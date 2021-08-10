Клиенты ВТБ в УрФО увеличили спрос на рефинансирование ипотеки на четверть

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По данным аналитического отчета ДОМ.РФ и Frank RG, доля ВТБ на рынке рефинансирования ипотеки среди топ-20 крупнейших игроков в июне превысила 50%.

Клиенты ВТБ в Уральском федеральном округе за семь месяцев года рефинансировали более 7 тыс. ипотечных кредитов других банков на 14 млрд руб., что по объему на 24% выше результата аналогичного периода прошлого года.


В июне в ВТБ почти 11 тысяч клиентов других банков рефинансировали свою ипотеку на сумму около 25 млрд рублей. Всего за семь месяцев этого года около 62 тысяч заемщиков других банков снизили ставку по кредитам почти на 140 млрд рублей после перевода своей ипотеки в ВТБ. По итогам семи месяцев продукт занимает 32% от общего числа выданных жилищных кредитов. Регионами-лидерами стали Москва и Московская область (39,3 млрд руб.), Санкт-Петербург и Ленобласть (10,4 млрд руб.), Республика Татарстан (4,7 млрд руб.), Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра (4,2 млрд) и Новосибирская область (4,1 млрд руб.).


В настоящее время в ВТБ рефинансирование ипотеки клиентов других банков доступно под 8,2% годовых с учетом комплексного страхования. В рамках госпрограммы поддержки семей с одним ребенком ставка составляет от 5% на весь срок кредита, если первый и последующий ребенок рожден с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г., или есть несовершеннолетний с инвалидностью. Программа действует при условии, что ранее жилье было приобретено у застройщика.

– ВТБ занимает лидирующие позиции на рынке рефинансирования ипотеки. Для нас стратегически важно, чтобы российские семьи могли снизить свою платежную нагрузку по кредитам и увереннее чувствовать себя в финансовом плане. Мы поддерживаем повышение доступности ипотеки, поэтому сегодня предлагаем одни из самых выгодных ставок, что позволило нам рефинансировать каждую вторую ипотеку в России, – комментирует Евгений Дячкин, вице-президент ВТБ, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса.
– Привлекательность рефинансирования складывается для клиента не только из ставки, которая способствует его финансовой стабильности, но и от простоты и удобства самого процесса получения услуги, затрат и времени на ее оформление. Для всех заемщиков мы максимально упростили путь при переводе своей ипотеки в ВТБ. Теперь достаточно только один раз посетить отделение ВТБ, при этом переоформление залога происходит с использование электронной регистрации. Именно поэтому ВТБ стал абсолютным лидером в сегменте рефинансирования, – отметил Михаил Сероштан, начальник управления «Ипотечное кредитование» – вице-президент ВТБ.

ВТБ является одним из лидеров на рынке ипотечного кредитования. По итогам семи месяцев 2021 года клиенты банка совершили 193,5 тысячи сделок более чем на 602 млрд рублей.

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