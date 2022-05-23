Уехавший добровольцем на Украину врач из Екатеринбурга внезапно вернулся домой

Анестезиолог-реаниматолог свердловского Центра медицины катастроф Станислав Киселев вернулся со спецоперации в Екатеринбург. Он отправился на Украину добровольцем помогать раненым еще в начале марта.

О том, что Станислав вернулся, стало известно благодаря опубликованным фотографиям на его странице в соцсетях.

— Я сейчас на реабилитации в одной из городских больниц. Вернуться пришлось из-за возникшего заболевания. Период восстановления составляет 3-5 месяцев. После этого, может быть, вернусь обратно, — передает слова Киселева E1.RU.

Ранее НАША сообщала, что екатеринбуржцам начали приходить повестки о военных сборах.

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