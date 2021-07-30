Децентрализованные биржи криптовалют: преимущества и недостатки

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DEX— это специализированная платформа для торговли цифровой валютой и активами напрямую без посредников.

Типы DEX

Стаканы ордеров в блокчейне. Сегодня разрабатываются децентрализованные платформы поддерживающие разные блокчейны, но большая часть известных криптобирж держат активы на одном (биткоин, литкоин) на котором записывается каждый отдельный ордер. На сегодня это самый прозрачный метод, так как в процесс не вмешиваются третьи лица и их невозможно исказить. Неудобство в уплате комиссии и ожидании момента пока майнер внесет заявку в реестр.

Стаканы ордеров вне блокчейна. Биржи подобного типа DEX в большей мере обладают характеристиками централизованных. Поскольку в этом случае ордера не добавляются в блокчейн, а хранятся в разных местах. Сделка фиксируется лишь когда подберется пара продавец-покупатель. При этом нет ограничения в скорости операции.

Автоматизированный маркет-мейкер(АММ). Реализация сделки по итогу может быть разной, но в любом случае в основу положен смарт-контракт. Биржи на основе АММ более удобны, поскольку имеют встроенные кошельки Meta Mask и Trust Wallet. В конечном счете, децентрализованные биржи криптовалют довольно выгодны, если уметь и знать, как с ними работать.

Преимущество DEX

Такие компании не хранят средства клиентов и поэтому даже случайный взлом не отразится на счетах пользователей, а кроме того:

  • Сохраняют полную анонимность участвующих в транзакции;
  • Нет единой точки доступа, поэтому активы остаются недосягаемы для взломщиков;
  • Нет управляющего, а значит, нет манипуляций с накруткой цен на самой платформе;
  • Отсутствие руководящего органа предотвращает вмешательство властей в работу;
  • Пользователь оставляет за собой право контролировать личные средства, заявки, транзакции.

Недостатки

Несмотря на все положительные стороны, для децентрализованных платформ характерны некоторые минусы:

  • Потеря seed-фразы оборачивается потерей всех средств, ведь записи в реестра нет и их невозможно восстановить;
  • Небольшая ликвидность ведет к более длительному поиску подходящей цены, чтобы выгодно продать/ купить активы;
  • За счет незначительных объемов комиссия небольшая, но может возрастать в моменты перегрузки сети;
  • Нет службы поддержки, нельзя торговать криптовалютой не поддерживающей смарт- контракт.

Перспективы

На сегодняшний день DEX являются самым оптимальным вариантом в решении потребностей клиентов. Продвижение такого типа компаний специалисты усматривают в объединении с централизованными, создав гибрида с управленческим органом и сохранностью анонимности. Будущее ещё туманно, но явные плюсы заставляют пересмотреть структуру биржи, внести коррективы в работу, чтобы привлечь большее количество трейдеров.

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