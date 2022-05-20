Глава свердловского главка проверил работу районных подразделений полиции

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Руководитель ГУ МВД России по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Александр Мешков посетил два районных подразделения органов внутренних дел гарнизона. Проверке подверглись ОВД Ирбита и Байкалово.

Генерал Мешков проверил работу дежурной части по приему сообщений от граждан, а также проверил служебную документацию выдачи оружия. На совещании был заслушан доклад о состоянии дел по борьбе с преступностью руководителя отдела полиции подполковника Евгения Новоселова, который занимает должность с декабря 2021 года.


На территории Ирбита проживает 65898 человек, тем временем некомплект подразделения — 19 человека (7,06%). По итогам четырех месяцев текущего года ОВД находится на девятом рейтинговом месте в гарнизоне. С начала года в результате предпринятых мер отметили снижение количества зарегистрированных преступлений (на 4,0%), из них раскрыто 187 (76%). Увеличилось число раскрытых преступлений — на 3,9%. Общий процент раскрываемости — 76%.

Из проблемных вопросов: профилактическая работа с подростками, в отчётном периоде ими совершено восемь преступлений, а в отношении них — 27. В районе зафиксировано 87 преступлений, совершенных состоянии алкогольного опьянения (+13%), ранее судимыми лицами (+6,2%; 137).

Также проверке подвергся отдел полиции Байкалово, который с ноября 2020 года возглавляет майор Николай Травников. Численность населения района — 27687 жителей, некомплект составляет 24 сотрудника (12,8%).

— Этот коллектив генерал Мешков посетил неслучайно — отдел занимает 41 место в рейтинге. Не смотря на снижение количества зарегистрированных криминальных эпизодов на 18,3%, в том числе тяжких и особо тяжких (-50,0%), против личности (-81,0%), на снижение числа ДТП с пострадавшими (-57,1%), здесь допущен рост квартирных краж (+42,9%). Также требуется совершенствование работы по противодействию нарушений в сфере экономической деятельности, подростковой преступности, раскрытию преступлений прошлых лет и в сфере незаконного оборота наркотиков. Майор Травников заверил начальника главка, что уже предпринимается комплекс мер, направленных на улучшение защиты местного населения от посягательств представителей криминалитета. Налажено конструктивное взаимодействие с муниципалитетом по вопросам охраны правопорядка. Органы власти пообещали выделить средства на установку систем видеонаблюдения при въезде в город и двух светофоров на наиболее опасных участках, а также организовать специальные стоянки для большегрузного транспорта, задерживаемого сотрудниками полиции по фактам незаконной перевозки древесины, — отметил полковник Горелых.

Александр Мешков предупредил о персональной ответственности руководителей отраслевых подразделений ОВД, если положение дел по решению накопившихся проблем в сфере правопорядка не изменится в лучшую сторону. Особое внимание он потребовал уделить занятости и безопасности детей летом и профилактической работе с трудными подростками.


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