На девяти свердловских трассах установят камеры

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Всего насчитывается 14 точек дислокации.

В Свердловской области на девяти аварийных участках трасс установят новые дорожные камеры. В региональной автоинспекции рассказали, какие места выбрали для размещения комплексов фотофиксации. Всего в списке девять дорог, включающих четырнадцать точек дислокации, сообщает E1.RU.


Дороги регионального значения:

  • Серовский тракт (123–125-й километр);
  • трасса Екатеринбург — Реж — Алапаевск (34–35-й, 46–47-й километр);
  • ЕКАД (21–24-й, 76–79-й километр);
  • трасса Екатеринбург — Полевской (26–30-й, 37–39-й, 52–54-й километр);
  • автодорога Верхняя Пышма — Среднеуральск — поселок Исеть (5–6-й километр);
  • подъезд к Первоуральску (1–4-й километр);
  • автодорога Первоуральск — Шаля (11–12-й километр);
  • автодорога Богданович — Сухой Лог (12–15-й километр);
  • автодорога Ольховка — Двуреченск (13–15-й километр).

Нижний Тагил:

  • ул. Серова в районе дома № 10;
  • ул. Горбуновская (мостовой переход через реку Леба);
  • ул. Победы в районе дома № 42;
  • ул. Фестивальная в районе пересечения с ул. Республиканской.

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