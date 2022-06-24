Силовики задержали банду похитителей колес с дорогих иномарок в Екатеринбурге

Сотрудники полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью УУР ГУ МВД по Свердловской области при силовой поддержке бойцов «ГРОМ» на территории Верх-Исетского района Екатеринбурга задержали банду похитителей дорогостоящих колес с иномарок. Об этом рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.
Силовики задержали четверых местных жителей — 1997, 2001 и 2002 годов рождения. Двоих взяли с поличным, когда они ночью на улице Петрова пытались снять колеса с иномарки «Ленд Ровер», принадлежащий директору коммерческой компании.
— По предварительным данным, один из задержанных ранее был судим. В марте он освободился из ИК №62, где отбывал срок за причастность к краже и угону. Подозреваемые выбирали в качестве жертв машины импортного производства: «Mersedes-Benz», «Lexus», «Range Rover», «BMW», «Toyota», «Mazda», «Huyndai» и «Kia», причиняя ущерб их владельцам на сумму от 50 тысяч до миллиона рублей, — отметил Горелых.
Так, с марта по июнь в полицию поступило порядка 30 заявлений от потерпевших. Днём мужчины искали подходящие автомобили, а с 01:00 до 03:00 снимали колеса, подставляя вместо них кирпичи или тротуарную плитку. Награбленное они хранили на стоянке по улице Автомагистральной, где полицейские обнаружили и изъяли 15 комплектов похищенных колес, подготовленных для дальнейшей реализации.
— План по изобличению шайки воров разрабатывался под руководством начальника УУР главка полковника полиции Владимира Молодцова. Часть найденных колес сыщики уже вернули законным владельцам, а оставшееся находится на ответственном хранении в качестве вещественных доказательств, — добавил Валерий Горелых.
В полиции попросили обратиться по телефону ОБОП УУР 8(343)297-55-55 тем жителям Свердловской области, кто пострадал от действий задержанных.
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