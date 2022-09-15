Екатеринбуржцам начали приходить мобилизационные повестки

Жителям Екатеринбурга, находящимся в армейском резерве, стали приходить мобилизационные повестки. В документе сказано, в какой военкомат и в какое время нужно прибыть для прохождения учебных военных сборов.

Напомним, военные сборы — подготовка к службе тех, кто находится в запасе. Призвать могут как тех, кто проходил срочную/контрактную службу, так и выпускников военной кафедры. Кроме того, это может коснуться граждан, не служивших из-за отсрочки. Призывной возраст зависит от категории запаса и воинского звания.

Юрист Евгений Крылов рассказал, что граждане обязаны являться в военкомат по повестке, которую они получили под подпись. Резервистов могут вызвать не только для сборов, но и для сверки документов - для уточнения семейного положения, образования и актуализации паспортных данных.

- Если повестка вручена под подпись, но человек не явился в военкомат, ему грозит административная ответственность (штраф от 500 до 3000 рублей). Если гражданин не явился по подписанной повестке, его могут доставить в военкомат принудительно, - цитирует Крылова E1.RU.

Если резервист сбегает с места их проведения во время сборов, он может получить до 7 лет лишения свободы.

— Участника военных сборов, не подписавшего контракт о службе в армии, не могут отправить в зону спецоперации. В боевых действиях участвуют военные. Я предполагаю, что на сборах могут агитировать резервистов за подписание контракта, — отметил юрист.

Ранее НАША сообщала, что екатеринбуржцам массово приходили повестки в марте этого года.

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