Благодаря банку «Открытие» и «СМП Одиссей 12» иностранные туристы смогут мгновенно вернуть Tax Free

Впервые в регионе EMEA (Europe, the Middle East and Africa) успешно завершена сертификация операций DownTown early refund, позволяющая зачислять возмещение на карту туриста прямо в момент совершения покупки под гарантии платежной системы. Ранее получить Tax Free в режиме реального времени можно было лишь через европейские банки.

Банк «Открытие» и «СМП Одиссей 12» также реализовали возможность оформления Tax Free непосредственно на POS-терминалах банка и при оплате товаров в российских интернет-магазинах.

– Уверен, что наш продукт будет популярен у предприятий розничной торговли. Полностью интегрированное решение позволяет уменьшить операционные затраты магазина на оформление операций Tax Free, а возврат возмещения туристу прямо в магазине положительно скажется на размере среднего чека, – говорит Алексей Соловей, начальник управления электронной коммерции банка «Открытие».

– Наша компания – первый на рынке цифровой оператор Tax Free, реализовавший полностью электронный безбумажный документооборот, предлагает иностранным туристам удобный, безопасный и комфортный сервис Tax Free при совершении покупок в российских магазинах. Очень важно, что созданное совместно с банком «Открытие» решение не только дает магазинам возможность увеличить продажи иностранным туристам, но и доступно сразу, без каких-либо временных затрат на его интеграцию, – отмечает Евгений Малик, генеральный директор АО «СМП Одиссей 12».