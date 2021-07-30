Децентрализованные биржи криптовалют: преимущества и недостатки

Стаканы ордеров в блокчейне. Сегодня разрабатываются децентрализованные платформы поддерживающие разные блокчейны, но большая часть известных криптобирж держат активы на одном (биткоин, литкоин) на котором записывается каждый отдельный ордер. На сегодня это самый прозрачный метод, так как в процесс не вмешиваются третьи лица и их невозможно исказить. Неудобство в уплате комиссии и ожидании момента пока майнер внесет заявку в реестр.

Стаканы ордеров вне блокчейна. Биржи подобного типа DEX в большей мере обладают характеристиками централизованных. Поскольку в этом случае ордера не добавляются в блокчейн, а хранятся в разных местах. Сделка фиксируется лишь когда подберется пара продавец-покупатель. При этом нет ограничения в скорости операции.

Автоматизированный маркет-мейкер(АММ). Реализация сделки по итогу может быть разной, но в любом случае в основу положен смарт-контракт. Биржи на основе АММ более удобны, поскольку имеют встроенные кошельки Meta Mask и Trust Wallet. В конечном счете, децентрализованные биржи криптовалют довольно выгодны, если уметь и знать, как с ними работать.