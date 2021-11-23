Черная пятница! Приближается самый большой праздник шоппинга в году

В последнюю пятницу ноября, которая в 2021 году выпадает на 26 число, россияне устраивают День шоппинга. Масштабная акция «Черная пятница» проходит практически во всех магазинах страны. Найти самые выгодные предложения и наибольшие скидки поможет сервис Kuplio.com.ua. Работает сервис абсолютно бесплатно.

Более 251 магазина предлагают суперпредложения в рамках «Черной пятницы», это 896 уникальных скидочных купонов в магазины разной тематики. Одежда, спорттовары, обувь и книги. Найти можно косметику, парфюмерию, ювелирные изделия, мебель, бытовую электронику, смартфоны и даже авиабилеты. Есть ряд скидок и на детские товары и товары для животных, дома и сада. Уникальные предложения здесь публикуют и рестораны. Купоном можно воспользоваться даже без регистрации на сайте. Размер скидок достигает до 80%.

Сервис Kuplio.com.ua. работает независимо от «Черной пятницы» и поможет сориентироваться в предложениях от торговых марок в любое время, даже прямо сейчас. Здесь вы всегда найдете актуальные скидки интернет-магазинов и обычных бутиков. Ежедневно на сайте появляются более 30 новых купонов. Возможностями сервиса уже воспользовались более 10 тысяч человек.

Удобнее заказывать онлайн? Загляните в раздел «Бесплатная доставка». Любой скидочный купон интернет-магазина достаточно просто скопировать и ввести в соответствующее поле в «корзине» с товарами. Все купоны тестируются перед публикацией, поэтому вам не нужно переживать о том, что они не сработают. Предлагаем вам попробовать промокод интерпоп на бесплатную доставку и скидку 40% при заказе обуви и промокод ансвер на скидку до 70% на все товары данного бренда.

Кроме того, вы можете найти конкретный бренд или торговую марку через удобный поиск. Сайт перенаправит вас на страницу самого магазина. Посмотреть самые выгодные предложения можно в разделах «ТОП скидки», «ТОП купоны» и «Большие распродажи». Выбирайте на ваш вкус!

В разделе «распродажи» указана вся информация о том, какие товары магазин продает дешевле, чем обычно, и даты проведения акции. «ТОП скидки» предлагает подборки скидок на товары наиболее популярных брендов, как Yves Rocher, Sportmaster, «ЛитРес», Puma, «Антошка» и другие. Сервис дает возможность сравнить предложения магазинов на товары одинакового типа, для этого достаточно лишь нажать кнопку «сравнить». Вам будут предложены самые выгодные купоны.

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