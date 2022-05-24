У городской администрации Екатеринбурга срубили ели, которые росли там 30 лет

В ночь на 24 мая перед зданием городской администрации спилили все старые голубые ели. Однако в мэрии Екатеринбурга поспешили успокоить местных жителей: началась плановая замена старых голубых елей на молодые здоровые деревья.

— Хвойные растения отличаются чувствительностью к техногенному загрязнению, от которого снижается продолжительность их жизни и декоративность. У деревьев опадала хвоя, нижняя часть начала усыхать, появились вредители. По этим причинам городские власти решили высадить у здания ратуши новых лесных красавиц, — отметили в мэрии.

Председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова заявила, что посадочный материал сорта «Ель колючая Blue Diamond» высотой от 4 до 4,5 метра подобран в питомнике, расположенном в пригороде Казани. Накануне деревья при помощи спецтехники достали из земли вместе с корнями. Их обернули мешковиной и затянули в металлическую сетку. Подготовленные таким образом к переезду ели работники питомника погрузили на длинномеры и уже отправили в Екатеринбург.

— Ждём прибытия деревьев 25 мая, после чего начнём их размещать на газоне. До этого необходимо подготовить почву, привезти порядка 100 кубометров нового плодородного грунта взамен старого, а это работа трудоёмкая. Высаживать ели будем с 26 по 28 мая, — подчеркнула Благодаткова.

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