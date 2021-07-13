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Свежие новости Екатеринбурга
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#дтп
#Екатеринбург
#ЕКАД
В аварии на ЕКАДе погибла пожилая автоледи
0
37 минут назад
#дороги
#пробки
#Екатеринбург
В Екатеринбурге скандальный мост будут ремонтировать круглосуточно
0
час назад
#питание
#тест
#шоколад
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0
17 часов назад
#дороги
#пробки
#транспорт
Екатеринбург снова встал в пробку из-за аварии на трамвайных путях
0
17 часов назад
#Екатеринбург
#Культура
#искусство
По улицам Екатеринбурга снова поедет разукрашенный троллейбус: фото
0
18 часов назад
#вклад
#банк
#деньги
В январе-июне физлица-клиенты ВТБ на 28% увеличили объем вложений в инвестпродукты
0
19 часов назад
#китайский коронавирус
#Екатеринбург
#чиновники
COVID добрался до чиновников. Свердловский омбудсмен болеет третий раз
0
19 часов назад
#убийство
#суд
#урал
На Урале раскрыли убийство бизнесмена 17-летней давности
0
20 часов назад
#дороги
#пробки
#Екатеринбург
Евгений Куйвашев отчитал подрядчика за утренние пробки в Екатеринбурге
0
20 часов назад
#суд
#Екатеринбург
#квартира
Екатеринбурженка полгода не могла получить собственную квартиру
0
21 час назад
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