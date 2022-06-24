Силовики задержали банду похитителей колес с дорогих иномарок в Екатеринбурге

Так, с марта по июнь в полицию поступило порядка 30 заявлений от потерпевших. Днём мужчины искали подходящие автомобили, а с 01:00 до 03:00 снимали колеса, подставляя вместо них кирпичи или тротуарную плитку. Награбленное они хранили на стоянке по улице Автомагистральной, где полицейские обнаружили и изъяли 15 комплектов похищенных колес, подготовленных для дальнейшей реализации.

— План по изобличению шайки воров разрабатывался под руководством начальника УУР главка полковника полиции Владимира Молодцова. Часть найденных колес сыщики уже вернули законным владельцам, а оставшееся находится на ответственном хранении в качестве вещественных доказательств, — добавил Валерий Горелых.

В полиции попросили обратиться по телефону ОБОП УУР 8(343)297-55-55 тем жителям Свердловской области, кто пострадал от действий задержанных.

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