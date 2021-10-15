Банк «Открытие» вошел в топ-3 по привлекательности кредита наличными

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Клиенты банка могут получить необходимую сумму по ставке от 5,5% годовых и кешбэк за пользование кредитными средствами.

Кредит наличными банка «Открытие» по итогам сентября 2021 года вошел в тройку лидеров рейтинга лучших потребительских кредитов на российском банковском рынке, по версии финансового маркетплейса «Выберу.ру». Аналитики «Выберу.ру» ежемесячно сравнивают условия предоставления потребительских кредитов у топ-50 банков по объемам кредитования и выбирают 20 лучших.


Главные критерии сравнения кредитов: надежность банка, размер процентной ставки, полная стоимость кредита, сумма ежемесячных платежей, стоимость личного страхования, если оно необходимо, сроки кредитования, отсутствие комиссий и скрытых выплат.


По всем этим параметрам кредит наличными банка «Открытие» занял третье место на рынке.

Потребительский кредит в банке «Открытие» можно оформить по ставке от 5,5% годовых на весь срок кредитования. Максимальная сумма кредита — 5 млн рублей, срок — до 5 лет. При оформлении кредита заемщик получает бесплатную дебетовую карту с кешбэком до 2,5% на все покупки, повышенной ставкой на остаток по счету, возможностью без комиссии совершать переводы на карты других банков и другими преимуществами.


Подать заявку на кредит можно как в офисе банка, так и онлайн, предварительное решение банк примет за 3 минуты.

  • Полный список всех условий и преимуществ потребительского кредита доступен на сайте банка (https://www.open.ru/credits/cash/universal).
  • «Выберу.ру» (www.vbr.ru) входит в тройку крупнейших финансовых маркетплейсов России и регулярно публикует рейтинги финансовых продуктов.
  • Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
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