Как стать владельцем фуры без банковского кредита?

Перевозят всё — от мелких пакетов с документами до двигателей самолётов. Бизнес постоянно нуждается в водителях и транспорте. Многие фирмы имеют собственный автопарк, но при этом регулярно привлекают сторонних перевозчиков. Компании, занимающиеся сборными грузами, торговые сети и сельхозпроизводители активно нанимают фуры и рефрижераторы. Даже авиакомпании иногда вынуждены отправлять свои грузы не внутренней перевозкой, а искать наземный транспорт. По некоторым направлениям быстрее и выгоднее доставить груз автомобилем, чем самолётом или поездом.

Если есть спрос, рынок отвечает предложением. Многие индивидуальные предприниматели, имеющие в собственности одно (а иногда и больше) транспортное средство для коммерческих перевозок — это вчерашние водители. Как им это удалось? Не всё так просто — часто на технику оформлен кредит, а на первоначальный взнос взят ещё один.

Как взять тягач в аренду с последующим выкупом, но не оказаться в тисках у банковской системы? Проект МОНОПОЛИЯ.Бизнес позволяет за 6 лет стать собственником фуры, не имея первоначального капитала. Транспортное средство передается в собственность на условиях договора аренды с правом последующего выкупа. Участник проекта будет обеспечен заказами на грузоперевозку. Приятным бонусом являются скидки на топливо, шины и сервисное обслуживание. При выполнении всех нормативов и соблюдении условий работы участник проекта зарабатывает ежемесячно сумму, которой хватает и на оплату аренды, и на заработную плату, и на расходы, связанные с эксплуатацией ТС. Спустя 6 лет при условии полного выполнения обязательств по договору аренды, фура переходит в собственность, так как выплачена вся её стоимость.