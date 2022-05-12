Сергей Малозёмов раскроет новые свидетельства об НЛО на нашей планете

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Согласно последним научным данным, на крупнейшем спутнике Сатурна Титане обнаружен аналог земных фосфолипидов, которые есть во всех живых клетках. Что это значит? Мы все-таки не одиноки во Вселенной? Или инопланетные гости уже не редкость на Земле? 


Космонавты, которые реально выходили за пределы земного шара, рассказывают о загадочных явлениях, сопровождавших их полёты. А некоторые уфологи убеждены, что на Земле у пришельцев есть излюбленные места, где они особенно часто бывают. Труднообъяснимые с точки зрения обыденной логики явления нередко наблюдают в горах и альпинисты. Популярно мнение, что такие древние сооружения, как Стоунхендж или пирамиды в Египте – это явные следы внеземных цивилизаций.


Чтобы увидеть пришельцев своими глазами, съёмочная группа Сергея Малозёмова отправилась на Урал, в долину реки Сылвы, где находится знаменитая Молёбская аномальная зона. Там, по свидетельствам очевидцев, НЛО — обычное дело. Такие же странные явления фиксируют и в Атлиско, находящемся в двух часах езды от Мехико. Туристы называют его «городом цветов» или «городом лучшей в мире погоды», а среди уфологов он знаменит таким частым появлением НЛО, что «неопознанному летающему объекту» здесь даже поставили памятник.


В ходе нового научного расследования Сергей Малозёмов изучит всё, что достоверно известно об НЛО. В последнее время к этим свидетельствам добавились и новые. Как наука трактует всё, что зафиксировано? И есть ли опасность, исходящая из космоса?


Документальный сериал «Научные расследования Сергея Малозёмова» создан телекомпанией НТВ в партнёрстве с АНО «Национальные приоритеты», которая занимается коммуникационным сопровождением, мониторингом реализации и расширением форматов участия людей в национальных проектах России. 


Часть съёмок проходила на территории вузов – участников программы развития университетов «Приоритет 2030». Эти вузы входят в состав научно-образовательных центров (НОЦ) и научных центров мирового уровня (НЦМУ), созданных благодаря национальному проекту «Наука и университеты». Экспертную оценку в телевизионных расследованиях представили ведущие научные сотрудники Казанского федерального университета (КФУ), Санкт-Петербургского Горного университета, Кубанского государственного университета, Московского физико-технического института (МФТИ), Пензенского государственного университета и других. Учёные поделились результатами исследований, которые проводились на высокотехнологичном оборудовании, в том числе, установленном благодаря гранту на обновление приборной базы в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

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