницу.
12:45, 31.01.20172
Кина не будет: в Екатеринбурге встали часы отсчета дней до чемпионата мира 2018
Открытие их состоялось в Историческом сквере лишь вчера, 30 января.
10:30, 31.01.2017
«Просто сыграл сам себя»: мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман снялся в «Ералаше»
Серия выйдет в конце мая — начале июня 2017 года.
09:10, 31.01.20175
На Радищева в Екатеринбурге встали трамваи – в один из них влетел «Ауди»
Водитель иномарки пытался уйти от столкновения.
15:40, 30.01.2017
«Руки опускаются, но...»: екатеринбургский бизнесмен попытается сохранить фазанью ферму
Пользователи соцсети разделились на сторонников предпринимателя и экс-депутата, который отключил свет.
15:06, 30.01.2017
Европейский суд по правам человека разберется в деле уральского Робин Гуда, разбившего машины депутатов
Мужчина по решению суда находится на принудительном лечении.
14:27, 30.01.2017
Что нельзя ввозить в Россию: за какие покупки с Aliexpress таможня может привлечь к ответственности
И от наказания вас не спасет незнание законов.
14:26, 30.01.20172
Откусил и сломал челюсть: жители Екатеринбурга купили хлеб, нашпигованный пластиком
На хлебокомбинате покупателям посоветовали внимательнее кушать хлеб.
13:35, 30.01.2017
«Один из самых ох…х чуваков». Зять барда Александра Новикова отказывается работать с Артемием Лебедевым
Анатолий Зенков даже сделал футболку с письмом известного российского дизайнера.
13:23, 30.01.2017
Перелом позвоночника из-за гололеда: в Екатеринбурге прокуратура проверяет скандальную управляющую компанию
Пенсионерка вышла из подъезда и поскользнулась.
11:32, 30.01.2017
Уральцы могут попасть в Книгу рекордов Гиннесса с массовым спуском с фонариками в Нижнем Тагиле
В акции приняли участие почти 400 человек. Ради нее было полностью выключено все освещение горы.
10:37, 30.01.2017
Снежно и прохладно: погода в Екатеринбурге на неделю с 30 января до 5 февраля
К концу недели ожидается -25 градусов.
08:42, 30.01.20172
«Интервал 5-7 минут — это сказки»: водитель автобуса перечислил недостатки транспортной реформы в Екатеринбурге
Водитель усомнился в достоверности данных, собранных авторами новой маршрутной сети.
19:22, 29.01.2017
В Екатеринбурге автомобилисты устроили стихийную парковку в Историческом сквере
Чиновники и автоинспекторы перекладывают друг на друга ответственность за зону отдыха.
16:49, 29.01.2017
Гнал под сотню: в Екатеринбурге микроавтобус вылетел на трамвайные рельсы
Для эвакуации машины потребовался джип.
15:40, 29.01.2017
«Боярышник» не скоро вернется: Роспотребнадзор продлил запрет на продажу спиртосодержащих жидкостей
Также продолжатся усиленные рейды по изъятию лосьонов и жидкостей для ванн.
14:53, 29.01.2017
Устроили гонки: в Красноуфимске водитель ВАЗа влетел в грузовик
Второй участник импровизированных гонок избежал ДТП.
14:19, 29.01.2017
В сотне лучших: Павел Дацюк из Екатеринбурга признан одним из величайших хоккеистов в НХЛ
Вместе с Дацюком в список попали еще трое российских спортсменов.
13:45, 29.01.2017
«Все произошло очень быстро»: в первоуральском бассейне утонул 12-летний мальчик
По одной из версий школьнику не провели инструктаж безопасности на воде.
10:29, 29.01.2017
В Екатеринбурге проходит отборочный этап мирового турнира по киберфутболу
Киберспортсмены сражаются за место на Кубке и чемпионате РФПЛ по киберфутболу.
15:18, 28.01.2017
Посмотрят на чиновников: в Екатеринбурге пенсионеры устроят флешмоб из-за ограничения льгот
Пожилые горожане протестуют против новых тарифов на ЕКАРТУ.
20:02, 27.01.20174
Настоящее кибермочилово! В Екатеринбурге 128 человек заявились на отборочный этап мирового турнира по игре в FIFA 2017
Победители примут участие в мировом чемпионате Ultimate Team Championship.
17:39, 27.01.2017
В Екатеринбурге умер бульдог Сэм, которого хозяйка пыталась похоронить заживо в сугробе
Несмотря на двойное переливание крови, врачи не смогли спасти пса.
