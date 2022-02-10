На девяти свердловских трассах установят камеры

В Свердловской области на девяти аварийных участках трасс установят новые дорожные камеры. В региональной автоинспекции рассказали, какие места выбрали для размещения комплексов фотофиксации. Всего в списке девять дорог, включающих четырнадцать точек дислокации, сообщает E1.RU.
Дороги регионального значения:
- Серовский тракт (123–125-й километр);
- трасса Екатеринбург — Реж — Алапаевск (34–35-й, 46–47-й километр);
- ЕКАД (21–24-й, 76–79-й километр);
- трасса Екатеринбург — Полевской (26–30-й, 37–39-й, 52–54-й километр);
- автодорога Верхняя Пышма — Среднеуральск — поселок Исеть (5–6-й километр);
- подъезд к Первоуральску (1–4-й километр);
- автодорога Первоуральск — Шаля (11–12-й километр);
- автодорога Богданович — Сухой Лог (12–15-й километр);
- автодорога Ольховка — Двуреченск (13–15-й километр).
Нижний Тагил:
- ул. Серова в районе дома № 10;
- ул. Горбуновская (мостовой переход через реку Леба);
- ул. Победы в районе дома № 42;
- ул. Фестивальная в районе пересечения с ул. Республиканской.
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