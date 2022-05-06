Лжецентробанк обманул 83-летнюю пенсионерку, похитив более 700 тысяч рублей

В Екатеринбурге очередная доверчивая гражданка стала жертвой изощренной мошеннической схемы. При этом потерпевшая ранее была осведомлена о подобных видах обмана.

Злоумышленники, звонившие заявительнице, представились работниками Генпрокуратуры и Центрального банка России. Они сообщили, что женщине положена компенсация как пострадавшей от действий некой недобросовестной медицинской компании, продавшей ей биоактивные добавки. Однако за «компенсацию» в размере 450 тысяч рублей необходимо было заплатить 13,5 тысяч за «услуги банка», 70 тысяч за «доставку инкассаторской машиной» и еще 90 тысяч за «страховку». Обрадованная пенсионерка бросилась к ближайшему банкомату и, не задумываясь, перевела данные суммы на указанные незнакомцами счета. Однако на этом история не закончилась. Через пару дней гражданке, ожидавшей своих денег, вновь поступил звонок от «начальника службы безопасности Центробанка» с просьбой оплатить еще и «подоходный налог» в размере 58 тысяч рублей.

Подобные звонки продолжались в течение четырех месяцев. В итоге сумма, которую пенсионерка перевела мошенникам, почти вдвое превысила размер обещанной ей компенсации! Ущерб составил 740 тысяч рублей.

В конце концов женщина поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.

По факту хищения территориальным ОВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК Российской Федерации «Мошенничество».

Полиция в очередной раз напоминает гражданам о необходимости соблюдать бдительность. Если неизвестные, пусть даже представляющиеся сотрудниками правоохранительных органов, просят вас перевести свои деньги на какие-либо счета, то скорее всего это мошенники. В таких случаях необходимо незамедлительно прекратить разговор и уточнить информацию по официальным телефонам или в ходе личного визита.

Источник: Отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу