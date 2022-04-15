Где найти витамины весной? На ярмарке в Екатеринбурге!

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Традиционная ярмарка выходного дня откроется на площади 1905 года в субботу и воскресенье, 16 и 17 апреля.


Покупателей ждёт изобилие разнообразных вкусных и качественных продуктов от производителей Свердловской области и других регионов страны по доступным ценам.


Гости ярмарки смогут приобрести свежие овощи и зелень, выращенные в тепличных хозяйствах уральского региона. В торговых рядах будет представлен большой выбор мясных деликатесов, колбас и копчёностей, изготовленных по специальным рецептам, обилие свежей рыбы и продуктов моря, молока, сыров, грибов и ягод, сухофруктов, орехов и мёда – источников витаминов и микроэлементов, что особенно актуально в весенний период.


Как всегда, на ярмарке можно отведать традиционные и полюбившиеся горожанам вкуснейшие блинчики и пироги, булочки и коврижки, ватрушки и шаньги, приготовленные по рецептам русских и татарских пекарей.


Уральские мастера представят изделия декоративно-прикладного искусства, сувениры из дерева и кожи, красивейшие гобелены и картины, куклы ручной работы, изящные вязанные вещи.

Ярмарка будет работать 16 и 17 апреля с 09:00 до 17:00.


Специалисты МКУ «Центр организации выставок и ярмарок» напоминают, что автомобильная парковка, обычно действующая на территории площади 1905 года, будет закрыта с 00:00 субботы, 16 апреля, до 19:00 воскресенья, 17 апреля. Впрочем, организаторы мероприятия обещают наличие парковочных мест для граждан, приезжающих в центр на автомобилях, на соседних улицах Урицкого и Володарского. Также автомобилисты смогут воспользоваться бесплатным подземным паркингом крупного торгового центра, расположенного по соседству.

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