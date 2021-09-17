Банк «Открытие» выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций «Россельхозбанка» объемом 15 млрд рублей

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии БО-14-002Р со сроком обращения 5 лет и офертой через 2,5 года. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала.

Книга заявок по выпуску была открыта 7 сентября 2021 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 7,80-7,90% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,95-8,06%. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение об установлении ставки 1-го купона в размере 7,80%, что соответствует нижней границе начального диапазона. Интерес к выпуску со стороны широкого круга инвесторов позволил эмитенту увеличить объем размещения с планируемых 10 до 15 млрд рублей.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили: банк «Открытие», АО ВТБ Капитал, Банк ГПБ (АО), ООО «БК РЕГИОН», АО «Россельхозбанк». Агент по размещению – АО «Россельхозбанк».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.