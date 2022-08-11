Куда дешевле всего уехать отдыхать из Екатеринбурга?

Стоимость выше на 40%

Несмотря на сложности с самолетами после начала спецоперации на Украине, в турагентствах Екатеринбурга предлагают клиентам зарубежные направления.

«Направлений, возможных для поездок, очень много. Но из-за того, что многие авиакомпании вынуждены облетать ряд регионов, стоимость туров дороже, чем в прошлом году, на 30–40% минимум», – цитирует менеджера турагентства Friends Travel Дмитрия Денгольца E1.RU.

Так, клиент с бюджетом 120-150 тысяч рублей может рассматривать для себя только Египет, Турцию и Арабские Эмираты. Этой суммы хватит на неделю отдыха в трех-четырехзвездочном отеле.

В сентябре же средняя стоимость 7 дней отдыха в Турции с размещением в пятизвездочной гостинице составит 140-170 тысяч рублей. Египет будет доступен примерно по этой же цене. Тогда как недельный отдых в Эмиратах будет выгоднее: стоимость при тех же условиях в пятизвездочном отеле находится в пределах 130-150 тысяч рублей.

Существуют и более экзотические варианты, за которые придется выложить куда более внушительные суммы. Ближе к сентябрю будут доступны туры в Доминикану. Путевка за такое удовольствие, предположительно, будет варьироваться в пределах 200-250 тысяч рублей на двоих.

«По-прежнему востребованы путевки на Мальдивы. Один только билет на самолет стоит 90 тысяч рублей. «Аэрофлот» анонсировал рейс на Сейшелы из Москвы. Эти туры могут стоить 200–250 тысяч на двоих. Мы думаем, у туристов ожидается большой интерес к этому направлению», – считает Дмитрий Денгольц.

Все в страны СНГ

В сложившихся условиях все большее количество туристов выбирают для отдыха маршруты в страны СНГ. Самым популярным направлением у екатеринбуржцев стали поездки к озеру Иссык-Куль.

«Из Екатеринбурга два раза в неделю летает рейс до побережья этого озера в Киргизии. Стоимость туров выгоднее, чем в Сочи. Армения в 2022 году – недорогой вариант, за билет просят порядка 40 тысяч рублей на человека. Проживание обойдется в 2-3 тысячи рублей в сутки. Тур на неделю будет стоить около 100 тысяч рублей», – отметил эксперт

Туристический агент утверждает, что приемлемые цены сохраняются на путевки в Белоруссию, вот только особого спроса на эту страну среди свердловчан нет. Зато некоторые предпочитают автобусные туры в Варшаву или Вильнюс.

Из отечественных направлений довольно большим интересом в этом сезоне пользуется Дагестан. Там можно найти отели высокого уровня сервиса, расположенные на побережье.

В Уральской ассоциации туризма уточнили, что ближе к зиме ожидается появление новых направлений для отдыха.

«Прорабатываем на зиму несколько перспективных направлений с партнерами — это туры через Узбекистан, через Ташкент, «Узбекскими авиалиниями». Наиболее интересна сейчас столица Малайзии Куала-Лумпур с последующей «разлеткой». Рассматриваем и другие авиахабы», – уточнил руководитель ассоциации Михаил Мальцев.