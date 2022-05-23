Полицейские задержали аферистов, предлагавших свердловским пенсионерам постельное белье

Накануне в отдел полиции №18 МУ МВД России «Нижнетагильское» обратилась 80-летняя женщина. Она рассказала, что неизвестные похитили у неё 250 тысяч рублей. По адресу была направлена следственно-оперативная группа.

При опросе потерпевшей полицейские установили, что днём к ней в квартиру приходили двое неизвестных, которые сказали, что принесли ей в подарок два одеяла и комплект постельного белья. Пожилая женщина решила отблагодарить мужчин: пошла в другую комнату, где из ящика стола достала платок, где находились её деньги, и отдала 5 тысяч рублей. Мужчины настояли на том, что эти вещи бесплатны. Пенсионерка убрала свои сбережения и пошли в сторону кухни, оставив неизвестных одних. После их ухода пенсионерка проверила сохранность денежных средств, на месте денег не оказалось.

Сотрудники следственно-оперативной группы установили белую Лада Приора, на котором предположительно передвигались подозреваемые. При проверке записей камер видеонаблюдения выяснилось, что указанная машина заехала в тот день в Нижний Тагил со стороны Свердловского шоссе, а через несколько часов та же «Приора» уехала обратно. К раскрытию преступления подключили сыщиков уголовного розыска Главного управления по Свердловской области. А на следующий день в ходе спецоперации, к которой привлекли сотрудников ДПС ГИБДД, «Лада» была задержана в Верхней Пышме.

— В автомобиле находились ранее не судимый 21-летний водитель, и еще двое мужчин возраста 28-ми и 33-ех лет, последний был ранее судим за кражи, мошенничества и за незаконное проникновение в жилище, все трое из Волгоградской области. На досмотре у одного из подозреваемых полицейские изъяли почти 200 тысяч рублей. По версии следствия, ранее не судимый молодой человек, выполнял функции водителя, двое под предлогом принесенного в дар постельного белья попали в дом к пенсионерке, один из мужчин отвлекал пенсионерку, а второй зашел в комнату и забрал все накопления женщины. В отношении мужчины, совершившего кражу возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в крупном размере». Избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Ущерб, причинённый пенсионерке возмещен, — рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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