Кибермошенники начали применять новую схему хищения денег

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту хищения крупной суммы денег у 74-летней женщины, работающей врачом в одной из городских больниц. Мошенники обманом заставили жертву продать принадлежавшую ей квартиру и перевести им 3,5 миллиона рублей, полученных в результате сделки.



Потерпевшая сообщила полицейским, что являлась собственницей квартиры, расположенной в самом центре города на набережной Рабочей молодежи. В конце 2021 года ей поступил звонок от неизвестного мужчины, представившегося сотрудником прокуратуры. Звонивший сообщил, что на ее недвижимость наложен арест в связи с долгами по кредитам. «Сотрудник прокуратуры» посоветовал ей продать квартиру, чтобы оплатить долг и снять арест с недвижимости. В апреле 2022 года введенная в заблуждение потерпевшая оформила сделку купли-продажи и получила всю сумму наличными на руки. После этого под руководством мошенников женщина перевела полученные деньги на указанный ими счет. При этом жертву убедили, что после погашения долга по кредиту договор купли-продажи будет аннулирован и средства будут ей возвращены. Когда деньги были отправлены «сотрудник прокуратуры» перестал выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.



В настоящее время сотрудники территориального ОВД расследуют уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации «Мошенничество в крупном размере».



Полиция предупреждает граждан о необходимости быть бдительными и напоминает, что нельзя переводить деньги на какие-либо счета, указанные неизвестными по телефону или через интернет. При поступлении звонков с просьбой осуществить переводы денег необходимо незамедлительно прекратить разговор и самостоятельно перепроверить информацию в учреждении, от имени которого вам звонили. В случае если вы все же подверглись обману, необходимо незамедлительно обращаться в органы внутренних дел.



Источник: отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу