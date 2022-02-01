В Свердловской области ввели новые ограничения

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/50521

В основном они касаются школьников.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своём Instagram объявил о введении новых ограничений. Все они по большей части касаются школьников.

- Мы бьём рекорды заболеваемости каждый день. Вирус стал более заразным, подхватить омикрон намного проще, чем предыдущие штаммы. Эта ситуация, в том числе гигантские очереди в больницах, вынуждает нас возвращать часть ограничений, - заявил Куйвашев.

Далее глава региона кратко описал, какие именно ограничения начнут действовать в регионе:

  • Со 2 февраля ученики 2-8 классов школ и студенты колледжей и техникумов на две недели — до 16 февраля — уходят на дистант;
  • Первоклассники отправляются на каникулы на несколько дней раньше – со 2 по 16 февраля;
  • Детям до 17 лет вновь нельзя находиться в торговых центрах без родителей. Исключение для тех, у кого есть студенческий билет;
  • Детям до 18 лет нельзя посещать спортивные организации и спортивные клубы, детские игровые комнаты, детские развлекательные центры в ТЦ и ТРЦ;
  • Со 2 по 16 февраля всё детское дополнительное образование будет работать дистанционно.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/50521

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2022 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined