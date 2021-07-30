ВТБ на треть ускорил работу приложения «Мультибонус»

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Оптимизация позволила снизить время загрузки приложения на 30% и вдвое сократить инвестиции в разработку.

ВТБ провел редизайн мобильного приложения программы лояльности «Мультибонус». Теперь участникам программы доступен новый современный интерфейс с удобной навигацией, унифицированный во всех дистанционных каналах.


Чтобы обеспечить единый дизайн сайта и мобильного приложения «Мультибонуса» для клиентов, ВТБ полностью обновил его технологическую платформу в соответствии с современными стандартами гибридных мобильных приложений. Благодаря этому клиентский путь стал максимально простым и понятным во всех дистанционных каналах. Одновременно банк повысил уровень безопасности при входе на сайт или в приложение программы лояльности, внедрив дополнительный инструмент верификации пользователя при восстановлении пароля.


Кроме того, теперь присоединиться к программе лояльности могут клиенты с любой активной картой банка ВТБ, в том числе с Мультикартой, к которой подключены опции «Инвестиции» или «Сбережения». После регистрации участники программы смогут пользоваться специальными предложениями и скидками от партнеров «Мультибонуса».

– Редизайн приложения «Мультибонус» - это не только обновление визуализации, но и качественное улучшение клиентского пути с точки зрения основных процессов: покупки товаров в каталоге, отображения баланса, удобного доступа к разделам и категориям товаров, информирования об изменениях. И помимо заметного ускорения самого приложения, клиенты получают более быстрый доступ к наиболее актуальной информации и сервисам, что делает пользование программой лояльности более простым и комфортным. А новые сервисы и партнеры программы, функционал приложения - от геймификации до специальных предложений – постоянно повышают ее качество, – комментирует Роман Синенко, руководитель программы лояльности «Мультибонус» ВТБ.
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