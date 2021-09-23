Как правильно заряжать электромобиль с помощью зарядной станции

Прогресс не стоит на месте. Ежегодно разрабатываются новые решения, позволяющие улучшить экологическую ситуацию во всем мире и минимизировать вред от крупного производства, который сейчас наносится окружающей среде. Одно из таких решений — это электромобили. Только вдумайтесь, сколько машин ежедневно вы встречаете на дороге? Все они бензиновые или дизельные, а значит выделяют выхлопные газы. На наш взгляд, будущее однозначно за электромобилями. Это очень удобное и максимально экологичное решение, которое в обозримом настоящем перестанет быть какой-то диковинкой. Заряжаются электромобили с помощью специальных зарядных станций, которые бывают как домашними, так и городского масштаба. Загляните в каталог https://epcelectro.ru/catalog/, это эксклюзивный российский представитель компании EVbox, реализующий зарядные станции по очень доступным ценам. При выборе электрозарядной станции для автомобиля обязательно обращайте внимание на следующие параметры: месторасположение, нужная мощность, напряжение. Если нужна консультация, обращайтесь к специалистам компании Epc.electro.

Режимы зарядки: