Как стать владельцем фуры без банковского кредита?

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49163

В России рынок автоперевозок переживает настоящий бум.

Перевозят всё — от мелких пакетов с документами до двигателей самолётов. Бизнес постоянно нуждается в водителях и транспорте. Многие фирмы имеют собственный автопарк, но при этом регулярно привлекают сторонних перевозчиков. Компании, занимающиеся сборными грузами, торговые сети и сельхозпроизводители активно нанимают фуры и рефрижераторы. Даже авиакомпании иногда вынуждены отправлять свои грузы не внутренней перевозкой, а искать наземный транспорт. По некоторым направлениям быстрее и выгоднее доставить груз автомобилем, чем самолётом или поездом.


Если есть спрос, рынок отвечает предложением. Многие индивидуальные предприниматели, имеющие в собственности одно (а иногда и больше) транспортное средство для коммерческих перевозок — это вчерашние водители. Как им это удалось? Не всё так просто — часто на технику оформлен кредит, а на первоначальный взнос взят ещё один.


Как взять тягач в аренду с последующим выкупом, но не оказаться в тисках у банковской системы? Проект МОНОПОЛИЯ.Бизнес позволяет за 6 лет стать собственником фуры, не имея первоначального капитала. Транспортное средство передается в собственность на условиях договора аренды с правом последующего выкупа. Участник проекта будет обеспечен заказами на грузоперевозку. Приятным бонусом являются скидки на топливо, шины и сервисное обслуживание. При выполнении всех нормативов и соблюдении условий работы участник проекта зарабатывает ежемесячно сумму, которой хватает и на оплату аренды, и на заработную плату, и на расходы, связанные с эксплуатацией ТС. Спустя 6 лет при условии полного выполнения обязательств по договору аренды, фура переходит в собственность, так как выплачена вся её стоимость.

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49163

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined