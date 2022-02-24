Путин ввёл войска на Украину. Зеленский объявил военное положение

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Тем временем Минобороны РФ заявило, что наши вооруженные силы не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины.

Президент России Владимир Путин объявил о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР. Он сделал это в своём обращении в ночь на 24 февраля.

— Принято решение о проведении военной спецоперации. Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, — заявил Путин.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский официально ввёл военное положение на территории страны, сообщают украинские СМИ.

— Мы вводим военное положение на территории всей Украины, — отметил Зеленский.

А Минобороны РФ заявило, что российские вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины.

— Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии. Гражданскому населению Украины ничего не угрожает, — заявило ведомство в своём официальном обращении.

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