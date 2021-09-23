Как правильно заряжать электромобиль с помощью зарядной станции

Прогресс не стоит на месте. Ежегодно разрабатываются новые решения, позволяющие улучшить экологическую ситуацию во всем мире и минимизировать вред от крупного производства, который сейчас наносится окружающей среде. Одно из таких решений — это электромобили. Только вдумайтесь, сколько машин ежедневно вы встречаете на дороге? Все они бензиновые или дизельные, а значит выделяют выхлопные газы. На наш взгляд, будущее однозначно за электромобилями. Это очень удобное и максимально экологичное решение, которое в обозримом настоящем перестанет быть какой-то диковинкой. Заряжаются электромобили с помощью специальных зарядных станций, которые бывают как домашними, так и городского масштаба. Загляните в каталог https://epcelectro.ru/catalog/, это эксклюзивный российский представитель компании EVbox, реализующий зарядные станции по очень доступным ценам. При выборе электрозарядной станции для автомобиля обязательно обращайте внимание на следующие параметры: месторасположение, нужная мощность, напряжение. Если нужна консультация, обращайтесь к специалистам компании Epc.electro.
Режимы зарядки:
- Режим 1 (mode 1). Это самый часто используемый в домашних условиях вариант. Заряжать можно где угодно, будь то гараж или розетка в квартире. Все электрические розетки евростандарта рассчитаны на показатели 220/230 Вольт, 16 Ампер. Заряжать аккумулятор таким образом придется дольше, но зато не нужно подключать дополнительные приспособления для преобразования тока.
- Режим 2 (mode 2). От первого режима он отличается только использованием зарядного кабеля с блоком защиты, располагающемся на самом кабеле. Такая зарядка считается более безопасной, так как она предотвращает возможность перегрева и короткое замыкание.
- Режим 3 (mode 3). Если говорить простым языком, это зарядка переменным током повышенной мощности. Она осуществляется только на специально оборудованных для этого общественных местах. В домашних условиях заряжать автомобиль на этом режиме не получится, так как нагрузка на электросеть здесь куда серьезнее, чем в двух перечисленных ранее режимах.
- Режим 4 (mode 4). Быстрая зарядка, как называют ее владельцы электрокаров. При таком режиме зарядка происходит с помощью постоянного тока, что позволяет сильно сократить время на подзарядку. Стоит такое оборудование дороже, поэтому у нас оно еще не очень распространено.
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