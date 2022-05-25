Ройзмана оштрафовали на 85 тысяч рублей за неуважение к органам власти

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Такое решение приняли в Октябрьском суде.

Сегодня, 25 мая, Октябрьский суд Екатеринбурга оштрафовал экс-мэра Евгения Ройзмана на 85 тысяч рублей.


Такое наказание было предусмотрено политику за репост сторис про министра иностранных дел Сергея Лаврова в уже запрещенной и признанной экстремисткой соцсети Instagram. Ройзмана признали виновным в оскорблении представителя власти.

— Я так и не понял, и никто не понял, за что в итоге наказали. Я достаточно понятно изложил позицию, от нее отказываться не собираюсь, — цитирует Ройзмана E1.RU.

Его представитель Юлия Федотова добавила, что это решение она попробует обжаловать в ЕСПЧ, равно как и остальные составленные на политика протоколы.


Ранее НАША сообщала, что Ройзмана уже признавали виновным в дискредитации ВС РФ.


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