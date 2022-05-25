Эксперты рассказали, где свердловчан с большей вероятностью может покусать клещ

В Роспотребнадзоре по Свердловской области рассказали, что клещи к этому моменту покусали уже почти 12 тысяч свердловчан, причём 2,5 тысячи - дети.

Однако эксперты уточнили, что в прошлом году цифры были в полтора раза больше. По информации ведомства, в 11-ти муниципалитетах области укушенных больше, чем в остальных населенных пунктах. Самые опасные районы с этой точки зрения: Слободо-Туринский район, Реж, Асбест, Ирбит; Тавдинский округ, Верхняя Тура, Староуткинск, Дегтярск, Талицкий округ, Байкаловский район, Пышминский округ.

Однако из такого огромного количества числа покусанных только у 29 свердловчан обнаружили энцефалит, у 80 граждан - клещевой боррелиоз.

Ранее НАША рассказывала о важности вакцинации от клещевого энцефалита.

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