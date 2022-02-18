Банда подростков изнасиловала свердловскую школьницу

В Реже двое 14-летних подростков изнасиловали свою сверстницу. Всё это произошло еще 7 февраля.

Школьники надругались над девочкой, живущей по соседству с их общим знакомым.

— Мать девочки обратилась в полицию после звонка дочери. Девочка была в общежитии одна, в соседней комнате находились мальчишки. Все состоят на учете. Пока обвинение предъявлено лишь двоим, — передаёт слова своего источника "КП-Екатеринбург".

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Изнасилование». До суда обвиняемые будут находиться под присмотром родителей. В пресс-службе ведомства пока не комментируют ситуацию.

Ранее НАША сообщала, что убийцу и насильника 11-летней девочки из Асбеста навсегда посадили за решетку.

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