3 самых влюбчивых знака зодиака

Кому под силу без памяти влюбиться с первой секунды знакомства? В то время как одни знаки зодиака ответственно подходят к вопросу романтических отношений, другие – без долгих раздумий ныряют в любовный омут. Эти три знака, которые не могут противостоять нежным чувствам и отдаются им с головой.

Стрельцы

Стрельцы и любовь – это как неделимое целое. Они пылкие и темпераментные, поэтому всегда нуждаются в том, кто будет подпитывать энергией их знойную натуру. Для Стрельцов в отношениях главное – духовная связь, а также наличие общих интересов. Представители этого знака не отличаются постоянством и моногамией: им нравится исследовать разных людей, порой забывая об обязательствах. Даже случайные романы кажутся Стрельцам долговечными и надёжными. После расставания они не погружаются в тоску и легко забывают бывшего партнёра. А чтобы развеяться, отправляются на поиски нового.

Если Стрелец испытывает симпатию – об этом гадать не приходится. Он открыто заявляет о своих чувствах, без колебаний начинает флиртовать. В качестве ухажёра Стрелец неординарен: вместо романтического ужина в ресторане он с большей вероятностью позовёт в туристический поход или на музыкальный фестиваль. Стрельцам важно, чтобы их партнёр был в первую очередь близким другом, с кем можно беззаботно повеселиться. Такие люди ищут в любви независимость и свободу, отчего с ними вряд ли получится выстроить серьёзные отношения. Стоит держать в памяти: Стрельцы быстро «воспламеняются» и так же молниеносно остывают. Чтобы сохранить с ними связь, нужно постоянно давать им новые эмоции и жаждать приключений.

Рыбы

Рыбы – настоящие романтики, которые то и дело фантазируют о «сказке со счастливым концом». У них нет предела мечтаний: они спокойно могут влюбиться не в настоящего человека, а в его идеальный образ. Им свойственно наделять любимого вымышленными качествами, растворяться в партнёре, не замечая очевидных недостатков. Вскоре «розовые очки» спадают, иллюзии разрушаются, и у Рыб наступает разочарование. Они начинают понимать, что партнёр – такой же простой человек. Нередко подобное мышление мешает им построить здоровые отношения, приносящие счастье. Рыбы могут в течение всей жизни искать человека, который полностью будет соответствовать их идеалу, и упустят из виду достойных кандидатов.

Рыбам нет равных в амурных делах. Они вкладывают всю душу, чтобы сблизиться, относятся к людям с нежностью и заботой. В то же время предпочитают не выдавать свой интерес, поскольку боятся, что им не ответят взаимностью. Рыбы выражают симпатию через незаметные мелочи: они протянут руку помощи в сложной ситуации, поделятся своими мечтами, запомнят любые подробности о возлюбленном. Они могут долгие годы добиваться близости, но это лишь означает, что их намерения серьёзны. Союз с Рыбами будет гармоничным только в том случае, если влюблённые тщательно узнают друг друга, прежде чем переходить к следующему этапу.

Близнецы

Из-за переменчивого характера Близнецы любят заводить интрижки, даже если уже обзавелись парой. Благодаря этому они ощущают прилив вдохновения, открывают для себя ранее не изведанные чувства. В такие моменты Близнецами движет азарт: «А вдруг это мой суженый? Лучше не упускать такой шанс!». Хотя чего греха таить – таких «суженых» они встречают изо дня в день. Однако у Близнецов есть несомненное преимущество: они мгновенно осознают, когда влюбились. За счёт своей стремительности сразу зовут на свидание и предлагают встречаться. Пройдёт ли влюблённость проверку временем – это уже другой вопрос.

Любящий Близнец может измениться до неузнаваемости, словно находится под чарами. Его поведение рядом с предметом обожания становится нелепым, скованным, иррациональным. От природной ловкости и самоуверенности не остаётся и следа. Любовь вселяет в Близнеца нескончаемое вдохновение, поэтому ему хочется творить. Он принимается за живопись, сочинение стихов или музыки, танцует без повода, невольно обнаруживая свои скрытые таланты. В конфетно-букетный период Близнецы стремятся произвести хорошее впечатление на избранника: детально продумывают внешний вид и засыпают комплиментами. Если возлюбленный будет оригинальным, авантюрным, беззаботным – воздушный знак никогда от него не отвяжется.

Источник: https://pt.astrologyk.com/