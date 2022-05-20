Глава свердловского главка проверил работу районных подразделений полиции

Генерал Мешков проверил работу дежурной части по приему сообщений от граждан, а также проверил служебную документацию выдачи оружия. На совещании был заслушан доклад о состоянии дел по борьбе с преступностью руководителя отдела полиции подполковника Евгения Новоселова, который занимает должность с декабря 2021 года.

На территории Ирбита проживает 65898 человек, тем временем некомплект подразделения — 19 человека (7,06%). По итогам четырех месяцев текущего года ОВД находится на девятом рейтинговом месте в гарнизоне. С начала года в результате предпринятых мер отметили снижение количества зарегистрированных преступлений (на 4,0%), из них раскрыто 187 (76%). Увеличилось число раскрытых преступлений — на 3,9%. Общий процент раскрываемости — 76%.