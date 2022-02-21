Свердловские власти заявили о готовности принять беженцев из Донбасса

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Их разместят в Реже и Нижних Сергах.

Сегодня, 21 февраля, вице-губернатор Свердловской области Павел Креков заявил, что регион готов к приему беженцев из Донбасса.

— Мы, как и многие субъекты РФ, готовы к приему вынужденных переселенцев. Губернатор Евгений Куйвашев дал по этому поводу исчерпывающее поручение, — заявил Креков.

По поручению главы региона уже работает группа по подготовке к приему граждан ЛНР и ДНР. Это в основном будут дети, женщины и люди пожилого возраста.


Позже исполнительный директор регионального отделения Красного Креста Марина Хабарова добавила, что беженцев из Донбасса разместят на базе санатория в Нижних Сергах и в санатории в Реже.

— В Нижних Сергах будут открывать на базе санатория пункт беженцев, они заедут туда 25 февраля. Готовим список того, что будем поставлять: постельное бельё, халаты, одежда. Будет зависеть от того, какая категория приедет: маленькие детки или подростки, — отметила Хабарова.

Сейчас в администрации Нижних Серег проходит оперативное заседание, на котором будут обсуждаться вопросы размещения жителей Донбасса, сообщает E1.RU.


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