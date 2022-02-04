Цены на продукты растут: что расскажет статистика?

Аналитики представили новый отчет, который продемонстрировал рост стоимости цен на продукты в Екатеринбурге. Эти сведения были опубликованы 3 февраля. Все данные свежие: они соответствуют показателям 28 января.

Чуть больше, чем за две недели, четырнадцать позиций из девятнадцати возросли в цене, при том довольно ощутимо. Сильнее всего растет стоимость фруктов и овощей. Это было ожидаемо, ведь прошлый год оказался не очень удачным для аграриев Свердловской области и всего Урала. Это привело к тому, что сегодня картофель стоит почти на 2,5% больше, чем 10 января, а капуста – на 19%. Немного снизились цены на пять позиций из девятнадцати, представленных в отчете Свердловскстата. Среди них – куриные яйца и мясо, вермишель.

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