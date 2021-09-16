Банк «Открытие» планирует размещение трехлетних облигаций

Сбор заявок инвесторов запланирован на период с 17 по 21 сентября, проведение расчетов – на 23 сентября. Для удобства участия инвесторов – физических лиц предусмотрена возможность подачи заявок на Московской бирже.

Новый выпуск станет третьей сделкой банка на публичном долговом рынке в 2021 г., что соответствует его бизнес-плану. Всего в обращении – 61 577 745 шт. облигаций банка «Открытие» различных выпусков.

Банк «Открытие» является универсальным банком с диверсифицированный структурой бизнеса, который входит в топ-10 крупнейших банков России и список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центральным Банком Российской Федерации. Надежность банка подтверждена кредитными рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA»), НКР («AA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»).

В июне 2021 г. рейтинговое агентство Fitch присвоило банку долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах на уровне «BB+» со стабильным прогнозом. Ключевыми факторами такого решения стали оценка вероятности поддержки банка акционером – Банком России, а также системная значимость банка «Открытие».

Размещение пройдет на Московской бирже, выпуск облигаций включен в первый уровень листинга. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Организаторами выпуска выступят Банк «Открытие», ВТБ Капитал, Газпромбанк, БК Регион, Росбанк, МКБ, Совкомбанк. Технический андеррайтер – банк «Открытие».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.