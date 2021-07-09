Благодаря банку «Открытие» и «СМП Одиссей 12» иностранные туристы смогут мгновенно вернуть Tax Free

Впервые в регионе EMEA (Europe, the Middle East and Africa) успешно завершена сертификация операций DownTown early refund, позволяющая зачислять возмещение на карту туриста прямо в момент совершения покупки под гарантии платежной системы. Ранее получить Tax Free в режиме реального времени можно было лишь через европейские банки.
Банк «Открытие» и «СМП Одиссей 12» также реализовали возможность оформления Tax Free непосредственно на POS-терминалах банка и при оплате товаров в российских интернет-магазинах.
– Уверен, что наш продукт будет популярен у предприятий розничной торговли. Полностью интегрированное решение позволяет уменьшить операционные затраты магазина на оформление операций Tax Free, а возврат возмещения туристу прямо в магазине положительно скажется на размере среднего чека, – говорит Алексей Соловей, начальник управления электронной коммерции банка «Открытие».
– Наша компания – первый на рынке цифровой оператор Tax Free, реализовавший полностью электронный безбумажный документооборот, предлагает иностранным туристам удобный, безопасный и комфортный сервис Tax Free при совершении покупок в российских магазинах. Очень важно, что созданное совместно с банком «Открытие» решение не только дает магазинам возможность увеличить продажи иностранным туристам, но и доступно сразу, без каких-либо временных затрат на его интеграцию, – отмечает Евгений Малик, генеральный директор АО «СМП Одиссей 12».
- Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
- АО «СМП Одиссей 12» - Российский оператор системы Tax Free, предоставляющий своим клиентам и партнёрам быстрый и удобный сервис электронного оформления и возврата Tax Free на базе инновационного технологического решения собственной разработки под брендом «Odyssey 12».
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