17:30, 27.01.20171
«Мне придется забить всю птицу»: фазанью ферму екатеринбургского бизнесмена отключили от электричества
Фермер не поделил электричество с бывшим депутатом гордумы Первоуральска.
17:20, 27.01.20172
Могло быть хуже: рецензия на фильм «Притяжение»
Премьера состоялась 26 января 2017 года.
17:20, 27.01.2017
Безрезультатно: в Екатеринбурге блогеру Руслану Соколовскому меру пресечения – арест – оставили без изменения
Сегодня состоялось рассмотрение апелляционной жалобы адвокатов блогера.
16:02, 27.01.20173
«Пусть покажут эффективные работы»: соавтор транспортной реформы в Екатеринбурге ответил на критику экспертов
Учредитель фонда «Город.PRO» Андрей Толмачев считает критику проявлением конкуренции.
15:32, 27.01.20172
Незавершенные дела грозы Пионерки: екатеринбуржец Игорь Новоселов снова под следствием
Молодой человек помещен в СИЗО и ждет суда, который должен состояться в феврале.
12:35, 27.01.2017
В Екатеринбурге напавший на редактора журнала оказался бизнесменом и поклонником боев без правил
Мужчина был несколько раз судим.
10:40, 27.01.20173
В Екатеринбурге на VIP-вечеринке главному редактору журнала «Кураж» в голову прилетел кальян
Девушка планирует написать заявление в полицию.
09:30, 27.01.20173
Выходные в Екатеринбурге с 28 по 29 января: концерт Мураками, кинопроект в Ельцин Центре и экстремальные гонки
НАША подскажет, как отдохнуть и культурно обогатиться.
09:10, 27.01.2017
В Свердловской области отец забил насмерть свою трехмесячную дочку
Если не докажут, что мужчина невменяемый, то ему грозит пожизненное.
08:32, 27.01.20173
«Глаз не подведет – рука не дрогнет». Где в Екатеринбурге можно пострелять из настоящего оружия
Адреса и стоимость услуг в стрелковых тирах города – в материале «Нашей Газеты».
08:10, 27.01.2017
Екатеринбургский майонез под угрозой: национальный уральский соус давят федеральные конкуренты
ЕЖК за 17 лет выбыл из тройки крупнейших производителей страны.
20:23, 26.01.20173
Был в бегах полтора года: екатеринбургский автохам Новоселов сдался полиции
Игорь Новоселов обвиняется в нападении на таксиста, которое произошло летом 2014 года.
18:01, 26.01.2017
В основном пострадали дети: в Первоуральске зафиксировано массовое отравление водой из-под крана
Зарегистрировано 120 случаев заболевания острой кишечной инфекцией.
12:38, 26.01.2017
В Китайский Новый год в Екатеринбурге появится квартал Chinatown
Здесь можно будет попробовать паназиатскую еду, сладости, безалкогольный эль и купить необычные вещи.
11:45, 26.01.2017
А воз и ныне там! В Екатеринбурге состоится пикет в поддержку возвращения Краснознаменной группы на прежнее место
Прошло ровно четыре года с момента ее демонтажа.
11:35, 26.01.20173
Прокуратура проводит проверку по жалобе на школу-интернат на Уралмаше, где ребенок убирал снег по ночам
Мама ребенка рассказала, что ее дочку так наказывали.
09:24, 26.01.20173
На Плотинке вновь появилась Краснознаменная группа
15-метровый арт-объект нарисован на льду.
08:56, 26.01.2017
На премьере фильма «Притяжение» в кинотеатре «Гринвича» дрон распорол руку маме с малышом
Аппарат внезапно поменял траекторию и полетел прямо в лицо гостям.
08:42, 26.01.20173
Советы для водителей Екатеринбурга, как завести автомобиль в мороз
Что нужно делать, чтобы быстро привести аккумулятор в рабочее состояние?
08:29, 26.01.20173
Идем к рекорду? Госдолг Свердловской области за год вырос почти на 10 млрд рублей
Большую часть долгов областные власти набрали в банках.
20:13, 25.01.2017
В Екатеринбурге у «Белой башни» трое пассажиров праворульки расстреляли грузовик вместе с водителем
Мужчина за рулем большегруза при этом претензий не имеет.
19:55, 25.01.20173
Несите ваши деньги: ставки по депозитам в Екатеринбурге могут снизиться в ближайшие месяцы
НАША рассказывает о ситуации на рынке банковских вкладов и об альтернативных способах сбережения денег.
18:41, 25.01.2017
Пропавшую в Екатеринбурге студентку медколледжа все-таки нашли: они с подругой успели убежать в Курганскую область
Девушки сбежали из-за проблем в семье.
18:40, 25.01.20173
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РАССЫЛКА

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