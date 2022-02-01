В Свердловской области ввели новые ограничения

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своём Instagram объявил о введении новых ограничений. Все они по большей части касаются школьников.
- Мы бьём рекорды заболеваемости каждый день. Вирус стал более заразным, подхватить омикрон намного проще, чем предыдущие штаммы. Эта ситуация, в том числе гигантские очереди в больницах, вынуждает нас возвращать часть ограничений, - заявил Куйвашев.
Далее глава региона кратко описал, какие именно ограничения начнут действовать в регионе:
- Со 2 февраля ученики 2-8 классов школ и студенты колледжей и техникумов на две недели — до 16 февраля — уходят на дистант;
- Первоклассники отправляются на каникулы на несколько дней раньше – со 2 по 16 февраля;
- Детям до 17 лет вновь нельзя находиться в торговых центрах без родителей. Исключение для тех, у кого есть студенческий билет;
- Детям до 18 лет нельзя посещать спортивные организации и спортивные клубы, детские игровые комнаты, детские развлекательные центры в ТЦ и ТРЦ;
- Со 2 по 16 февраля всё детское дополнительное образование будет работать дистанционно.
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