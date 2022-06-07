«Второй сезон удивит динамикой и отношениями». Виктория Агалакова – о продолжении сериала «Эпидемия»

- Как изменилась ваша актерская карьера и жизнь в целом после выхода первого сезона «Эпидемии» и ее успеха на Netflix?

- Не могу сказать, что жизнь кардинально изменилась. Эта роль много мне дала, так как раньше на роли хоть немного отрицательные и противоречивые меня даже на пробы не звали из-за миловидной внешности.

- У сериалов есть проблема вторых сезонов: к ним всегда завышенные ожидания, плюс у зрителей уже нет новизны восприятия. На ваш взгляд, как авторы нового сезона решили эту проблему?

- Второй сезон совсем другой и по динамике, и по взаимоотношениям. Но так как в нем по-прежнему полюбившиеся публике персонажи из первого сезона, зрителю так или иначе все равно интересно наблюдать за их изменениями, решениями. К сожалению, объективной точки зрения на второй сезон я дать не могу, так как очень много личных подключений, переживаний, и вообще у нас была полугодовая экспедиция, а это как целая жизнь.

- Как и чем второй сезон и его мир будет отличаться от первого? Будет ли мир нового сезона все тем же миром Яны Вагнер и ее книги «Вонгозеро»?

- На мой взгляд, второй сезон – это совсем другая история. Очень много новых персонажей: некоторые задерживаются надолго, некоторые только успевают показаться и исчезают. Это целый мир, созданный авторами. Мне только жаль, что сжатое пространство серии не дает раскрыть этих персонажей и новые местности, но, может, оно и к лучшему.

- Неприспособленность и ранимость современной молодежи – очень крепкий стереотип. Как думаете, почему он появился? Не кажется ли он вам обидным?

- Мне кажется, что сейчас молодежь очень «тепличная». На то есть множество причин – воспитание, культурный слой, социальная адаптация и множество прочих факторов. Это довольно глубокий вопрос, в котором можно копаться очень долго. Я не отношу себя к молодежи, поэтому меня это не ранит. Но даже если бы относила себя к их числу, то не думаю, что меня бы обижало воззрение на мою возрастную группу. Ведь находясь в ней, ты существуешь в полном принятии своего общества и отрицании критики.

- В первом сезоне ваша героиня Полина – настоящая бунтарка, которая не обращает внимание на мнения и советы других людей, в особенности своего отца. Изменится ли она во втором сезоне, станет ли взрослее?

- Полина изменилась еще в конце первого сезона. Это не перешло в явные действия персонажа, но она многое в себе открыла. А во втором сезоне, конечно, она меняется еще больше.

- Как вы сами относитесь к своей героине, есть ли у вас какие-то сходства, или пришлось готовиться к роли «оторвы»?

- С любым персонажем, которого я играю, у меня есть сходства, иначе я бы не смогла его сыграть, или вам бы откровенно не понравилось. Я очень люблю Полину, в ней много силы и стержня, храбрости, ловкости, но также в ней очень много «сломано», и она не знает, что с этим делать.

- Что больше всего запомнилось вам со съемок нового сезона?

- Огромное количество времени, проведенного в пути! Мы бесконечно куда-то ездили, у нас почти никогда не ловил телефон. Вообще, конечно, было непросто, но наша команда спасала: мы все как большая семья, и на мой взгляд это большая редкость, в которой нам посчастливилось существовать.