Молодая екатеринбурженка выпала из окна

Накануне вечером, 25 июля, в Екатеринбурге из окна дома на Циолковского, 57, рядом с торговым центром «Мегаполис», выпала девушка.
— Это произошло очень быстро. Даже не поняли, как она упала. С какого точно выпала этажа — тоже непонятно. Лежала на крыше банка, — передает слова свидетеля происшествия Е1.RU.
В полиции факт инцидента подтвердили. Устанавливаются все обстоятельства и проводится проверка.
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