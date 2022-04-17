Авиакомпания «Победа» не будет осуществлять рейсы в Анапу из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Казани, Красноярска, Перми, Уфы и Челябинска.

По информации forbes.ru, перевозчик пообещал автоматически оформить полный возврат денег за билеты, если они были куплены через его сайт. В случае с покупкой через агентов компания посоветовала обратиться к ним.

- Срок поступления денег зависит от условий банка держателя карты и обычно занимает до семи дней, — отметили в авиакомпании.

Рейсы отменены в связи с производственной необходимостью и под влиянием совокупности внешних факторов, завила «Победа». Что имеется в виду, никто не пояснил.