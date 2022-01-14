Банк «Открытие» запустил трекер исходящих валютных платежей для крупных корпоративных клиентов

Он позволяет компании-клиенту в режиме реального времени отслеживать движение собственных валютных платежей в адрес своих иностранных контрагентов и все комиссии банков-корреспондентов.

Как только банк исполняет валютный платеж, в онлайн-банке на каждом заявлении на перевод появляется форма детального просмотра SWIFT gpi – она позволяет клиенту в онлайн-режиме следить за маршрутом движения платежа. После зачисления средств контрагенту клиент может распечатать подтверждение на английском и русском языках. Новый сервис будет особенно полезен для компаний – импортеров товаров и услуг.

В ближайшее время банк планирует запустить «встречный» функционал по информированию клиентов о выпущенных в их пользу валютных платежах – Inbound Tracking. Он позволит клиентам автоматически в режиме реального времени получать уведомление о том, что их контрагенты инициировали оплату товаров или услуг и прогнозировать свой денежный поток.

SWIFT global payments innovation – международная инициатива SWIFT по внедрению инновационной системы в области международных расчетов. Она значительно повышает качество обслуживания клиентов при осуществлении международных платежей за счет высокой скорости, прозрачности и непрерывного отслеживания международных платежей. По всему миру к SWIFT gpi уже присоединились около 800 финансовых институтов. Банк «Открытие» стал одним из первых российских пользователей сервиса.

Андрей Карасев, директор департамента корпоративного бизнеса банка «Открытие»:

«Сервисы SWIFT gpi и Inbound Tracking являются частью большого проекта по развитию онлайн-банка для клиентов, ведущих внешнеэкономическую деятельность. Для нас это приоритетное направление, поскольку большинство крупных клиентов работают с зарубежными контрагентами. В рамках этого проекта в «Открытии» реализовано уже более 50 сервисов, каждый из которых упрощает обслуживание ВЭД».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.